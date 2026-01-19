32 tuổi vẫn trẻ như mới 18, cả Vbiz có đúng 1 người: Mặt búng ra sữa, nhan sắc vô giá là đây chứ đâu

Những hình ảnh đầu tiên của Đoàn Minh Anh và Anh Tú ATUS trong phim điện ảnh Tết 2026 - Nhà Ba Tôi Một Phòng đang nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Lý do không chỉ nằm ở câu chuyện gia đình gần gũi, mà còn bởi visual trẻ trung bất ngờ của Anh Tú ATUS khi đứng cạnh bạn diễn kém mình tới 15 tuổi.

Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh trong phim Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Ở tuổi 32, Anh Tú ATUS khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi vẫn giữ được ngoại hình tươi sáng, thư sinh, được nhận xét "trông như chàng trai mới lớn". Khi sánh đôi cùng Đoàn Minh Anh, nam diễn viên hoàn toàn không tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác. Trái lại, cả hai mang đến cảm giác hài hòa, trong trẻo, gợi lên phản ứng hóa học nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến khán giả tò mò.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội còn ưu ái gọi Anh Tú ATUS là "của hiếm" của showbiz Việt khi anh sở hữu một vẻ ngoài trẻ lâu hiếm thấy, phù hợp với những vai diễn mang màu sắc thanh xuân, gen Z nhưng vẫn đủ chiều sâu cảm xúc.

Dù cho Anh Tú Atus hơn Đoàn Minh Anh tới 15 tuổi, thế nhưng cả hai không hề mang đến cảm giác "lệch tông" một chút nào.

Nhà Ba Tôi Một Phòng xoay quanh cuộc sống đời thường của hai cha con ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh). Ông Thạch xây dựng nên một thế giới gia đình đầy nguyên tắc ấy, thế nhưng cô con gái ngoan ngoãn ngây thơ An lại lặng lẽ giấu ba để hẹn hò cùng Phát (Anh Tú ATUS), vô tình phá vỡ thứ luật bất thành văn lớn nhất trong nhà: Không được nói dối.

Từ một bí mật nhỏ, hàng loạt tình huống tréo ngoe bắt đầu nảy sinh khi sự vụng về của tuổi mới lớn va chạm với nỗi lo lắng của người làm cha. Cao trào được đẩy lên khi cô Châu (Lê Khánh) trở thành quân sư, bày đủ chiêu trò giúp ông Thạch âm thầm theo dõi chuyện yêu đương của con gái. Những màn điều tra, theo dõi đầy hồi hộp nhưng lệch nhịp giữa hai thế hệ liên tục tạo nên tiếng cười, đồng thời phản chiếu hình ảnh rất thật của những người lớn đang loay hoay học cách yêu con theo một cách khác - không còn kiểm soát, nhưng cũng chưa kịp buông tay.

Trailer phim Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Cặp đôi An - Phát trong phim được kỳ vọng sẽ đại diện cho hình ảnh tuổi trẻ hồn nhiên, vụng về nhưng chân thành, mở ra câu chuyện tình "gà bông" vừa dễ thương vừa giàu ý nghĩa. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở tuyến tình cảm lãng mạn của đôi trẻ, hiện lên trước mắt khán giả còn là phép thử tinh tế cho cách người lớn đối diện với thế giới cảm xúc của con cái. Phim khai thác sự đối lập thú vị giữa cảm xúc tự nhiên, bản năng của tuổi mới lớn và góc nhìn dè dặt, nhiều khuôn phép của cha mẹ, nơi sự kiểm soát đôi khi xuất phát từ yêu thương nhưng lại vô tình tạo nên khoảng cách.

Màn kết hợp đầu tiên của Trường Giang và Anh Tú Atus được khán giả mong chờ.

Cho những ai chưa biết, Nhà Ba Tôi Một Phòng đánh dấu sự trở lại của Anh Tú ATUS trên đường đua phim Tết, lần đầu đảm nhận vai nam chính trong dự án hợp tác cùng Trường Giang. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm và một gương mặt trẻ trung, giàu năng lượng như Anh Tú ATUS được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới mẻ, vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Với câu chuyện gia đình gần gũi, dàn diễn viên có sức hút và đặc biệt là hình ảnh hack tuổi gây cực đỉnh của ông xã Diệu Nhi, Nhà Ba Tôi Một Phòng đang trở thành cái tên được khán giả mong chờ rất nhiều trong mùa phim Tết 2026.