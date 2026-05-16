31 người nghi ngộ độc thực do ăn tiết canh vịt

Ngày 14-5, lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết đã có thông tin chính thức gửi Cục An toàn thực phẩm cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh về vụ việc hàng chục người dân nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 29-4 trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên, ngày 29-4, đơn vị nhận được thông tin từ Trạm Y tế xã Quỳnh Phụ về việc một số người ăn tiết canh vịt tại nhà hàng Lĩnh Thảo (thôn La Vân 1, xã Quỳnh Phụ) do ông Nguyễn Văn Lĩnh, làm chủ và nhà hàng Phương Phượng (thôn Lương Cụ Bắc, xã Quỳnh Phụ), do ông Nguyễn Danh Phương làm chủ quán, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với UBND xã Quỳnh Phụ, Trạm Y tế xã Quỳnh Phụ và các bên liên quan điều tra nguyên nhân.

Kết quả điều tra cho thấy có 31 người (gồm 11 người ở xã Quỳnh Phụ, 11 người ở xã Minh Thọ và 9 người ở xã Diên Hà) nghi bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn tiết vịt sống với các triệu chứng: buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt. Thực phẩm gây nghi ngộ độc được xác định là tiết vịt sống. Tác nhân gây ngộ độc thực phẩm nghi do vi sinh vật. Trong tổng số 31 người, có 27 người được điều trị tại các cơ sở y tế, 4 người điều trị tại nhà.

Làm việc với cơ quan chuyên môn, ông Phương và ông Lĩnh cho biết đều mua tiết vịt của bà Trần Thị B., địa chỉ thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Phụ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kết luận, thực phẩm gây ngộ độc là tiết vịt sống. Tác nhân nghi ngộ độc nhiều khả năng do vi sinh vật.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các xã có người nghi ngộ độc thực phẩm tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 2 cơ sở nêu trên. Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm để phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.

Nếu có vi phạm cần xử lý nghiêm các cơ sở nêu trên theo quy định pháp luật. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền cho người dân ở các xã sử dụng thức ăn nấu chín, uống nước đã đun sôi hoặc nước đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.