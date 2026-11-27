Năm nay tôi 30 tuổi, độc thân, đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Tôi thuê một căn hộ nhỏ, tự lo mọi chi phí sinh hoạt và cũng chưa có ý định kết hôn trong vài năm tới.

Trước đây, tôi luôn cho rằng cuộc sống độc thân có một lợi thế rất lớn: Thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi, chẳng cần phải vào bếp phục vụ ai. Đặc biệt, sau 8 tiếng làm việc ở văn phòng, việc được ngồi xuống một quán ăn, gọi món mình thích và không phải rửa bát là điều vô cùng dễ chịu.

Thế nhưng, sau gần 3 năm duy trì thói quen ấy, tôi nhận ra một sự thật khá khó chịu: Tôi kiếm được tiền, không mua sắm quá nhiều, cũng chẳng có khoản nợ nào, nhưng tháng nào tài khoản cũng gần như về số 0.

Và khoản tiền khiến tôi bất ngờ nhất lại chính là tiền ăn uống.

1. Tôi từng tiêu gần 4 triệu đồng/tháng chỉ để ăn một mình

Ngày trước, lịch ăn uống của tôi gần như cố định. Buổi sáng mua bánh mì hoặc bún phở khoảng 30.000–40.000 đồng. Buổi trưa ăn cùng đồng nghiệp, trung bình 45.000–60.000 đồng. Buổi tối, nếu không ra quán, tôi sẽ gọi đồ ăn về nhà với hóa đơn khoảng 60.000–80.000 đồng, chưa kể phí giao hàng.

Thỉnh thoảng, tôi còn tự thưởng một cốc trà sữa, cà phê hoặc món ăn vặt.

Mỗi khoản tiền đều không lớn. Một bữa cơm 60.000 đồng có vẻ chẳng đáng bao nhiêu khi tôi đang đi làm và có thu nhập ổn định. Nhưng khi cộng tất cả lại, con số khiến tôi thực sự giật mình.

Có tháng tôi tiêu gần 4 triệu đồng cho việc ăn uống, trong khi tiền thuê nhà đã mất 4 triệu đồng. Chỉ hai khoản này đã chiếm hơn một nửa thu nhập.

Điều đáng nói là dù tiêu nhiều tiền, tôi cũng không thực sự ăn uống tốt hơn. Có những hôm gọi đồ ăn vì quá đói, đến khi nhận được thì thức ăn đã nguội. Có hôm ăn không hết, tôi bỏ đi gần nửa suất. Không ít lần tôi chọn món chỉ vì thấy ứng dụng đang giảm giá, dù đó chẳng phải thứ mình thực sự muốn ăn.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Một người sống một mình có nhất thiết phải tốn đến 4 triệu đồng mỗi tháng cho những bữa ăn bình thường?

Câu trả lời là không.

2. Ngừng ăn hàng, tôi bắt đầu nấu cơm cho một người

Quyết định đầu tiên của tôi là hạn chế tối đa việc gọi đồ ăn và ăn ngoài trong những ngày đi làm. Thay vì tự đặt mục tiêu quá sức, tôi bắt đầu bằng việc tự chuẩn bị bữa tối và mang cơm đi làm vào buổi trưa.

Ban đầu, việc này khá phiền phức.

Tôi từng nghĩ nấu ăn cho một người chẳng đáng công. Mua một mớ rau cũng không ăn hết, một miếng thịt phải chia thành nhiều lần, còn nấu xong thì lại mất thêm thời gian rửa bát.

Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi phát hiện vấn đề không nằm ở việc nấu ăn cho một người quá tốn kém, mà ở chỗ tôi chưa biết mua sắm và chuẩn bị thực phẩm hợp lý.

Tôi bắt đầu thiết lập một thực đơn đơn giản gồm các món quen thuộc như thịt rang, trứng, đậu phụ, cá, rau luộc và canh. Mỗi bữa chỉ cần một món đạm, một món rau, thêm cơm hoặc khoai là đủ. Tôi cũng chú ý thay đổi nguyên liệu để bữa ăn không quá đơn điệu.

