35 tuổi, cô gái này quyết định bỏ việc lương cao, "nằm" trên gác xép tận hưởng thế giới cổ tích của riêng mình

Trước khi giới thiệu về căn nhà của mình, Wazi chia sẻ mình từng là nhân viên tại một tập đoàn công nghệ lớn. Bản thân cô là người đặt yêu cầu rất cao nên luôn tỉ mỉ, chu toàn trong tất cả mọi việc cô làm. Công việc của Wazi thăng tiến nhanh chóng, thu nhập kéo theo đó cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, áp lực công việc khiến sức khỏe thể chất và tinh thần đi xuống trầm trọng.

Ở tuổi 35 - độ tuổi không còn đủ trẻ để bắt đầu lại, cô đã quyết định nghỉ việc sau thời gian dài cân nhắc. Sau khi nghỉ việc, thu nhập chính của Wazi đến từ công việc freelancer và nhà sáng tạo nội dung. Cũng vì dành nhiều thời gian ở nhà nên Wazi rất quan trọng chất lượng của không gian sống và không ngại đầu tư cải tạo căn nhà của mình.

"Từ khi chuyển sang nhà mới, tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn cả thời điểm đi làm nhân viên văn phòng", Wazi tâm sự.

Wazi cho biết cô cảm thấy thích nhất là góc cửa sổ. Cô chốt mua nó vì chỉ cần mở cửa ra, cô có thể tận hưởng trọn cảnh sắc thiên nhiên, ngắm nhìn sự phát triển của cây xanh cũng như nhịp sống của thành phố mỗi ngày.

5 phòng ngủ ban đầu được chuyển thành hai phòng ngủ; trong đó phòng ngủ chính và phòng làm việc được bố trí trên gác mái.

Wazi nói rằng, cô ấy luôn ước mơ được sống trong một căn nhà có gác xép. Cô ấy đã yêu thích truyện cổ tích từ khi còn nhỏ. Và đó cũng là thứ truyền cảm hứng cho cô khi thiết kế nhà.

Phía sau bếp là ban công rộng - nơi Wazi trồng nhiều chậu cây xanh và đặt xích đu. Do khoảng cách hai căn chung cư gần nhau nên Wazi thường xuyên trò chuyện với hàng xóm từ ban công.

Trước đây, Wazi là người nghiện đi làm và không thể sống thiếu các mối quan hệ. Nhưng từ khi có ngôi nhà mới, cô đã thực sự học được cách làm tất cả mọi thứ chỉ với một mình.

Không ngại đầu tư cải tạo cơ ngơi, thiết kế mọi thứ theo ý muốn của mình

Nhà của Wazi nằm trên tầng cao nhất của tòa chung cư và có gác xép, mỗi tầng rộng 89m2. Khi bước vào căn nhà, ấn tượng đầu tiên là có phòng khách rất rộng.

Ban đầu, căn nhà có 2 phòng ngủ ở dưới gác xép nhưng do cảm thấy không gian quá chật chội nên cô đã phá bỏ phòng ngủ chính và kết nối chúng với phòng khách. Quyết định đã giúp diện tích phòng khách được mở rộng tối đa.

Wazi chia sẻ: "Khi trao đổi với kiến trúc sư, tôi nói muốn có phòng khách có nhiều yếu tố gỗ và màu xanh của lá cây, giống như nơi ở của những chú yêu tinh trong bộ phim The Lord Of The Rings (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn)".

Và thật may, mọi thứ hoàn thành đều khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Xuyên suốt thiết kế là nội thất gỗ và những chi tiết cây xanh tươi mát, dễ chịu.

Vì sử dụng nhiều gỗ thì ngôi nhà sẽ có xu hướng tối màu nên cô ấy đã sử dụng thêm màu trắng để trung hòa.

Từng chi tiết trong phòng khách đều được thiết kế theo đúng yêu cầu và ý tưởng của cô gái trẻ.

Tất nhiên, điều hấp dẫn nhất chính là những ô cửa sổ trong nhà. Wazi thường hay ví von, bên ngoài mỗi cửa sổ là một bức tranh, đó là bức tranh về sự chuyển mùa.

Cửa sổ trong phòng khách rất thông minh, có kết cấu gập và đẩy lên. Khi đẩy cửa sổ ra, tầm nhìn 180° không bị cản trở và trở nên vô cùng rộng rãi, thoáng đãng.

