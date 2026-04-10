37 tuổi, nợ 2,6 tỷ đồng nhưng không chọn kết hôn để “đổi đời”: Câu chuyện về một phụ nữ sống độc lập khiến nhiều người suy nghĩ lại về tài chính

Khoản nợ lớn không phải dấu chấm hết

Ở tuổi 37, nhiều người kỳ vọng cuộc sống phải ổn định: có gia đình, có nhà, có khoản tiết kiệm nhất định. Nhưng với cô, thực tế từng hoàn toàn ngược lại: độc thân và mang khoản nợ lên tới 750.000 nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng) sau thất bại kinh doanh.

Năm 2019, cô cùng một người bạn mở cửa hàng riêng. Ban đầu, cả hai tin rằng đây là bước ngoặt giúp cải thiện tài chính. Tuy nhiên, do biến động thị trường và chi phí vận hành cao, cửa hàng liên tục thua lỗ. Không muốn bỏ cuộc quá sớm, cô sử dụng thẻ tín dụng để xoay vòng vốn.

Khi nguồn tiền không đủ, cô tiếp tục vay online để trả nợ cũ. Khoản nợ dần phình to mà cô không kịp nhận ra.

Đến tháng 8/2023, khi hạn mức thẻ tín dụng bị giảm đột ngột, cô mới thực sự nhìn rõ bức tranh tài chính của mình: tổng nợ đã lên tới 750.000 nhân dân tệ. Những ngày sau đó, cô gần như mất ngủ vì lo lắng.

“Tôi hiểu nếu bỏ cuộc lúc này, tôi sẽ mất tất cả: danh dự, niềm tin của gia đình và cơ hội làm lại”, cô chia sẻ.

Bước ngoặt đến từ việc nhìn thẳng vào con số

Thay vì né tránh, cô bắt đầu lập danh sách toàn bộ khoản nợ, phân loại theo lãi suất và thời hạn thanh toán.

Cô chọn cách:

- Trả góp những khoản có thể chia nhỏ

- Gia hạn những khoản có thể thương lượng

- Tìm thêm việc làm ngoài giờ để tăng thu nhập

Mỗi ngày, câu hỏi đầu tiên cô đặt ra cho bản thân không phải là “bao giờ hết nợ”, mà là “hôm nay có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền”.

Quá trình này không hề dễ dàng. Có lúc cô cảm thấy kiệt sức, có lúc hoài nghi về chính mình. Nhưng thay vì tập trung vào áp lực, cô tập trung vào hành động cụ thể: tăng kỹ năng, mở rộng nguồn thu, giảm chi tiêu không cần thiết.

Từng bước thoát khỏi áp lực tài chính

Sau hơn một năm, cô đã trả được gần 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Thu nhập hàng tháng hiện đạt khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) nhờ kết hợp nhiều nguồn thu khác nhau.

Ngoài công việc chính, cô xây dựng các kênh mạng xã hội chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính và vận hành nội dung. Tổng số người theo dõi hiện gần 30.000.

Nếu trước đây cô phải chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, thì hiện tại nhiều thương hiệu đã liên hệ để làm việc cùng cô.

Điều khiến cô bất ngờ nhất không phải là thu nhập tăng lên, mà là việc câu chuyện của mình giúp nhiều người thay đổi cách nhìn về nợ và khả năng làm lại từ đầu.

“Trước đây tôi nghĩ giá trị của một người phụ nữ nằm ở việc lập gia đình ổn định. Nhưng sau biến cố, tôi nhận ra giá trị lớn nhất là khả năng tự đứng vững khi không có ai bên cạnh”, cô nói.

Không coi hôn nhân là giải pháp tài chính

Một trong những điều cô chia sẻ khiến nhiều người chú ý là quan điểm về hôn nhân.

Cô không phủ nhận vai trò của gia đình, nhưng cho rằng hôn nhân không nên trở thành giải pháp tài chính.

Theo cô, khi một người chưa đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, việc đặt kỳ vọng vào người khác có thể tạo ra thêm áp lực cho cả hai phía.

Thay vào đó, cô lựa chọn tập trung vào việc:

- nâng cao năng lực cá nhân

- tạo nguồn thu ổn định

- duy trì sự độc lập về tài chính và tinh thần

“Con đường sinh lợi bền vững nhất vẫn là chính mình”, cô chia sẻ.

Bài học tài chính rút ra từ câu chuyện

Hành trình của cô cho thấy một thực tế: nợ không đáng sợ bằng việc mất kiểm soát tài chính.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô rút ra 4 bài học:

1. Không vay để trả vay nếu chưa có kế hoạch rõ ràng

Việc dùng khoản vay mới để trả khoản vay cũ có thể khiến tổng nợ tăng nhanh hơn dự kiến.

2. Luôn theo dõi tổng nợ thực tế

Nhiều người chỉ nhớ từng khoản riêng lẻ mà không nhìn tổng thể, dẫn đến đánh giá sai tình hình tài chính.

3. Tăng thu nhập quan trọng không kém việc tiết kiệm

Khi thu nhập tăng, khả năng xử lý nợ và tích lũy sẽ cải thiện rõ rệt.

4. Đầu tư vào kỹ năng cá nhân là khoản đầu tư lâu dài

Kỹ năng tốt giúp tạo ra nhiều cơ hội thu nhập hơn so với việc chỉ cắt giảm chi tiêu.

37 tuổi vẫn có thể bắt đầu lại

Câu chuyện của cô cho thấy: 30 hay 40 tuổi không phải là giới hạn cho việc thay đổi tài chính.

Độc thân không đồng nghĩa với thiếu ổn định. Ngược lại, nhiều phụ nữ lựa chọn tập trung vào sự nghiệp và khả năng tự chủ trước khi bước vào hôn nhân.

Ở tuổi 37, cô không coi khoản nợ là dấu chấm hết, mà xem đó là một giai đoạn cần vượt qua.

“Tương lai không phụ thuộc vào việc bạn đang nợ bao nhiêu, mà phụ thuộc vào việc bạn có tiếp tục tiến về phía trước hay không”, cô chia sẻ.

Với nhiều phụ nữ hiện đại, độc lập tài chính không chỉ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mà còn tạo ra cảm giác an toàn dài hạn – điều mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng khó có thể thay thế hoàn toàn.