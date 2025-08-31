Khoảng 7h, hàng vạn người dân được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của tiêm kích Su-30MK2 và Yak-130. Trong buổi tổng duyệt, chiến đấu cơ Việt Nam không chỉ bay theo đội hình chuẩn xác mà còn thả mồi nhiệt – loại biện pháp phòng thủ nhằm đánh lạc hướng tên lửa hồng ngoại.
Ngoài các đoàn khối trong nước, còn có sự góp mặt của 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Lần đầu tiên, 120 quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia đội hình diễu binh A80.
Các khối xe khí tài nối tiếp xuất hiện, từ tên lửa phòng thủ bờ Trường Sơn, dàn tăng T-54B cải tiến, T-90SK, đến những UAV và xe thiết giáp hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất. Bên cạnh đó là lực lượng công an với xe đặc chủng, sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – minh chứng cho sức mạnh toàn diện của quốc phòng, an ninh trong thời đại mới.
Gương mặt rạng ngời, bước chân thẳng tắp của các chiến sĩ tại buổi tổng duyệt sáng 30/8.