"Ở đây có rất nhiều loài chim. Tôi hy vọng một ngày nào đó lũ chim có thể đến ăn hoặc thậm chí chơi đùa trên tay tôi", Wazi nhìn về phía hàng rào ngoài ban công và nói.

Các khung cửa trong nhà từ phòng khách đến phòng bếp hay phòng ngủ đều mở ra tầm nhìn cây xanh thoáng mát.

Căn hộ ban đầu cũng có một bếp mở, Wazi đã thiết kế thêm một chiếc bếp đảo. Sự thay đổi này khá tốt vì nó có thể ngăn cách phòng khách lớn và bếp.

Căn bếp được đánh giá là siêu lý tưởng cho những cô nàng sống 1 mình.

Trong không gian bếp, trên tường được treo đầy ắp những chiếc cốc, đồ trang trí, chai lọ đựng gia vị... Sự kết hợp của chúng cùng đa dạng màu sắc đã khiến nơi đây trông bắt mắt hơn.

Khi được hỏi sự bày biện này có gây khó khăn gì cho quá trình dọn dẹp không, Wazi lắc đầu nói: "Bữa ăn đối với một người không phức tạp lắm, chỉ cần dọn dẹp sau khi nấu nướng là được".

Ngoài bếp là ban công rộng lớn. Phía sau xích đu có mái vòm khi phủ đầy hoa sẽ rất lãng mạn và tạo cảm giác vô cùng thoải mái khi đọc sách.

Wazi và hàng xóm thường chào nhau trên ban công và gửi hoa cho nhau.

Wazi cho biết đây cũng là sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô sau khi nghỉ việc. Trước đó, khi còn đi làm, cô thường quá bận rộn để có thể giao lưu với người khác.

Sau khi chia sẻ về góc ban công "chill" như trong truyện cổ tích, Wazi giới thiệu về phòng ngủ của mình.

Góc phòng ngủ với phần đầu giường được kê sát cửa sổ.

Phòng ngủ ở tầng một vốn là phòng ngủ thứ hai, diện tích không lớn lắm. Nhưng khi mở cửa, nguyên một góc cửa kính cỡ lớn, trong suốt kéo dài từ sàn đến trần nhà hiện ra, làm cho nơi đây trở nên thông thoáng và dễ chịu vô cùng.

Wazi thường ngủ trong phòng ngủ chính ở tầng trên. Khi trời mưa hoặc thời tiết quá nóng, cô ấy ngủ ở tầng dưới. Dù sao thì cô ấy cũng sống một mình và mọi quyết định chỉ cần tùy chỉnh theo ý mình.

Vào một ngày mưa, nhìn cây xanh và nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ sẽ rất dễ chịu.

Bước lên cầu thang nối lên tầng 2, bất cứ ai cũng phải "khựng" lại một chút vì ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc đèn tường xinh xắn ở góc cầu thang.

Wazi cho biết cô rất thích "Tom và Jerry". Vậy nên khi trang trí, cô ấy đã dành một góc để làm "nhà" cho Tom và Jerry.

Căn gác trong truyện cổ tích

Đi hết cầu thang chính là không gian của căn gác nhỏ. Nó thực sự trông giống như căn gác mái trong truyện cổ tích của Disney, chứa đầy sách cùng nhiều loại nến, đĩa nhựa và đàn piano cũ...

Trên trần nhà còn có những tấm ván gỗ cũ mang lại cảm giác lịch sử được tích lũy theo thời gian, như thể ai đó đã sống ở đây 100 năm!

Wazi nói rằng gác xép được lấy cảm hứng từ phiên bản "Little Women" của Tiancha. Trên trần nhà cũng có những tấm gỗ, tạo cảm giác như một ngôi nhà trên cây.

"Tôi thường làm việc ở đây, chơi piano, đọc và nghe đĩa nhạc, điều đó khiến tôi thư giãn", Wazi nói.

Đặc biệt là giếng trời phía trước bàn làm việc, bạn có thể nhìn thấy các vì sao và mặt trăng vào ban đêm. Khi bạn nhìn lên, bạn có thể nhìn thấy bầu trời của riêng mình.

Wazi thường ngồi làm việc tại đây.

