Trong môi trường công sở, có một kiểu người không quá giỏi thể hiện bản thân nhưng lại luôn là người được tìm đến mỗi khi công việc xuất hiện vấn đề. Họ có thể không phải nhân viên nổi bật nhất trong những cuộc họp, chẳng thường xuyên khoe thành tích hay cố gắng gây ấn tượng với cấp trên, nhưng luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Có những giai đoạn, họ phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn người khác, liên tục xử lý những vấn đề phát sinh nhưng sự ghi nhận nhận về lại chẳng tương xứng. Thế nhưng, những nỗ lực ấy không hẳn vô nghĩa, bởi năng lực được tích lũy qua từng năm chính là lợi thế giúp họ nắm bắt cơ hội khi thời điểm thích hợp xuất hiện.

Theo dự báo chiêm tinh, giai đoạn cuối năm 2026 có thể mang đến những chuyển biến đáng mong chờ trong sự nghiệp của 4 chòm sao này. Khi nhiều doanh nghiệp bước vào thời điểm tổng kết, đánh giá nhân sự, hoàn thành các dự án quan trọng và xây dựng kế hoạch cho năm mới, những người đã âm thầm chứng minh năng lực trong suốt thời gian qua có thêm cơ hội được chú ý. Với bốn chòm sao này, vận may nghề nghiệp không nhất thiết đến từ một sự kiện bất ngờ mà có thể bắt đầu bằng việc được giao dự án lớn hơn, tiếp cận vị trí quan trọng hoặc có cơ sở để thương lượng mức lương tốt hơn.

1. Sư Tử: Thời cơ thể hiện năng lực lãnh đạo, dễ được cấp trên trao trọng trách

Sư Tử vốn là chòm sao có lòng tự trọng cao, nhiều tham vọng và luôn mong muốn năng lực của mình được công nhận. Trong công việc, họ thường không thích ở mãi một vị trí thiếu cơ hội phát triển, càng không muốn những đóng góp của bản thân bị xem nhẹ. Tuy nhiên, thời gian trước, một số Sư Tử có thể đã trải qua cảm giác khá bí bách khi năng lực không được sử dụng đúng chỗ, ý tưởng liên tục bị trì hoãn hoặc chưa có cơ hội trực tiếp phụ trách những dự án quan trọng. Có người làm việc rất chăm chỉ nhưng thành tích lại thuộc về cả tập thể, có người đủ khả năng điều phối công việc nhưng vẫn chỉ được giao những nhiệm vụ mang tính hỗ trợ. Dù không tránh khỏi thất vọng, Sư Tử thường không dễ dàng chấp nhận việc bản thân mãi đứng yên, bởi càng bị đánh giá thấp, họ càng muốn chứng minh giá trị bằng kết quả thực tế.

Cuối năm 2026 được dự báo là thời điểm Sư Tử có cơ hội thay đổi tình thế. Khi các dự án bước vào giai đoạn nước rút, những tình huống đòi hỏi khả năng tổ chức, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề có thể trở thành sân khấu để chòm sao này phát huy thế mạnh. Sư Tử thường không ngại nhận trách nhiệm khi tập thể gặp khó khăn, đặc biệt nếu họ được trao đủ quyền chủ động để xử lý công việc. Một dự án hoàn thành tốt hoặc khả năng dẫn dắt nhóm vượt qua giai đoạn áp lực có thể giúp cấp trên nhìn nhận lại năng lực của họ, từ đó cân nhắc những vị trí có trách nhiệm lớn hơn. Bên cạnh đó, Sư Tử cũng được kỳ vọng nhận sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm, có thể là quản lý trực tiếp, lãnh đạo bộ phận khác hoặc đối tác từng làm việc cùng. Tuy nhiên, muốn biến cơ hội thành bước tiến thực sự, Sư Tử cần biết tổng hợp thành tích, chủ động trao đổi về định hướng nghề nghiệp và chứng minh rằng mình không chỉ giỏi làm việc độc lập mà còn có khả năng giúp cả đội ngũ đạt kết quả tốt. Nếu làm được điều đó, cuối năm có thể trở thành bước đệm quan trọng cho hành trình thăng tiến trong năm 2027.

