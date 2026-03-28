3 tuần nữa sẽ có 2 con giáp chia tay vận xui, bước vào thời kỳ thuận lợi, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao ở óc quan sát tinh tế và nhạy bén. Họ thường sẽ là những người nhận ra những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống, từ đó thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, nhờ sự thích nghi nhanh nhẹn này mà con giáp tuổi Tý sẽ thường nắm bắt, cập nhật các xu hướng, tạo ra được lợi thế đặc biệt, từ đó gặt hái thành công rực rỡ.

Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Hai tháng đầu năm không phải thời điểm khó khăn với tuổi Tý, tuy nhiên, họ chưa có nhiều cơ hội tốt để bứt phá. Thu nhập ổn định song chỉ ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, chỉ 3 tuần nữa, vận trình của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực. Tử vi học có nói, chỉ 3 tuần nữa, khi tháng 3 âm gõ cửa, tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim đầu tiên trong năm Bính Ngọ.

Được sao Hoa Cái - cát tinh chủ về đường công danh chiếu rọi, con giáp này sẽ có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Vị thế trong công việc được nâng cao, tuổi Tý sẽ có thu nhập tăng vọt nhờ cả thu nhập chính lẫn thu nhập phụ.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu có quý nhân giúp sức nên sự nghiệp dễ thành, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Trong tử vi, Long Đức là cát tinh chủ về sự nhân hậu, đức độ và lòng từ bi, giúp bản mệnh luôn giữ được tâm thế bình thản và sự lương thiện trong mọi hoàn cảnh. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc.

Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Khác với tuổi Tý, tuổi Dậu lại là con giáp đang phải trải qua một số thử thách trong tháng 2 âm hiện tại. Nếu không tính toán cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, tuổi Dậu sẽ dễ chịu thâm hụt tài chính. Tuy nhiên, con giáp này cũng không cần quá lo lắng vì chỉ 3 tuần nữa, họ sẽ chia tay vận xui và lội ngược dòng mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, tháng 3 âm, tuổi Dậu nằm trong số những con giáp giàu có và viên mãn bậc nhất. Nhờ sự xuất hiện của sao Long Đức, tuổi Dậu sẽ gặp may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Đặc biệt, con giáp này sẽ có vận tài chính rất mạnh, đầu tư dễ gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Dậu đang mong chờ tháng 3 âm thì ngược lại, tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, con giáp tuổi Tuất cần hết sức chú ý trong việc chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tiền nong. Ngoài ra, họ cũng được khuyên không nên tin người thái quá, đặc biệt cẩn thận với bạn xấu để tránh bị thiệt thòi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.