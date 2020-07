Những ngày này, công cuộc tìm kiếm ngôi trường mầm non phù hợp cho nhu cầu của con, đảm bảo về chất lượng giáo dục và vừa phải với túi tiền của gia đình là mục tiêu của nhiều bố mẹ.

Đây là 3 trường mầm non công lập được bố mẹ Hà Nội quan tâm lựa chọn:

1. Trường mầm non Việt Bun – quận Hai Bà Trưng

Trường Mầm non Việt- Bun được thành lập từ năm 1981, thể tình hữu nghị giữa Việt Nam và cộng hòa Bungaria. Từ quy mô ban đầu gồm 6 nhóm lớp, nuôi dạy 120 cháu, đến nay trường đã có gần 600 học sinh.

Cồng trường mầm non Việt Bun khi nhìn từ ngoài vào.

Các con được tham gia các hoạt động ngoại khóa theo từng dịp đặc biệt trong năm.

Cơ sở vật chất: Trường có 3 sân chơi với tổng diện tích sân chơi là 3.886m2 (trong đó 2 sân chơi có diện tích hơn 1.000m2).

Các phòng học chức năng bao gồm 2 hội trường tầng 1, tầng 2, phòng học thể chất, phòng nghệ thuật, phòng máy tính, thư viện của trẻ, 2 phòng lego, 2 phòng học hòa nhập cho trẻ chậm nói, phòng cho trẻ làm quen với tiếng anh, phòng chiếu phim 3D, khu bể bơi trong nhà cho trẻ rèn luyện sức khỏe mùa hè…

Hệ thống cơ sở vật chất của trường rất hiện đại, an ninh đảm bảo giúp cho tôi cảm thấy an tâm nếu cho con theo học tại trường.

Chất lượng giáo dục: Trường sử dụng chương trình giảng dạy tiên tiến của Bulgaria, đồng hành cùng với đó là những tiết học rèn luyện nề nếp, thể dục phát triển thể chất, học kiến thức, âm nhạc, mĩ thuật, nghệ thuật. Mục tiêu của những giờ học này giúp trẻ tăng khả năng tiếp thu kiến thức sau này, có thể chất tốt và say mê với việc khám phá, học tập.

Giáo viên: Đội ngũ giáo viên của trường đều là những người giàu kinh nghiệm. Hàng năm, giáo viên được cập nhật, bồi dưỡng về phương pháp giáo dục, tham quan học tập các điển hình tiên tiến trong nước như trường Quốc tế Unis, được tiếp cận chương trình giảng dạy tiên tiến của Bulgaria qua những hoạt động tham quan của Ban giám hiệu giữa 2 trường Zvunche và mầm non Việt – Bun.

Bữa ăn cho trẻ: Nhà bếp có diện tích 200m2 được thiết kế theo quy trình vận hành 1 chiều từ khâu giao nhận thực phẩm đến khâu chia thức ăn. Đồ dùng, dụng cụ nhà bếp đầy đủ đồng bộ, đảm bảo vệ sinh an toàn như tủ lạnh dùng để lưu nghiệm thực phẩm, tủ đựng, tủ sấy bát, tủ hấp cơm, máy xay thịt, máy cắt hoa quả, máy sục ô zôn, máy xay sinh tố, xe đẩy cơm, nồi ấm, bát, thìa muôi, khay đựng… đều được làm bằng chất liệu inox.

Địa chỉ: Số 27 Hương Viên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nhận trẻ từ: 24 tháng – 72 tháng

Học phí: 3 triệu đồng/tháng.

2. Trường mầm non Bình Minh – quận Tây Hồ

Được thành lập vào năm 2006, trường đã khẳng định chất lượng cũng như vị thế của mình tại Hà Nội và ngày càng phát triển hơn. Chương trình giáo dục tại trường được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.

Khu vui chơi hấp dẫn đối với các bé.

Các con được tham gia các hoạt động đặc biệt theo từng tháng.