2. Xử Nữ: Càng giỏi chuyên môn càng có giá, người âm thầm làm việc dễ được trọng dụng

Nếu Sư Tử có lợi thế về khả năng lãnh đạo thì Xử Nữ lại thường nổi bật bởi sự cẩn thận, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn. Đây là kiểu nhân viên không thích làm việc qua loa, luôn muốn mọi thứ được hoàn thành đúng quy trình và hạn chế sai sót đến mức thấp nhất. Trong một tập thể, Xử Nữ có thể không phải người thường xuyên phát biểu hay đưa ra những ý tưởng táo bạo nhất, nhưng lại là người được tin tưởng giao những công việc đòi hỏi sự chính xác. Từ kiểm tra số liệu, hoàn thiện báo cáo đến xử lý những vấn đề phức tạp, họ thường sẵn sàng dành thêm thời gian để bảo đảm kết quả cuối cùng đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, cũng chính vì quá tập trung vào công việc, không ít Xử Nữ rơi vào tình trạng làm nhiều nhưng ít được chú ý. Thành công của cả dự án được ghi nhận, trong khi những người âm thầm kiểm tra, sửa lỗi và giải quyết hàng loạt vấn đề phía sau lại ít khi được nhắc tên.

Theo dự báo, giai đoạn cuối năm 2026 có thể mang đến cơ hội để Xử Nữ bước ra khỏi vị trí hậu trường. Khi doanh nghiệp tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động, rà soát quy trình và tổng kết các dự án, những thế mạnh về phân tích, quản lý chi tiết và kiểm soát chất lượng của Xử Nữ có khả năng được nhìn nhận rõ ràng hơn. Đặc biệt, những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, vận hành, quản lý hoặc các công việc đòi hỏi chuyên môn cao có thể tìm thấy cơ hội thể hiện giá trị. Một số Xử Nữ được kỳ vọng tiếp cận nhiệm vụ quan trọng hơn, tham gia nhóm dự án chủ chốt hoặc nhận lời đề nghị đảm nhận vị trí mới. Tuy nhiên, điều chòm sao này cần thay đổi là thói quen đánh giá thấp bản thân, bởi làm việc ổn định và liên tục tạo ra kết quả tốt cũng là một năng lực đáng được trả công xứng đáng. Thay vì chờ cấp trên tự nhận ra tất cả, Xử Nữ nên chuẩn bị bản tổng kết thành tích, làm rõ những cải tiến mình đã đóng góp và chủ động trao đổi về cơ hội phát triển trong năm tới. Đôi khi, bước ngoặt sự nghiệp không đến từ việc làm thêm thật nhiều, mà từ việc biết cho người khác thấy những gì mình đã làm có giá trị đến đâu.

3. Bọ Cạp: Càng gặp thử thách càng có cơ hội bứt phá, dễ được giao nhiệm vụ quan trọng

Bọ Cạp thường được biết đến là chòm sao có khả năng quan sát tốt, suy nghĩ sâu sắc và khá quyết đoán khi đã xác định được mục tiêu. Trong môi trường công sở, họ không nhất thiết phải là người nổi bật nhất về khả năng giao tiếp hay xây dựng quan hệ, nhưng lại có xu hướng dành nhiều thời gian nghiên cứu vấn đề trước khi đưa ra phương án giải quyết. Một số Bọ Cạp còn có thói quen giữ kín kế hoạch, âm thầm nâng cao năng lực và chỉ công bố kết quả khi mọi thứ đã thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, cách làm việc này đôi khi khiến họ bị đánh giá thấp, đặc biệt trong những môi trường mà khả năng thể hiện bản thân được chú ý không kém kết quả. Thời gian qua, có thể một số Bọ Cạp đã phải đối mặt với tình trạng công việc đình trệ, ý tưởng chưa được chấp thuận hoặc liên tục giải quyết những nhiệm vụ khó mà chưa nhận về sự ghi nhận tương xứng. Dù vậy, những trải nghiệm ấy cũng giúp họ tích lũy khả năng xử lý áp lực, nhận diện rủi ro và tìm ra hướng giải quyết trong những tình huống phức tạp.

