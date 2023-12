3 việc phụ nữ nên làm khi phát hiện chồng 'thay lòng đổi dạ'

Đương nhiên ai cũng mong muốn có được một cuộc tình hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một người đồng hành chung thủy trọn đời như vậy.

Có những người đàn ông càng ở bên cạnh vợ thời gian dài thì càng thương và yêu vợ, nhưng cũng có người tình cảm dần nhạt phai theo năm tháng.

Vậy chúng ta nên làm gì khi chồng đã hết yêu vợ?

Nguyên nhân chồng hết yêu vợ

Do vợ không biết cân bằng

Nguyên nhân dẫn đến việc chồng chán bạn có thể do bạn không làm mới cuộc hôn nhân của mình, không dành toàn tâm toàn ý vun vén hạnh phúc gia đình. Hoặc nhiều khi những người vợ quá chiều chồng, quá quan tâm chồng cũng khiến anh ấy cảm giác bị kiểm soát và bị “bội thực”.

Tùy vào những nguyên nhân khác nhau mà bạn có thể đưa ra những phương án giải quyết khác nhau. Tuy nhiên hãy nhớ một điều rằng, chìa khóa cho hạnh phúc chính là sự cân bằng. Nếu bạn cân bằng tốt và phân biệt được thế nào là đủ thì mọi thứ sẽ ổn.

Một lý do đơn giản giải thích cho việc chồng không còn yêu nữa chính là có người mới. Khi tìm được một đối tượng tốt hơn thì chắc hẳn sẽ “có mới nới cũ” rồi.

Ngoại tình là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng ly hôn. Đương nhiên đàn ông sẽ luôn dành tình cảm nhiều hơn cho người mới. Những thứ mới mẻ có sự thu hút mãnh liệt. Đàn ông vì yêu người mới mà bỏ bê người cũ là chuyện không lấy gì làm lạ.

Hôn nhân không hạnh phúc

Chúng ta thường bước vào hôn nhân với nhiều kỳ vọng to lớn và còn mang trong mình những ảo tưởng hão huyền. Và rồi sau đó lại bắt đầu vỡ mộng với cuộc sống khác xa với trí tưởng tượng. Điều này không ngoại lệ với cánh mày râu.

Các cặp đôi phát sinh nhiều xung đột, tranh cãi, mâu thuẫn khi dọn về chung nhà. Tình cảm vun vén từ trước bắt đầu giảm dần và có dấu hiệu rạn nứt. Chính những lục đục trong hôn nhân như vậy mới khiến cho người chồng cảm thấy không còn yêu thương người bạn đời nữa.

Phải làm gì khi chồng không còn yêu mình nữa?

Tâm sự để hiểu nhau hơn

Nếu bạn không thể đọc vị được lý do vì sao tình cảm hai vợ chồng ngày càng nhạt dần, hãy dành thời gian để chia sẻ càng sớm càng tốt. Có thể bạn nghĩ lý do là chồng chán cơm thèm phở, đã quá quen với guồng quay cuộc sống lặp đi lặp lại, thế nhưng chồng bạn lại nghĩ rằng do bạn chưa thực sự làm tròn nghĩa vụ một người vợ. Vì thế việc hai người lắng nghe nhau trong lúc này thực sự quan trọng.

Với cương vị là một người đàn ông, trên vai anh ấy mang rất nhiều gánh nặng, nào cơm áo gạo tiền, nào áp lực công việc và gia đình. Vô hình chung anh ấy cảm thấy ngột ngạt trong chính gia đình mình mà không tìm được nơi chia sẻ những muộn phiền. Đây cũng là một trong những lý do làm chồng bạn chán nản và làm cho tình cảm nhanh chóng bị phai nhạt và xa cách.

Đừng băn khoăn tự hỏi phải làm gì khi chồng chán vợ, thay vào đó hãy bắt tay vào hành động ngay để hiểu thêm về nhau nhé.

Khơi lại cảm xúc yêu

Bạn có còn nhớ cảm giác rung động của những lần hẹn hò đầu tiên? Hay những giây phút hạnh phúc khi cả hai mới về chung một nhà? Đã bao lâu rồi hai bạn không thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau? Đã đến lúc ôn lại những ngày tháng tuyệt vời bằng cách trao cho anh ấy những cử chỉ thân mật như ôm, hôn tạm biệt trước khi đi làm.

Theo những nghiên cứu mới đây về hormone trong cơ thể con người, những hành động tiếp xúc da thịt này sẽ làm cho đối phương tiết ra một loại hormone có tên serotonin. Đây là một chất hỗ trợ quá trình tạo cảm giác vui vẻ, hưng phấn và hạnh phúc, là một loại vitamin miễn phí giúp các cặp đôi giữ gìn hạnh phúc và cải thiện cảm xúc, sức khỏe.

Thay đổi bản thân

Hôn nhân có thể khiến cho nhiều chị em bị bào mòn, hao kiệt. Ngoại hình luộm thuộm, tính khí thất thường có thể là nguyên nhân khiến bạn đánh mất tình cảm từ chồng.

Ngoại hình là thước đo đầu tiên trong tình cảm. Có lẽ bạn cũng biết điều đó. Vì vậy, đây là lúc bạn nên đổi mới lại bản thân. Ai cũng bị rung động bởi cái đẹp, chồng bạn cũng thế. Hãy sửa sang lại một tâm hồn đẹp và một ngoại hình sáng để tán tỉnh lại anh ấy.

Nếu không thể níu kéo, hãy buông tay

Không tin vào thứ gọi là mãi mãi, vì tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính chất thời điểm.

Không cảm thấy thất bại khi bị phản bội, vì không phải bạn không đủ tốt, hay không xứng với đối phương, mà vì bạn quá để ý đến đối phương mà vô tình lãng quên đi bản thân mình. Nếu không biết yêu bản thân mình thì đừng đợi ai trân trọng mình.

Không thắc mắc vì sao đàn ông khi mới yêu và khi yêu lâu rồi lại thay đổi, đừng hỏi những điều quá mức hiển nhiên như vậy. Thay đổi là điều hết sức bình thường trong cuộc sống này.

Không mơ mộng quá nhiều vào đàn ông, bạn càng mơ mộng và hi vọng vào họ quá nhiều, bạn sẽ quên mất bản thân mình là ai, bạn sống phụ thuộc vào cuộc đời người khác, để khi họ không đủ tốt, họ sẽ đập nát mơ mộng và dập tắt hy vọng sống của bạn.

Không đi trên một đôi giày cao gót không vừa chân, thứ tình cảm không dành cho mình thì vĩnh viễn không nên cố chấp.