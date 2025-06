4 cách nhận biết gia vị thật giữa "bão" hàng giả: Nội trợ tinh ý mới không bị lừa

Gia vị là linh hồn của món ăn, dù giá thành không cao nhưng cũng đang trở thành nỗi lo lớn khi ngày càng có nhiều sản phẩm bị làm giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Mì chính, hạt nêm, bột canh thậm chí cả dầu ăn dùng trong chăn nuôi đều được "phù phép" và bày bán như hàng thật, khiến người tiêu dùng dễ bị đánh lừa.

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hà (Hội Dinh dưỡng Lâm sàng TP.HCM), nếu dùng phải gia vị giả trong thời gian dài thì nguy cơ ngộ độc, tổn thương gan thận, rối loạn chuyển hóa và thậm chí là ung thư là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Để nhận ra những dấu hiệu nhận biết gia vị "giả" là không khó nếu bạn để ý kỹ. Đây là 4 cách nhận biết:

1. Đồ rẻ bất thường

Nếu thấy một gói mì chính hay chai dầu ăn rẻ hơn mặt bằng chung quá nhiều thì bạn hãy cẩn thận. Hàng giả thường được đẩy giá cực rẻ để thu hút người mua, đặc biệt trên các kênh bán hàng online không rõ nguồn gốc.

2. Kiểm tra kỹ bao bì và nhãn mác

Gia vị chính hãng luôn in đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, nhà sản xuất, thành phần và hạn sử dụng. Bao bì chuẩn thường có đường hàn phẳng, chữ in rõ ràng, không mờ nhòe. Ngược lại, hàng giả thường có vỏ bao sần sùi, thông tin mập mờ, chữ in lệch hoặc phai màu.

3. Để ý trọng lượng

Mua về cân lại cũng là một cách hay. Hàng thật thường đúng khối lượng in trên bao bì. Nếu nhẹ hơn đáng kể hoặc có cảm giác bị trộn lẫn, bạn nên đặt nghi vấn.

4. Quan sát và so sánh bằng mắt thường

Không cần thiết bị chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể nhận biết gia vị thật - giả chỉ bằng việc quan sát kỹ hình dáng, màu sắc và mùi hương. Ví dụ như:

- Mì chính thật thường có hạt dài, trong suốt, đều nhau và có dạng hình thoi nhẹ. Trong khi đó, mì chính giả dễ nhận biết bởi các hạt bị vỡ vụn, ngắn hoặc quá dài, màu đục và có thể lẫn tạp chất nhỏ li ti.

- Bột canh chuẩn sẽ có độ mịn đồng đều, không bị vón cục và không có mùi lạ. Nếu bạn thấy bột thô, mùi hắc hoặc lạ thường, màu sắc không đều thì nên tránh xa vì khả năng cao là hàng kém chất lượng.

- Hạt nêm thật khi mở ra sẽ khô ráo, hạt đều và có mùi thơm tự nhiên, dịu nhẹ. Ngược lại, nếu thấy hạt bị vón cục, hơi ẩm, có mùi hắc nồng hoặc như mùi hóa chất thì có thể là hàng giả hoặc đã bị pha trộn.

- Dầu ăn chất lượng khi rót ra sẽ có màu vàng tươi sáng, trong vắt, không có cặn hay mùi lạ. Nếu dầu có màu sậm (ngả vàng nâu, hơi đục), mùi nồng, lạ thì rất có thể đã bị pha trộn hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Việc quan sát kỹ bằng mắt thường không mất nhiều thời gian nhưng giúp bạn tránh được không ít rủi ro. Khi kết hợp với việc đọc kỹ nhãn mác và chọn nơi bán uy tín, bạn sẽ yên tâm hơn rất nhiều trong hành trình "chống hàng giả" cho gian bếp nhà mình.

Dù các dấu hiệu trên đã có tính tham khảo, song bác sĩ Hà vẫn lưu ý rằng hàng giả ngày càng tinh vi, đôi khi đánh lừa được cả thị giác và khứu giác. Vì vậy, hãy chọn mua ở nơi uy tín, đọc kỹ nhãn mác và nếu phát hiện mùi vị hay bao bì có dấu hiệu bất thường thì bạn đừng tiếc mà hãy ngưng dùng ngay.