Cơ sở vật chất: Tổng diện tích toàn trường là 3.939m2 trong đó tổng diện tích các phòng học là 1.710m2, diện tích phòng chức năng là 100m2, diện tích sân chơi là 1.450m2. Sân vườn và khu vệ sinh các lớp được quy hoạch khép kín. Sân chơi gồm khu phát triển thể chất, chợ quê, vườn cây, vườn hoa cho trẻ chăm sóc và được trang bị đồ chơi ngoài trời phong phú, đa dạng. Trường có các phòng chức năng như: phòng hội trường, phòng nghệ thuật, phòng vi tính. Khu hiệu bộ có đầy đủ các phòng làm việc như: phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính, phòng y tế…

Chương trình học: Các thầy cô trong trường chú trọng đến việc lắng nghe và thấu hiểu các con, không áp đặt và gò ép với các bài học ở trên lớp, các con có thể vận dụng các kiến thức vào thực tế và bày tỏ những mong muốn, sở thích riêng của mình. Vì vậy mà bố mẹ có thể yên tâm cho con theo học tại trường.

Giáo viên: Các cô giáo tại đây đều đạt trình độ chuẩn sư phạm Mầm non hệ chính quy. Các cô đều là những giáo viên nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Luôn luôn tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra nhà trường cũng thường xuyên đưa giáo viên đi tập huấn về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc” và phương án 0 tuổi), Trí thông minh đa dạng (Multiple Inteligences), các hoạt động Montessori, KinderArts.

Bữa ăn cho bé: Thực đơn được sự kiểm tra và phê duyệt của bác sĩ dinh dưỡng. Thức ăn được chế biến tại trường để bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và khẩu phần ăn được thiết kế theo nhu cầu các cá nhân trẻ. Phòng bếp được sắp xếp xây dựng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đợc trang bị các loại máy xay, máy sấy bát diệt khuẩn, tủ hấp khăn, tủ lạnh, tủ cơm… Các đồ dùng bát, đĩa, thìa, muỗng được trang bị bằng inox. Hệ thống bếp gas đảm bảo an toàn và theo đúng quy định. Chế độ dinh dưỡng được xây dựng heo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng đảm bảo thể chất cho các bé.

Địa chỉ: Ngõ 218 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nhận trẻ: 18 tháng – 72 tháng.

Học phí: 2 triệu đồng/tháng.

3. Trường mầm non Hạt Mầm Nhỏ – quận Hoàn Kiếm

Trường mầm non Hạt mầm nhỏ được thành lập từ năm 2017, với hai năm hoạt động, trường đã tạo được sự tin tưởng từ các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đang theo học tại trường.



Các con được học tập thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Lớp học võ rèn luyện sức khỏe.

Bữa ăn buffet ngay tại trường.

Cơ sở vật chất: Lớp học được trang trí đầy màu sắc với các chất liệu an toàn, không gây hại cho bé. Đặc biệt, nhà vệ sinh luôn được kiểm tra và vệ sinh mỗi ngày, giúp bé thoải mái như đang ở nhà. Sàn gỗ trong các lớp học đem lại sự hiện đại và chất lượng hơn so với một số cơ sở mầm non nhỏ lẻ hiện nay.

Giáo viên: Các thầy cô trong nhà trường luôn dành thời gian để trò chuyện, hỏi han và tìm hiểu về tính cách, khả năng của các bé và từ đó trao đổi thêm với phụ huynh, đưa ra phương pháp giảng dạy tốt nhất cho các bé.

Bữa ăn cho bé: Các bữa ăn của trường cực hấp dẫn, các con sẽ được ăn buffet tại trường, hoàn toàn lựa chọn được món ăn mà mình ưa thích. Thực đơn buffet phong phú và không bị bó hẹp bởi những món cố định theo ngày. Như các mẹ đã biết, trẻ nhỏ thường hay kén ăn, nhất là ở lứa tuổi mầm non. Vì vậy mà thực đơn buffet với đa dạng các món ăn sẽ giúp bé có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho bữa ăn của mình, đồng thời thúc đẩy tính tự lập, tự chọn và học thêm cách tự phục vụ khi ăn đối với những bé lớn.

Địa chỉ: Số 3 Hàng Cân – phường Hàng Đào – Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhận trẻ từ: 12 tháng – 60 tháng.

Học phí: 2 triệu đồng/tháng.