1. Phòng khách đa năng

Bên cạnh bàn làm việc có một phòng khách nhỏ cũng là phòng quan sát. Đối diện ghế sofa là tấm rèm có thể nâng lên. Khi màn đêm buông xuống, đây chính là rạp chiếu phim độc quyền của Wazi.

2. Phòng ngủ có cửa sổ view tuyệt đẹp

Xa hơn bên trong phòng khách là phòng ngủ chính. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Wazi muốn ngủ nhiều hơn ở tầng trên. Nó hoàn toàn giống một ngôi nhà trong rừng, với sàn gỗ, một chiếc giường làm bằng gỗ cũ, một chiếc bàn làm việc và thảm thực vật ngoại cỡ bên cửa sổ... Mọi thứ tái hiện một không gian rất cổ điển.

Nhưng điều tuyệt vời nhất có lẽ là một ô cửa sổ tuyệt đẹp phía trên bàn làm việc!

Từ bên trong nhìn ra là núi rừng xa xa, chim chóc thỉnh thoảng bay qua, bốn mùa tựa như một bức tranh. Nó chuyển từ xanh nhạt vào mùa xuân sang xanh đậm vào mùa hè, sau đó xen kẽ giữa màu đỏ và vàng vào mùa thu, đồng thời còn có cảnh rừng rậm và tuyết vào mùa đông.

Wazi cho biết hiện tại cô không chịu được việc kéo rèm khi ngủ (sàn nhà cao nên không cần lo lắng về vấn đề riêng tư). Cô chỉ mong sáng mai mở mắt ra đều có thể ngắm nhìn bức tranh tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng.

3. Khu vực giặt có sự lưu thông êm ái

Bước qua phòng ngủ là khu vực thay đồ. Một thế giới hoàn toàn khác! Nó rất rộng rãi và sáng sủa, có hai giếng trời ngoại cỡ và toàn bộ bức tường bằng gương.

Sự lưu thông trong khu vực thay đồ rất "trôi chảy" nên một người thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Buổi sáng uể oải thức dậy, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi rửa mặt. Tắm rửa xong có thể đi vào phòng thay quần áo. Quần áo cho thẳng vào máy giặt; sau đó đến bàn trang điểm để chăm sóc da hoặc trang điểm.

Về cơ bản, đó là một đường thẳng, từ bước này đến bước khác, bạn không cần phải động não chút nào. Mọi thứ đều rất có trật tự.

Cô ấy đặt bàn trang điểm dưới giếng trời để không phải lo lắng khi trang điểm dưới ánh sáng tự nhiên.

"Tôi nhớ có một khoảng thời gian rất bận, mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện cho tôi, nhưng khoảng thời gian đó tôi luôn nói câu sẽ gọi lại cho mẹ sau. Nhưng sau khi cúp máy, câu nói này liền không còn trong kí ức.

Việc này kéo dài được một tuần, và sau đó mẹ tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn dài. Bà ấy nhớ tôi rất nhiều, không biết dạo này tôi thế nào, nhưng mẹ nghĩ công việc của tôi rất quan trọng, không dám làm phiền tôi… Nhìn thấy nó tôi rất buồn, rồi tôi tự hỏi, liệu công việc của tôi có thực sự quan trọng hơn gia đình tôi không? Có phải tất cả đều quan trọng không? Tôi đột nhiên cảm thấy muốn dừng lại, và rồi tôi thực sự đã làm được việc đó", Wazi tâm sự.

Cô cho biết trước đây, cô tiêu rất nhiều tiền nhưng thực chất chỉ là một kiểu nuôi dưỡng cảm xúc theo cách bất lực nhất. Có nghĩa là, nếu cảm thấy hôm nay bản thân quá mệt mỏi và muốn tự thưởng cho mình. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc và căn nhà được hoàn thành, cô ấy đã được sống một cuộc sống bình yên mỗi ngày mà không cần phải dùng bất cứ thứ gì để lấp đầy.

"Mỗi người nạp lại năng lượng cho mình theo một cách khác nhau. Một số người cần xây dựng mối quan hệ với mọi người. Còn đối với tôi, dành thời gian cho bản thân và những người thực sự quan trọng là thứ giúp tôi nạp lại năng lượng nhiều hơn.

Sau khi thử nhiều trạng thái khác nhau, tôi nhận ra rằng đối với tôi, sống một mình không có nghĩa là cô đơn", Wazi nói.