30 năm mới được "giải oan": Nước đi này của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy quả thật không ai nghĩ tới!

Sự ra đi của nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa không chỉ để lại niềm tiếc thương cho gia đình mà còn mở ra những cuộc bàn tán xôn xao về khối tài sản khổng lồ ước tính lên đến 6,7 tỷ USD. Giữa tâm điểm của những đồn đoán và mỉa mai, cách hành xử của diễn viên Trì Trọng Thụy – người chồng kém bà 11 tuổi là câu trả lời đáng suy ngẫm về cái gọi là tình nghĩa vợ chồng.

Câu chuyện di chúc và sự lựa chọn của "Đường Tăng"

Gần một tháng sau ngày tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, dư luận vẫn không ngừng đổ dồn sự chú ý vào cuộc sống của Trì Trọng Thụy. Tại tang lễ, nam diễn viên xuất hiện với gương mặt gầy rộc, má hóp lại và đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì đau buồn. Thế nhưng, thay vì nhận được sự đồng cảm, ông lại phải đối mặt với những tin đồn ác ý, mỉa mai rằng ông đã "chờ đợi ngày này từ lâu" để "đổi đời sau một đêm".

Tuy nhiên, diễn biến tại buổi phân chia tài sản đã khiến tất cả những kẻ hoài nghi phải im lặng. Theo luật dân sự Trung Quốc, là người chồng hợp pháp, Trì Trọng Thụy có quyền nhận một nửa tài sản chung và thừa kế phần còn lại cùng con riêng của vợ. Thế nhưng, ông đã chủ động ký vào thỏa thuận tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế đối với tài sản thương mại, cổ phần và bất động sản mang tên Trần Lệ Hoa.

Tài sản duy nhất mà Trì Trọng Thụy chấp nhận tiếp quản là quyền quản lý trọn đời Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc. Ông khẳng định đây là thành quả chung của hai vợ chồng và mong muốn nó thuộc về đất nước cũng như những người trân trọng văn hóa truyền thống thay vì tư hữu cho gia đình. Quyết định này thực tế đã được ông tuyên bố từ năm 2017: "Tôi cưới cô ấy vì con người, không phải vì tiền".

Bản lĩnh của một người quân tử

Cách hành xử của Trì Trọng Thụy trước khối tài sản "kếch xù" không chỉ là một quyết định tài chính, mà là một lời tuyên ngôn đanh thép về lòng tự trọng và tình yêu chung thủy.

Sự phản kháng văn minh trước búa rìu dư luận

Suốt hàng chục năm chung sống, Trì Trọng Thụy luôn bị dán nhãn là người đàn ông "ăn bám", chịu kiếp "chồng nghèo của vợ tỷ phú". Sự lựa chọn từ bỏ tài sản vào phút cuối chính là cách ông bảo vệ danh dự một cách sạch sẽ nhất. Ông không dùng lời nói để thanh minh, ông dùng hành động để chứng minh rằng tình cảm 30 năm qua là vô giá, không thể quy đổi bằng những con số 9 chữ số.

Hôn nhân dựa trên sự ngưỡng mộ và lý tưởng chung

Việc Trì Trọng Thụy chỉ nhận quản lý Bảo tàng Gỗ Đàn Hương cho thấy sự đồng điệu về tâm hồn của hai người. Thay vì những căn biệt thự hay cổ phiếu sinh lời, ông chọn giữ lại "di sản tinh thần" mà hai vợ chồng đã cùng gầy dựng. Điều này chứng tỏ họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là tri kỷ có cùng lý tưởng bảo tồn văn hóa dân tộc.

Giá trị của sự buông bỏ

Trong tâm lý học, việc từ chối một lợi ích khổng lồ khi nó đã nằm trong tầm tay đòi hỏi một bản lĩnh cực kỳ lớn. Trì Trọng Thụy đã thực hiện được triết lý "buông bỏ" mà nhân vật Đường Tăng ông từng thủ vai đã dạy. Khi một người không còn bị lòng tham vật chất trói buộc, họ mới thực sự tự do và đạt được sự tôn trọng tuyệt đối từ người đời.

Câu chuyện của Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa là một dấu chấm hết đẹp cho những nghi kỵ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giữa một thế giới đầy toan tính, vẫn tồn tại những tình cảm thuần khiết đến mức tiền bạc không thể nào len lỏi vào được. Sự nghèo khó về vật chất có thể khiến người ta vất vả, nhưng sự nghèo khó về nhân cách và tình yêu mới thực sự đáng sợ. Trì Trọng Thụy có thể không sở hữu 6,7 tỷ USD, nhưng ông đã sở hữu thứ tài sản lớn nhất đời người: Sự thanh thản và một chân tình nguyên vẹn.