Trong tháng Quý Tỵ (tháng 4 âm lịch) năm Bính Ngọ, nạp âm Trường Lưu Thủy kết hợp với hỏa cục phương Nam tạo ra sự luân chuyển dòng vốn mạnh mẽ. Đối với lĩnh vực bất động sản (thuộc hành Thổ), những con giáp có sự tương sinh hoặc tương hợp với địa chi Tỵ và Thổ khí của tháng sẽ có duyên tài lộc rất lớn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 4 con giáp "khổ tận cam lai", có lộc về đất đai, nhà cửa nhất trong tháng này. Sau những ngày tháng khó khăn dịp đầu năm, đây là cơ hội để 4 con giáp này trở mình và gặt hái những thành công quan trọng về mặt tài chính.

Hãy xem trong số này có bạn không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp hỗ trợ

Theo tử vi học, tuổi Sửu mang bản mệnh Thổ, gặp tháng Tỵ là cục diện Tam Hợp (Hỏa sinh Thổ), giúp vận trình đất đai của con giáp này thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh dễ tìm được những mảnh đất hoặc căn hộ có vị trí đẹp, giá cả hợp lý hoặc gặp may mắn trong việc cấp đổi giấy tờ pháp lý. Nếu làm nghề môi giới, đây là tháng bạn có thể chốt được nhiều giao dịch lớn mang lại hoa hồng cao.

Để tối ưu tài lộc, con giáp tuổi Sửu có thể đặt một bình gốm sứ màu vàng hoặc nâu đất ở hướng Đông Bắc của phòng làm việc để tụ khí Thổ. Ngoài ra, khi đi xem đất hoặc ký hợp đồng, bạn nên mặc trang phục màu vàng hoặc đỏ để tăng cường sự quyết đoán và may mắn.

2. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp hanh thông

Cục diện Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Thân những cơ hội đầu tư bất động sản mang tính bước ngoặt thông qua sự giới thiệu của quý nhân. Bạn có khả năng mua đi bán lại nhanh chóng, dòng vốn quay vòng linh hoạt nhờ dòng chảy của nạp âm Trường Lưu Thủy. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của bạn cũng có dấu hiệu tăng giá trong thời gian này.

Để vận trình suôn sẻ hơn, tuổi Thân có thể cân nhắc việc mang theo một vật phẩm bằng kim loại màu trắng hoặc bạc để hành Kim làm cầu nối điều hòa dòng năng lượng của tháng. Ngoài ra, con giáp này cũng nên thực hiện các cuộc đàm phán mua bán vào khung giờ hoàng đạo (7h - 9h sáng) để mọi thủ tục diễn ra xuôi chèo mát mái.

3. Con giáp tuổi Thìn: Cung Thìn thuộc Thổ

Mặc dù không nằm trong bộ hợp của tháng, nhưng con giáp tuổi Thìn (Thổ) gặp Hỏa khí của tháng Tỵ tạo thế "Hỏa sinh Thổ", rất thuận lợi cho việc xây dựng, sửa sang hoặc đầu tư nhà đất. Bản mệnh do đó rất dễ dàng tháo gỡ được những vướng mắc về tranh chấp cũ hoặc tìm được đối tác mua lại tài sản với mức giá hời.

Tuổi Thìn hãy đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Bắc của bàn làm việc để kích hoạt dòng chảy tài lộc từ nạp âm của tháng. Buổi sáng khi đi giao dịch đất đai, con giáp này hãy bước chân phải ra trước để nghênh đón Thần Tài.

4. Con giáp tuổi Tuất: Cung Tuất thuộc Thổ

Tương tự tuổi Thìn, Hỏa khí thịnh vượng của tháng Quý Tỵ và năm Bính Ngọ là nguồn sinh dưỡng lớn cho hành Thổ của con giáp tuổi Tuất. Bản mệnh có duyên với các dự án bất động sản dài hạn hoặc đất nền vùng ven. Đây là tháng thích hợp để bạn xuống tiền đầu tư cố định nhằm tích lũy tài sản an toàn cho tương lai.

Để tối ưu hóa cát khí, tuổi Tuất có thể đặt một quả cầu thạch anh vàng hoặc các loại đá màu ấm tại góc Đông Nam của phòng khách. Sử dụng ví tiền màu nâu hoặc đen sẽ giúp con giáp này giữ chặt dòng tiền và đưa ra các quyết định đầu tư tỉnh táo.

*Lưu ý chung: Tháng Quý Tỵ nằm trong năm Bính Ngọ tạo nên một tổ hợp hỏa khí vô cùng mạnh mẽ do địa chi Tỵ và Ngọ cùng thuộc phương Nam, đại diện cho sự bùng nổ và lan tỏa năng lượng. Sự kết hợp này mang lại sức sống mãnh liệt, thúc đẩy các kế hoạch và dự án phát triển nhanh chóng nhưng cũng dễ dẫn đến trạng thái quá nhiệt, gây ra sự nóng nảy hoặc vội vàng trong quyết định.

Dù thiên can Quý (Thủy) có tác dụng điều tiết phần nào sự khô nóng của hỏa cục, nhưng sự xung đột ngầm giữa Thủy và Hỏa vẫn cảnh báo về những biến động bất ngờ trong các mối quan hệ xã giao. Đây là thời điểm đòi hỏi 4 con giáp nói trên sự tỉnh táo cao độ để tận dụng đà tiến thân mạnh mẽ mà vẫn giữ được sự cân bằng, tránh để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến những thành quả lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.