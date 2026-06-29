30 tuổi đi thuê nhà, chi thêm 1,1 tỷ đồng để cải tạo không gian rộng 200m2, trồng cả vườn rau sạch để ăn

Đổi nơi sống, chuyển nhà, nghỉ việc,... vẫn luôn là những quyết định quan trọng, nhất là với người ở quãng 30 tuổi. Bởi ở độ tuổi này, người ta có nhiều điều để chịu trách nhiều hơn như gia đình, con cái.

Năm 29 tuổi, Veronica Trần (blogger, đang sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) đưa ra một quyết định mà nhiều người có thể gọi là ngược đời: rời New York (Mỹ), chuyển về vùng ngoại ô Thượng Hải.

Veronica Trần

Trước đó Veronica đã có 10 năm sống ở New York, quen thuộc với việc chạy theo nhịp sống ồn ào và náo nhiệt. Đó là tiếng còi xe, những con phố không bao giờ thật sự yên, các cuộc gặp gỡ nối tiếp và cảm giác phải luôn nhanh hơn một chút để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng càng sống lâu giữa nhịp chuyển động đó, cô càng thấy mệt mỏi, nhiều đêm nằm trằn trọc vì tiếng ồn ngoài cửa sổ, nhiều ngày đi giữa rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Cuối cùng, Veronica Trần nghỉ việc và vượt gần 12.000km, chuyển từ New York về vùng ngoại ô Thượng Hải. “Không phải là tôi từ bỏ công việc hay quay lưng với cuộc sống hiện đại, mà để tìm lại nhịp thở của chính mình. Cái gọi là sống chậm không phải là buông xuôi, tôi chỉ đang trả lại thời gian cho chính mình” , cô cho biết.

Veronica thuê một căn nhà tại vùng ngoại ô Thượng Hải, nơi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim thay vì tiếng xe cộ. Ở đó có gió mang theo mùi cỏ non vào buổi chiều, có những ngày cuối tuần dành cho việc tưới cây, hái rau và ngồi trong sân mà không phải nghĩ xem mình cần đi đâu tiếp theo.

Với Veronica, điều đáng giá nhất không nằm ở việc căn nhà rộng bao nhiêu hay có bao nhiêu món nội thất đắt tiền. Đó là cảm giác được sống trong một không gian có thể phản ánh đúng nhịp sống mà cô muốn lựa chọn.

Từ một căn nhà thô rộng khoảng 200m2, cô tự lên ý tưởng cải tạo, thuê đơn vị thiết kế chuyển thành bản vẽ kỹ thuật. Thay đổi lớn nhất trong nhà là biến căn bếp 10m2 thành không gian mở rộng 90m2, nối liền phòng khách, khu ăn uống và bếp. Tổng chi phí cải tạo nhà rơi vào khoảng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Phòng khách

Không gian bếp, đảo bếp và bàn ăn

Bồn tắm và khu vực vệ sinh cũng được Veronica ưu ái, sửa sang lại để được rộng mở hơn. Lý do chỉ đơn giản là để có không gian thư giãn nhất. Phòng riêng cho con gái cũng được Veronica đầu tư màu sắc để phù hợp với sở thích con trẻ. Thậm chí người mẹ còn phải thốt lên: “Tôi thật ghen tị với con gái mình”.

Nhiều người không khỏi thắc mắc: “Tại sao nhà thuê mà lại đầu tư nhiều đến vậy?”. Cô trả lời ngắn gọn: “Để mỗi ngày thức dậy đều thấy dễ chịu”.

Veronica không xem việc cải tạo nhà hay đầu tư vào không gian sống là một cuộc chạy đua đắt đỏ. Cô tiết kiệm ở những hạng mục có thể tiết kiệm nhưng cũng không muốn thỏa hiệp với những thứ tác động trực tiếp đến chất lượng sống.

Ví dụ như chăn ga, thứ đồng hành cùng Veronica khoảng 8 tiếng mỗi ngày, cô sẽ không bao giờ lựa chọn qua loa. Khu vườn, gian bếp hay khoảng sân cũng không đơn thuần là phần trang trí cho căn nhà. Chúng là những chi tiết giúp một ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn nên được cô đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn.

Phòng đồ chơi của em bé

Khu vực bồn tắm, lavabo và khu tắm đứng cực kỳ rộng rãi

Một chi tiết khiến căn nhà của Veronica được chú ý là vườn rau hữu cơ rộng khoảng 130m2. Theo chia sẻ, khoảng nửa năm từ khi chuyển đến đây, cô bắt đầu cải tạo khu vườn gần như từ con số 0.

Ngay từ đầu, nữ blogger đã xác định rõ mình không muốn một khu vườn chỉ có mặt sân lát cứng, ít cây và chủ yếu để chụp ảnh. Cô muốn nơi đó phải có thể phục vụ cho cuộc sống của mình, có rau để hái, cây ăn quả theo mùa, có mùi cây cỏ,...

Hiện tại, khu vườn có 9 thùng trồng rau với hàng chục loại rau quả khác nhau. Đậu, bắp cải tím, xà lách, củ cải, cải xoăn, rau bina, cần tây, cà chua, dưa chuột,… lần lượt xuất hiện trong những bữa ăn của cô.

Khu vườn của Veronica

Nhiều loại rau củ quả được trồng trong vườn

Việc trồng trọt còn đem đến cho Veronica Trần nhiều bài học. Ngay từ việc đơn giản như tưới cây cũng giúp cô nhận ra sự tương đồng giữa trồng cây và chăm sóc bản thân. Cả hai đều cần sự kiên nhẫn, đều không thể đòi hỏi kết quả ngay lập tức và đều cần được quan tâm đều đặn.

Cô đùa rằng mỗi ngày phải ngắm khu vườn của mình đến 800 lần: vừa thức dậy ngắm một lần, sau bữa trưa lại ngắm thêm lần nữa, trước khi đi ngủ nhất định phải nhìn thêm một lượt. Có lúc chỉ ngồi xổm cạnh thùng rau, không làm gì cả, nhưng vẫn vui đến ngẩn ngơ khi thấy một mầm cây nhỏ nhú lên khỏi mặt đất.

“Bây giờ, tôi chẳng muốn đi đâu cả. Mỗi ngày chỉ muốn ở trong sân nhỏ, ngắm rau lớn lên từng chút một” , cô chia sẻ.

Cô dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn

(Nguồn: Xiaohongshu)