Có những hôm tôi nấu một phần thịt băm sốt cà chua, chia làm hai hộp. Một hộp ăn tối, hộp còn lại bảo quản trong tủ lạnh để mang đi làm ngày hôm sau.

Cuối tuần, tôi dành khoảng một tiếng sơ chế thực phẩm, chia thành từng phần nhỏ và cấp đông những nguyên liệu chưa dùng ngay.

Từ chỗ gần như không biết nấu gì, tôi dần có thể chuẩn bị một bữa cơm đơn giản trong khoảng 20–30 phút.

Và điều khiến tôi hài lòng nhất là chi phí mỗi bữa ăn tại nhà thường chỉ khoảng 20.000–35.000 đồng, tùy món.

3. Từ gần 4 triệu xuống còn 2 triệu đồng: Bảng chi tiêu khiến tôi muốn duy trì thói quen này lâu dài

Sau tháng đầu tiên tự nấu ăn, tôi bắt đầu ghi chép chi phí để xem mình thực sự tiết kiệm được bao nhiêu.

Dưới đây là bảng chi tiêu ăn uống trung bình một tháng của tôi trước và sau khi thay đổi thói quen.

Khoản chi Trước đây Hiện tại Ăn sáng 900.000đ 400.000đ Ăn trưa 1.200.000đ 650.000đ Ăn tối 1.500.000đ 750.000đ Đồ uống, ăn vặt 400.000đ 200.000đ Tổng cộng 4.000.000đ 2.000.000đ

Bảng chi tiêu minh họa theo câu chuyện nhân vật, đã tính chi phí nguyên liệu tự nấu. Mức chi có thể thay đổi tùy giá thực phẩm và thói quen ăn uống.

Tất nhiên, không phải tháng nào tôi cũng chi đúng 2 triệu đồng. Có tháng phát sinh những buổi liên hoan, sinh nhật hoặc gặp gỡ bạn bè. Nhưng thay vì ăn ngoài theo thói quen, tôi bắt đầu chủ động lựa chọn khi nào thực sự cần chi tiền.

Điều khiến tôi vui nhất là khoản tiền tiết kiệm được không còn biến mất vào những chi tiêu khác.

Cứ đến cuối tháng, tôi chuyển ngay 2 triệu đồng vào một tài khoản riêng. Sau 6 tháng, tài khoản ấy có 12 triệu đồng, một con số không quá lớn nhưng lại là khoản tiền tôi tích lũy được đều đặn nhất từ trước đến nay.

Trước đây, tôi từng nghĩ muốn tiết kiệm phải kiếm thêm tiền. Bây giờ tôi hiểu rằng đôi khi chỉ cần giữ lại được một phần tiền mình đang tiêu cũng đã là một bước tiến đáng kể.

4. Tôi học được cách mua thực phẩm vừa đủ, thay vì mua vì thấy rẻ

Một trong những sai lầm lớn nhất khi mới tự nấu ăn là tôi thường mua quá nhiều thực phẩm.

Thấy siêu thị giảm giá, tôi mua cả túi rau lớn. Thấy thịt có chương trình khuyến mãi, tôi mua vài khay dù biết mình chỉ ăn được một phần. Kết quả là rau héo, thực phẩm để quá lâu và cuối cùng vẫn phải bỏ đi.

Sau vài lần như vậy, tôi đặt ra những nguyên tắc nhỏ cho căn bếp một người.

Tôi chỉ mua khoảng 2–3 loại rau mỗi lần, ưu tiên thực phẩm có thể kết hợp thành nhiều món. Thịt, cá được chia thành khẩu phần nhỏ để dễ bảo quản. Trước khi đi chợ, tôi luôn kiểm tra tủ lạnh và lên danh sách những thứ thực sự cần mua.

Đặc biệt, tôi không còn cố mua thật nhiều chỉ vì giá trên mỗi kilogram rẻ hơn.

Một túi rau 30.000 đồng nhưng phải bỏ đi một nửa chưa chắc tiết kiệm bằng phần rau 20.000 đồng mà tôi ăn hết.

