4 bảo bối Doraemon là "tiền thân" của các loại ví điện tử và thanh toán không tiền mặt

Ra đời từ bàn tay thiên tài của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio vào năm 1969, Doraemon đã sớm trở thành một tượng đài bất hủ trong lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Không chỉ là câu chuyện về tình bạn cảm động, bộ truyện còn là một kho tàng sáng tạo vô tận với hơn 4.500 món bảo bối đến từ thế kỷ 22. Điều khiến nhiều người kinh ngạc là dù được vẽ ra từ hơn nửa thế kỷ trước, nhiều món bảo bối của chú mèo máy lại có sự tương đồng kỳ lạ với những thành tựu công nghệ hiện nay.

Tất nhiên, việc gọi các bảo bối này là "tiền thân" hay "tổ tiên" chỉ là cách ví von vui vẻ của người hâm mộ để thấy được tầm nhìn đi trước thời đại của tác giả. Không có bằng chứng nào cho thấy các kỹ sư Fintech đã bắt chước chú mèo máy, nhưng sự trùng hợp giữa những món đồ nhiệm màu và các loại ví điện tử ngày nay vẫn là một chủ đề cực kỳ thú vị để bàn luận.

Trong bối cảnh xã hội đang chuyển dịch sang xu hướng thanh toán không tiền mặt, hãy cùng điểm lại 4 món bảo bối được coi là "nguyên mẫu" tinh thần của các ứng dụng thanh toán hiện đại.

Tấm thẻ của quỷ: Bài học "xương máu" về hạn mức và nợ tín dụng

Trong truyện, Tấm thẻ của quỷ là một bảo bối cho phép Nobita có được tiền ngay lập tức chỉ bằng một cái lắc tay. Cụ thể, mỗi lần lắc thẻ sẽ có 300 yên hiện ra, nhưng đổi lại cậu phải trả bằng chiều cao của chính mình (mỗi 300 yên mất đi 1 milimet chiều cao). Ban đầu Nobita thấy đây là một giao dịch quá hời, nhưng vì thói quen chi tiêu vô tội vạ cho những món đồ lặt vặt, cậu suýt chút nữa đã biến mất hoàn toàn vì bị "trừ" sạch chiều cao.





Đây là sự ví von thực tế nhất cho thẻ tín dụng và các khoản vay nhanh trên ví điện tử ngày nay. Việc có được một số tiền "từ trên trời rơi xuống" để thỏa mãn nhu cầu tức thời khiến người ta dễ dàng quên đi cái giá phải trả sau đó. Nếu trong truyện Nobita trả bằng chiều cao, thì ngoài đời người dùng trả bằng lãi suất và điểm tín dụng. Sự trùng hợp này nhắc nhở chúng ta một bài học muôn thuở: không có khoản tiền nào là miễn phí, và việc chi tiêu vượt quá khả năng chi trả luôn dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về tài chính.

Máy bán hàng tự động: Tiền thân của hệ sinh thái mua sắm 24/7

Máy bán hàng tự động là bảo bối cho phép người dùng đặt hàng và thanh toán ngay lập tức để nhận món đồ mình cần mà không cần thông qua người bán. Sự tiện lợi của nó nằm ở việc rút ngắn quy trình giao dịch, giúp việc mua sắm trở nên tự động hóa hoàn toàn. Đây là món đồ tiêu biểu cho xu hướng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng mà bác tác giả đã hình dung từ hàng chục năm trước.

Ngày nay, chúng ta thấy hình bóng của món bảo bối này trong các máy bán hàng tự động tích hợp quét mã QR hay các ki-ốt thanh toán tự phục vụ tại các cửa hàng tiện lợi. Việc tích hợp ví điện tử vào các điểm bán hàng tự động này đã tạo ra một quy trình khép kín: chọn hàng, quét mã và nhận đồ trong vài giây. Sự ví von này cho thấy khát vọng về một nền thương mại "chạm là mua" của con người đã được hiện thực hóa mượt mà như thế nào nhờ công nghệ số.

Máy trao đổi hàng hóa: Nguyên mẫu của thanh toán trung gian và kinh tế chia sẻ

Bảo bối Máy trao đổi hàng hóa là thiết bị cho phép người dùng đưa vào một vật phẩm bất kỳ, máy sẽ tự động định giá và đổi lại một món đồ khác có giá trị tương đương hoặc tiền mặt. Đây là một hình thức giao dịch có sự can thiệp của một hệ thống định giá trung gian để đảm bảo tính công bằng cho cả hai bên. Nó giúp người sở hữu những món đồ không còn nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng chuyển đổi chúng thành các giá trị hữu ích khác một cách minh bạch.

Trong thế giới tài chính số, đây chính là hình mẫu của các sàn thương mại điện tử đồ cũ và tính năng thanh toán đảm bảo trên các ví điện tử. Ví điện tử hiện nay đóng vai trò là "người trung gian" giữ tiền an toàn cho đến khi hàng hóa được kiểm định và giao đến tay người mua thành công mới thực hiện giải ngân. Sự ví von này làm nổi bật vai trò của công nghệ trong việc xây dựng niềm tin giữa những người lạ, biến nền kinh tế chia sẻ trở nên minh bạch, an toàn và dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.





Máy đặt hàng tương lai: Sự kết hợp giữa thanh toán trực tuyến và dự báo hành vi

Máy đặt hàng tương lai là bảo bối giúp người dùng đặt hàng trước và thanh toán cho những thứ họ sẽ cần trong thời gian tới. Nó không chỉ đơn thuần là mua sắm mà còn là sự chủ động trong chi tiêu dựa trên kế hoạch định sẵn. Trong truyện, món đồ này giúp Nobita quản lý các nhu cầu cá nhân một cách cực kỳ khoa học, dù đôi khi vẫn gây ra rắc rối.

Dân mạng thường ví món bảo bối này với các tính năng thanh toán định kỳ hoặc đặt lịch thanh toán hóa đơn tự động trên các ví điện tử ngày nay. Từ tiền điện, nước đến các gói dịch vụ trực tuyến, AI của các ứng dụng thanh toán sẽ dự báo và thực hiện giao dịch thay cho bạn. Sự tương đồng này cho thấy tầm nhìn về một cuộc sống tiện nghi, nơi các giao dịch tài chính được thực hiện âm thầm và chính xác, đã không còn là câu chuyện của thế kỷ 22 mà đang hiện hữu ngay trong túi quần của mỗi chúng ta.