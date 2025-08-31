Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày 2/9, đây là sự kiện trọng đại được dự báo sẽ thu hút hàng chục nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội.

Tuy nhiên, ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập trung. Những tấm vải bạt, chiếu... được trải ra kín các vỉa hè bất chấp thời tiết thất thường của Hà Nội những ngày qua.

Chiếu, bạt... được trải kín vỉa hè (Ảnh: Nghĩa Lê)

Trên thực tế các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, nhiều người dân đến từ tối hôm trước khi diễn ra sự kiện, tập trung trên các tuyến phố trung tâm để giữ chỗ. Tuy nhiên TP Hà Nội khuyến cáo người dẫn không nên đi quá sớm, tránh trời mưa, sấm chớp bất thường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nên đến trước 4h sáng: Đây được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đi bộ vào các tuyến đường chính như Nguyễn Thái Học, Kim Mã và lựa chọn cho mình những vị trí ở có tầm nhìn thoáng đãng nhất.

Sau 6:00 sáng: Việc tìm kiếm một vị trí đẹp gần như là không thể. Các tuyến đường chính đã chật kín người. Lựa chọn tối ưu lúc này là tìm đến các khu vực có lắp đặt màn hình LED lớn để theo dõi sự kiện, hoặc chấp nhận đứng từ rất xa với tầm nhìn hạn chế.

Lưu ý cho người dân:

Quyết định thời gian xuất phát dựa trên khoảng cách từ nhà bạn đến khu vực trung tâm.

Ăn sáng nhẹ trước khi đi để đảm bảo năng lượng cho việc chờ đợi.

Nếu đi theo nhóm, hãy hẹn giờ và địa điểm tập trung rõ ràng để tránh lạc nhau.