4 cây trồng trước cửa "hút tài lộc" mạnh hơn cả kim tiền, nhà giàu Trung Quốc âm thầm trồng từ lâu

1. Cây thoi tơ Thiểm Tây

Cây thoi tơ Thiểm Tây, tên khoa học Euonymus schensianus, là một trong những loài cây cảnh đặc trưng tại Thiểm Tây, Trung Quốc thường xuất hiện trước cổng những gia đình khá giả. Điểm nổi bật của loại cây này nằm ở vẻ ngoài mềm mại cùng sự biến đổi màu sắc rất ấn tượng theo từng giai đoạn phát triển.

Khi vào mùa, cây cho hoa với gam màu chuyển dần từ xanh nhạt sang vàng rồi đậm dần thành đỏ, tạo cảm giác như những cánh bướm đang bay lượn quanh tán lá. Chính hiệu ứng thị giác này khiến cây luôn nổi bật dù trồng đơn lẻ hay đặt ở vị trí trước cửa nhà.

Trong phong thủy, cây thoi tơ được xem là biểu tượng của may mắn liên tục và tài lộc bền vững. Người Trung Quốc tin rằng trồng loại cây này trước cửa sẽ giúp thu hút vận khí tốt, đồng thời giữ lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình, hạn chế hao tài tán lộc. Không chỉ có ý nghĩa tốt, cây còn khá “dễ tính” khi có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ nơi có nắng đến khu vực bán râm. Thời gian ra hoa kéo dài qua nhiều mùa, giúp không gian trước nhà luôn giữ được vẻ tươi mới và sinh động.

Với những ưu điểm cả về thẩm mỹ lẫn phong thủy, cây thoi tơ Thiểm Tây không chỉ được ưa chuộng tại Trung Quốc mà còn hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình tại Việt Nam muốn nâng cấp không gian sống theo hướng vừa đẹp vừa vượng khí.

2. Phượng tím

Phượng tím là một trong những loại cây cảnh được yêu thích nhờ màu hoa đặc trưng hiếm gặp. Khi vào mùa nở rộ, cả tán cây phủ kín sắc tím xanh nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa có cảm giác dịu mát, đặc biệt nổi bật khi trồng trước cửa nhà hoặc dọc lối đi.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, phượng tím còn được xem là loại cây giúp cân bằng năng lượng không gian sống. Màu tím trong phong thủy thường gắn liền với sự hài hòa, thư thái và ổn định, vì vậy khi trồng trước nhà, cây góp phần tạo cảm giác dễ chịu, giúp tinh thần gia chủ được “làm dịu” sau những áp lực thường ngày.

Một điểm khiến phượng tím được nhiều gia đình tại Trung Quốc ưa chuộng là khả năng sinh trưởng khá mạnh và tuổi thọ cao. Cây có thể phát triển tốt trong điều kiện nắng nhiều, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ, rất phù hợp để trồng lâu dài như một phần của cảnh quan trước nhà.

Khi trưởng thành, cây có tán rộng, tạo bóng mát tự nhiên, vừa giúp không gian trở nên dễ chịu hơn, vừa mang ý nghĩa che chở và bảo vệ cho ngôi nhà. Chính vì vậy, ngoài yếu tố đẹp mắt, phượng tím còn được xem là lựa chọn mang tính bền vững, gắn liền với sự ổn định và phát triển lâu dài của gia đình.

3. Hải đường

Hải đường từ lâu đã được xem là một trong những loài hoa mang ý nghĩa phong thủy rất đẹp trong văn hóa Á Đông. Với vẻ ngoài mềm mại nhưng không kém phần rực rỡ, hoa hải đường thường nở thành từng chùm lớn, màu sắc đa dạng từ đỏ, hồng đến trắng, giúp không gian trước nhà trở nên sáng bừng và đầy sức sống.

Trong quan niệm truyền thống, hải đường là biểu tượng của phú quý, giàu sang và sự viên mãn. Việc trồng cây trước cửa không chỉ mang tính trang trí mà còn được tin rằng sẽ giúp thu hút tài lộc, mang lại cuộc sống đủ đầy và ngày càng thịnh vượng cho gia chủ. Không chỉ đẹp, hải đường còn ghi điểm nhờ khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Cây có thể chịu được cả nắng nóng lẫn thời tiết lạnh nhẹ, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ, rất phù hợp để trồng lâu dài trong khuôn viên nhà.

Một điểm thú vị là sau mùa hoa, cây có thể kết quả nhỏ, tượng trưng cho thành quả và “trái ngọt” sau quá trình nỗ lực. Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa phong thủy, khiến hải đường không chỉ đơn thuần là cây cảnh mà còn đại diện cho sự phát triển bền vững và cuộc sống ngày càng khởi sắc.

4. Phù dung ba màu

Phù dung ba màu là một trong những loài cây gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng thay đổi màu sắc độc đáo trong cùng một ngày. Hoa khi mới nở thường có màu trắng tinh khôi, sau đó chuyển dần sang hồng nhạt và cuối cùng là tím đậm khi tàn. Chính sự biến đổi liên tục này tạo nên cảm giác sinh động, khiến cây luôn nổi bật khi được trồng trước cửa nhà.

Trong quan niệm phong thủy, sự thay đổi màu sắc của phù dung được xem là biểu tượng cho quá trình phát triển, chuyển mình và thăng tiến không ngừng. Vì vậy, nhiều người tin rằng trồng cây trước cửa sẽ giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống.

Ngoài ý nghĩa tốt lành, phù dung còn có khả năng thích nghi khá tốt với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, từ nắng nóng đến mưa nhiều. Cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, không yêu cầu chăm sóc quá cầu kỳ nên phù hợp để trồng lâu dài trong khuôn viên nhà.

Khi vào mùa hoa, từng bông nở rộ xen kẽ nhiều gam màu khác nhau trên cùng một tán cây, tạo nên hiệu ứng thị giác rất đặc biệt. Nhờ đó, không gian trước nhà không chỉ trở nên sinh động hơn mà còn mang lại cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống, đúng với ý nghĩa phong thủy về sự khởi sắc và thịnh vượng.

