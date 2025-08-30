Mới đây, Đài CCTV của Trung Quốc đã cảnh báo về 4 loại sản phẩm quen mặt trong mỗi gia đình , nhưng lại có nguy cơ gây ung thư cực cao. Đáng lo hơn, chúng vẫn đang âm thầm len lỏi trong từng ngóc ngách nhà chúng ta.

1. Giấy vệ sinh giá rẻ

Không ít người tin rằng giấy vệ sinh rất sạch, nhưng thực tế nhiều loại giấy còn bẩn hơn cả khăn lau. Khảo sát từng được CCTV công bố cho thấy, trong 150 lô giấy sinh hoạt , tỷ lệ không đạt chuẩn lên tới 24% , thậm chí một số mẫu phát hiện chứa chất gây ung thư.

Nguyên nhân là do nhiều cơ sở sản xuất vì lợi nhuận đã dùng nguyên liệu tái chế, rác thải để làm giấy, sau đó thêm chất tẩy trắng, huỳnh quang để khiến giấy trông trắng và bắt mắt. Những hóa chất này khi tiếp xúc lâu dài có thể gây dị ứng, hại đường hô hấp, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư ruột.

2. Cốc giữ nhiệt giá rẻ

Bình giữ nhiệt là vật bất ly thân của nhiều người, nhưng không phải loại nào cũng an toàn. Những chiếc bình giá rẻ thường được làm từ thép không gỉ kém chất lượng , đặc biệt loại có ký hiệu “201” ở đáy, vốn không đạt chuẩn thực phẩm . Dùng lâu ngày, các kim loại nặng có thể ngấm vào nước, gây ngộ độc thần kinh và làm tăng rủi ro ung thư.

Ngoài ra, thói quen dùng bình giữ nhiệt để hãm trà hoặc sắc thuốc cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Các thành phần trong trà, dược liệu có thể phản ứng với kim loại, sinh ra chất độc hại.

3. Gối cao su non giá rẻ

Trong vài năm gần đây, gối cao su non (gối latex) được quảng cáo rầm rộ với mác “100% tự nhiên, tốt cho sức khỏe”. Nhưng thực tế, không ít sản phẩm giá rẻ bị trộn thêm hóa chất công nghiệp , trong đó có benzene hoặc sinh ra nitrosamine, chất đã được chứng minh là gây ung thư.

Nhiều khách hàng phản ánh, sau một thời gian dùng, gối xuất hiện bột mịn rơi ra, chính là dấu hiệu hóa chất bị phân hủy. Nghĩ rằng mình đang “nâng niu giấc ngủ”, nhưng hóa ra lại đang hít vào độc tố mỗi đêm.

4. Quần áo giá rẻ

Trang phục là vật bất ly thân, thế nhưng một số loại quần áo rẻ tiền lại chứa thuốc nhuộm azo và formaldehyde - hai chất cực độc, có thể gây dị ứng da, tổn thương đường hô hấp và tăng nguy cơ ung thư.

Đã từng có hãng thời trang bị phát hiện sản phẩm vượt mức amine thơm (chất nhuộm azo) tới 20 lần so với quy định. Trong khi đó, formaldehyde vốn được dùng để giúp vải “mềm và giữ nếp”, nhưng nếu hấp thụ lâu dài sẽ gây hại cho phổi, thậm chí là chất gây ung thư nhóm 1 theo WHO.

Trước thực trạng này, chuyên gia khuyến cáo: người tiêu dùng chỉ nên chọn mua hàng tại siêu thị, cửa hàng uy tín, hoặc thương hiệu chính hãng . Khi mua, cần kiểm tra rõ nhãn mác, thành phần, ngày sản xuất, tiêu chuẩn an toàn .

Nhớ rằng “một đồng tiền mua một sự an tâm”. Tiết kiệm vài chục nghìn khi mua giấy vệ sinh, bình giữ nhiệt hay gối rẻ tiền có thể phải đánh đổi bằng chi phí điều trị bệnh sau này - một cái giá quá đắt.

Nguồn và ảnh: 163.com