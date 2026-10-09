3 việc nên làm để chiêu tài, tích phúc, đón những điều tốt lành trong tháng 9 Âm lịch

Bước vào tháng 9 Âm lịch, đừng quên làm 3 việc này để cuộc sống nhẹ nhàng, suôn sẻ hơn.

1. Dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ những thứ không còn cần thiết

Một không gian gọn gàng giúp sinh hoạt thuận tiện và tạo cảm giác dễ chịu hơn. Trong tháng 9 Âm lịch, bạn có thể dành thời gian sắp xếp lại bàn làm việc, tủ quần áo, khu vực cửa ra vào và căn bếp. Những món đồ đã hỏng, không còn sử dụng hoặc chỉ chiếm chỗ nên được phân loại để sửa chữa, cho tặng hoặc bỏ đi phù hợp.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, nhà cửa thông thoáng còn tượng trưng cho việc đón sinh khí mới. Dù nhìn từ góc độ phong thủy hay đời sống thường ngày, việc dọn dẹp cũng giúp mỗi người có cảm giác chủ động và sẵn sàng hơn trước những kế hoạch mới.

2. Rà soát thu chi, ưu tiên giữ tiền và giảm những khoản chi không cần thiết

Những tháng cuối năm thường kéo theo nhiều khoản chi cho gia đình, công việc, mua sắm và các dịp gặp gỡ. Vì vậy, tháng 9 Âm lịch là thời điểm phù hợp để kiểm tra lại ngân sách, các khoản nợ và mục tiêu tiết kiệm. Hãy thử ghi lại những khoản chi lớn trong tháng, phân biệt nhu cầu thiết yếu với việc mua sắm theo cảm xúc, đồng thời dành một khoản dự phòng nếu điều kiện cho phép.

Muốn tài chính ổn định, đôi khi điều quan trọng không phải là tìm cách kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn, mà là biết tiền đang đi đâu và chủ động kiểm soát nó. Một kế hoạch chi tiêu rõ ràng cũng giúp bạn bớt áp lực khi bước vào giai đoạn cuối năm.

3. Chăm sóc sức khỏe, vun đắp các mối quan hệ và hoàn thành việc còn dang dở

Tài lộc và sự hanh thông không chỉ đến từ tiền bạc mà còn gắn với sức khỏe, tinh thần và những mối quan hệ quanh ta. Trong tháng 9 Âm lịch, hãy dành thời gian điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, vận động đều đặn, nghỉ ngơi đầy đủ và quan tâm hơn đến người thân. Nếu có công việc bị trì hoãn, lời cảm ơn chưa kịp nói hay hiểu lầm cần tháo gỡ, đây cũng là dịp thích hợp để chủ động giải quyết.

Không cần đặt ra những mục tiêu quá lớn; hoàn thành từng việc nhỏ, giữ lời hứa và cư xử chân thành đã là cách thiết thực để tạo dựng sự tin cậy. Khi sức khỏe được chăm sóc, công việc có kế hoạch và các mối quan hệ được vun đắp, bạn sẽ có nền tảng tốt hơn để đón nhận những cơ hội mới.

Tháng 9 Âm lịch không có công thức nào bảo đảm may mắn hay giàu có. Tuy nhiên, dọn dẹp không gian sống, quản lý tiền bạc và chăm sóc bản thân là ba việc thiết thực giúp mỗi người sống chủ động, nhẹ nhõm hơn và chuẩn bị tốt cho những tháng cuối năm.