Tôi cũng tận dụng nguyên liệu theo cách linh hoạt hơn. Thịt băm hôm nay có thể nấu canh, ngày mai làm đậu phụ sốt. Cà rốt dùng một phần để xào, phần còn lại cho vào món súp.

Nhờ vậy, tủ lạnh không còn chất đầy thực phẩm, còn việc nấu nướng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

5. 30 tuổi, độc thân, tôi nhận ra ăn cơm nhà không hề đồng nghĩa với sống kham khổ

Trước đây, tôi thường nghĩ rằng đi làm cả ngày đã vất vả, nếu buổi tối còn phải tự nấu cơm thì chẳng khác nào tự làm khó mình.

Nhưng khi thực sự bắt đầu, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Tôi thích việc trở về nhà, bật một bản nhạc nhẹ rồi chuẩn bị bữa tối. Tôi có thể nấu món mình muốn, điều chỉnh khẩu vị và chọn nguyên liệu phù hợp. Quan trọng hơn, tôi không còn phải mở ứng dụng giao đồ ăn, mất hàng chục phút lựa chọn rồi chờ đợi.

Tôi cũng không cực đoan đến mức từ chối mọi cuộc hẹn ăn uống.

Cuối tuần, tôi vẫn có thể đi ăn cùng bạn bè, thử một nhà hàng mới hoặc tự thưởng món ngon sau tuần làm việc bận rộn. Chỉ khác rằng bây giờ, ăn ngoài là một lựa chọn có chủ đích chứ không còn là thói quen mặc định.

Tôi nhận ra tiết kiệm không nhất thiết phải gắn với việc nhịn ăn ngon, từ bỏ những cuộc vui hay luôn tìm cách mua thứ rẻ nhất.

Tiết kiệm là biết khoản tiền nào đáng chi và khoản tiền nào có thể giữ lại mà chất lượng cuộc sống vẫn được đảm bảo.

6. Khoản tiền 12 triệu đồng đầu tiên giúp tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống độc thân

Ở tuổi 30, tôi chưa có nhà riêng, chưa có ô tô và cũng chưa sở hữu khoản tiết kiệm đáng kể. Có những lúc nhìn bạn bè lần lượt kết hôn, mua nhà, ổn định cuộc sống, tôi không tránh khỏi cảm giác mình đang chậm hơn mọi người.

Nhưng việc tích lũy được 12 triệu đồng từ một thay đổi nhỏ đã khiến tôi nghĩ khác.

Tôi bắt đầu hiểu rằng sự ổn định tài chính không phải lúc nào cũng đến từ những quyết định lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ những việc rất bình thường như tự nấu một bữa tối, mang hộp cơm đến văn phòng hay kiểm tra tủ lạnh trước khi mua thêm thực phẩm.

Tôi dự định tiếp tục duy trì khoản tiết kiệm 2 triệu đồng mỗi tháng, trước mắt để xây dựng quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Nếu giữ được mức tích lũy này trong một năm, tôi sẽ có 24 triệu đồng. Sau hai năm là 48 triệu đồng, chưa tính lãi phát sinh. Với một người độc thân tự trang trải mọi chi phí như tôi, đó là khoản dự phòng mang lại cảm giác an tâm đáng kể.

Sáu tháng trước, tôi từng nghĩ tự nấu cơm một mình là việc vừa mất thời gian vừa buồn tẻ. Còn bây giờ, tôi thấy đó là một trong những quyết định tài chính đúng đắn nhất mình từng thực hiện.

Tôi không trở nên giàu có chỉ nhờ bỏ thói quen ăn hàng. Nhưng tôi đã thôi để những khoản chi nhỏ âm thầm lấy đi cơ hội tiết kiệm của mình.

Và có lẽ, với một cô gái 30 tuổi đang học cách tự xây dựng cuộc sống, biết chăm sóc bản thân bằng những bữa cơm tử tế và biết giữ lại tiền cho tương lai chính là hai dạng tự do đáng giá nhất.