Cuối năm 2026, Bọ Cạp được dự báo có cơ hội chứng minh năng lực trong những dự án quan trọng hoặc giai đoạn doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Khi công việc phát sinh vấn đề ngoài dự kiến, sự bình tĩnh và khả năng phân tích của chòm sao này có thể trở thành lợi thế đáng kể. Thay vì phản ứng nóng vội, Bọ Cạp thường muốn xác định nguyên nhân, đánh giá các phương án và tìm giải pháp có tính khả thi cao. Nếu xử lý thành công một nhiệm vụ khó, họ có thể tạo dựng thêm lòng tin với cấp trên, thậm chí được cân nhắc cho vị trí đòi hỏi khả năng làm việc độc lập hoặc quản lý những dự án lớn hơn. Theo dự báo chiêm tinh, Bọ Cạp cũng có khả năng gặp được người đánh giá cao năng lực thực sự của mình, từ đó nhận thêm lời mời hợp tác hoặc cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp mới. Tuy nhiên, muốn thăng tiến lâu dài, Bọ Cạp cần tránh tư duy chỉ cần kết quả tốt là đủ, bởi những vị trí cao hơn còn đòi hỏi khả năng phối hợp, chia sẻ thông tin và tạo dựng sự tin tưởng trong tập thể. Khi biết kết hợp tư duy sắc bén với kỹ năng giao tiếp, họ có thể biến kinh nghiệm tích lũy suốt thời gian qua thành lợi thế để bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp.

4. Ma Kết: Chậm mà chắc, cuối năm có cơ hội nhận thành quả từ những năm tháng bền bỉ

Trong số 12 chòm sao, Ma Kết thường được xem là hình mẫu điển hình của người có sự nghiệp phát triển nhờ quá trình tích lũy lâu dài. Họ không quá tin vào những thành công đến nhanh, cũng chẳng thích thay đổi mục tiêu chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Với Ma Kết, mỗi kỹ năng mới học được, mỗi dự án hoàn thành và mỗi lần vượt qua áp lực đều là một bước tiến giúp bản thân xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc hơn. Tuy nhiên, con đường ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, đặc biệt khi họ thường xuyên nhận về những nhiệm vụ nặng nề hoặc đảm nhận trách nhiệm lớn hơn vị trí hiện tại. Có những Ma Kết đã dành nhiều năm làm việc chăm chỉ, thậm chí hy sinh thời gian cá nhân để bảo đảm tiến độ công việc, nhưng chuyện thăng chức hay tăng lương vẫn liên tục bị trì hoãn. Dù cảm thấy mệt mỏi, họ thường không dễ bỏ cuộc, bởi hiểu rằng năng lực và uy tín được xây dựng qua thời gian sẽ là tài sản quan trọng cho những lựa chọn sau này.

Giai đoạn cuối năm 2026 được dự báo có thể mang đến những tín hiệu đáng mong chờ cho sự nghiệp của Ma Kết, nhất là khi các doanh nghiệp bắt đầu xem xét kế hoạch nhân sự và định hướng phát triển cho năm mới. Những người đã duy trì hiệu suất ổn định, hoàn thành công việc đúng hạn và thể hiện khả năng chịu trách nhiệm có thể được cấp trên đánh giá cao hơn. Một số Ma Kết có cơ hội tham gia nhóm dự án trọng điểm, chuyển sang bộ phận có triển vọng phát triển tốt hoặc được giao nhiệm vụ quản lý, điều phối công việc. Đáng chú ý, quý nhân của Ma Kết không nhất thiết là người mới xuất hiện, mà có thể chính là cấp trên đã âm thầm quan sát và đánh giá năng lực của họ trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, muốn tận dụng tốt cơ hội, Ma Kết cần học cách chủ động trao đổi về mức đãi ngộ, phạm vi trách nhiệm và mục tiêu nghề nghiệp thay vì tiếp tục nhận thêm việc mà không đặt ra giới hạn. Bên cạnh đó, chòm sao này cũng nên tránh ôm đồm mọi thứ, bởi khả năng phân công, quản lý thời gian và phối hợp với đồng nghiệp sẽ ngày càng quan trọng khi bước lên vị trí cao hơn. Nếu biết cân bằng giữa sự bền bỉ và tinh thần chủ động, Ma Kết có thể khép lại năm 2026 với những thành quả tích cực, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn cho sự nghiệp năm 2027.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.