4 khoảnh khắc "sến chảy tim" ở Ngôi Trường Xác Sống làm fan quắn quéo: Muốn phát cuồng vì "nụ hôn zombie" của nàng lớp trưởng!

Những tưởng All Of Us Are Dead - Ngôi Trường Xác Sống hoàn toàn là một tựa phim zombie giật gân, kinh dị, nào ngờ tựa phim này lại đan xen những chi tiết tình cảm, lãng mạn ngây ngô giữa các cô cậu học trò. Nổi bật nhất phải kể đến 4 khoảnh khắc "sến chảy tim" dưới đây.

"Cậu nhất định phải sống vì tớ" - Lời tỏ tình gián tiếp ngọt lịm tim của cậu bạn Cheong San (Yoon Chan Young) dành cho cô bạn thanh mai trúc mã On Joo (Park Ji Hoo).

Khi On Joo suy sụp tinh thần vì cô bạn thân mới mất, Cheong San đã an ủi cô bạn. Cheong San chưa từng bộc lộ trực tiếp tình cảm của mình với On Jo vì sợ sẽ đánh mất tình bạn giữa họ.

Cheong San động viên On Joo nhất định phải tiếp tục sống vì bản thân và cả những người thích cô

Nụ hôn zombie cực chấn động ở Ngôi trường xác sống: Lớp trưởng Nam Ra (Choi Yi Hyun) bỏ qua bước tỏ tình và trực tiếp tấn công trai đẹp Soo Hyuk (Park Solomon).

Trong một cuộc ẩu đả, cô lớp trưởng Nam Ra đã bị Gwi Nam cắn phải và cũng rơi vào trạng thái "nửa người, nửa yêu". Nếu như các bạn học lo sợ vì cô có thể làm hại họ thì Soo Hyuk lại khá bình tâm và luôn ra sức crush của mình

Cậu bạn thân bất ngờ "đánh úp", công khai tỏ tình với On Jo trước mặt các bạn học. Còn tuyên bố đã thích thầm cô bạn từ hồi 6 tuổi đến tận nay.

Lời tỏ tình trong bối cảnh tận thế mà ai nghe cũng phải rung động. Có lẽ khi đứng trước ranh giới sống - chết, con người ta mới có đủ dũng khí bày tỏ lòng mình

On Jo khá bất ngờ khi Cheong San nói thích mình vì trước đó cô có cảm tình với Soo Hyuk. Rốt cuộc chuyện tình của họ sẽ có kết cục ra sao?

Ngôi trường xác sống: Cũng là phân cảnh ôm ấp tình tràn màn hình, nhưng nó lạ lắm!

Nếu như đây là tựa phim tình cảm học đường bình thường thì có lẽ Soo Hyuk và Cheong San đã được đẩy thuyền nhiệt tình. Bởi lẽ, hai cậu trai bạn thân này không những hay "ôm ấp" nhau mà còn thường xuyên ra tay giải nguy cho đối phương

Ngôi Trường Xác Sống đã chính thức ra mắt từ ngày 28/1.