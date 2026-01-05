4 con giáp có tài lộc sáng nhất từ nay đến hết tháng 12 âm, về đích viên mãn dịp cuối năm

Vận trình tử vi giai đoạn nước rút từ nay (tháng 11 âm lịch) đến hết năm Ất Tỵ (ngày 16/2/2026 Dương lịch) cho thấy 4 con giáp có tài lộc sáng nhất. Hãy xem bạn có nằm trong số này không và lộ trình để tối ưu hóa vận may này nhé:

1. Con giáp tuổi Thìn: "Cá chép hóa rồng" - Thu hoạch cực đại

Đây là giai đoạn vượng vận nhất của con giáp tuổi Thìn trong vòng vài năm trở lại đây. Càng về cuối năm, cát khí càng tích tụ mạnh mẽ, đem lại may mắn đặc biệt cho con giáp này.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Sự nghiệp bùng nổ giúp bạn nhận được những khoản thưởng cuối năm "khủng". Đặc biệt, những người đầu tư vào bất động sản hoặc vàng từ đầu năm nay sẽ thấy giá trị tăng vọt. Nguồn thu nhập phụ từ các nghề tay trái cũng chảy về liên tục nhờ sự giới thiệu của quý nhân.

- Lời khuyên tối ưu:

+ Quyết đoán chốt lời: Tuổi Thìn không nên quá tham lam chờ đợi giá cao hơn nữa vào sát Tết; hãy chốt lời các khoản đầu tư khi thấy đạt mục tiêu.

+ Phong thủy: Đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan ở cung tài lộc (hướng Đông Nam) trong phòng khách để "giữ chân" dòng tiền và thu hút sinh khí mới cho năm 2026.

2. Con giáp tuổi Sửu: "Quý nhân dẫn lối" - Tiền bạc hanh thông

Nhờ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), tuổi Sửu sẽ là con giáp gặp được những "bậc cao nhân" chỉ điểm trong việc làm ăn, giúp bạn tránh được rủi ro và tăng lợi nhuận.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tiền bạc của bạn đến chủ yếu từ các mối quan hệ xã giao. Một cuộc gặp gỡ tình cờ vào dịp tất niên có thể mang lại hợp đồng lớn cho cả năm sau. Những vướng mắc về tài chính hoặc nợ nần khó đòi sẽ có cơ hội được giải quyết dứt điểm trong tháng Chạp.

- Lời khuyên tối ưu:

+ Mở rộng ngoại giao: Tuổi Sửu hãy tích cực tham gia các buổi gặp mặt. Đừng ngại chia sẻ dự định của mình, bạn sẽ tìm thấy đối tác tiềm năng.

+ Phong thủy: Trồng Cây Lan Ý tại bàn làm việc. Loài cây này không chỉ lọc bụi mịn cực tốt mà còn giúp hóa giải những năng lượng tiêu cực xung quanh, giúp bạn duy trì sự minh mẫn.

3. Con giáp tuổi Dậu: "Thời cơ chín muồi" - Sự nghiệp thăng hoa

Năm Ất Tỵ là năm tam hợp với tuổi Dậu, và giai đoạn cuối năm chính là lúc con giáp này "vét túi" Thần Tài để mang về cho họ một cái Tết vô cùng ấm no, sung túc.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Bạn có vận may đặc biệt về doanh số. Những người làm nghề dịch vụ, buôn bán sẽ đón lượng khách tăng đột biến. Sự nhạy bén giúp tuổi Dậu tìm ra những mặt hàng kinh doanh sát Tết mang lại lợi nhuận "một vốn bốn lời".

- Lời khuyên tối ưu:

+ Tăng tốc làm việc: Đây không phải lúc nghỉ ngơi của tuổi Dậu. Hãy dồn toàn lực vào công việc trong tháng Chạp này.

+ Vệ sinh mặt tiền: Luôn giữ cho khu vực cửa chính sạch sẽ. Tuyệt đối tránh các loại cây không nên để trước cửa như cây héo úa để không ngăn cản tài khí vào nhà.

4. Con giáp tuổi Thân: "Lộc rơi trúng đầu" - May mắn bất ngờ

Sao Thiên Tài (chủ về nguồn thu ngoài dự kiến) chiếu mệnh giúp con giáp tuổi Thân có một cái kết năm đầy bất ngờ và đầy ắp niềm vui.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Thân sẽ dễ có những khoản thu "trời ban" như trúng thưởng, được người thân tặng tiền, hoặc thu hồi được vốn từ những dự án cũ tưởng chừng đã mất trắng. Công việc tay trái trong thời gian này có khi mang lại thu nhập cao hơn cả việc chính.

- Lời khuyên tối ưu:

+ Tin vào trực giác: Nếu bạn có linh cảm tốt về một cơ hội đầu tư ngắn hạn, hãy thử sức với số vốn vừa phải.

+ Thanh lọc tinh thần: Sử dụng Tinh dầu sả xông nhà và bàn làm việc mỗi tối. Mùi hương này không chỉ đuổi côn trùng mà còn giúp giải tỏa áp lực, giúp trực giác của bạn sắc bén hơn trong việc chốt các giao dịch tiền bạc.

* Lời khuyên tổng thể: Cả 4 con giáp trên nên bắt đầu trang hoàng nhà cửa bằng những loại cây mang lại tài lộc và lọc không khí ngay từ bây giờ để đón vận may cho cả năm mới Bính Ngọ 2026. Chúc các bạn một năm mới thịnh vượng và viên mãn!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.