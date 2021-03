3 tỉnh nào chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19?

Tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia sáng 24/3 cho hay, tính đến 16 giờ ngày 23/3, tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho 37.911 người. Riêng trong ngày hôm qua 23/3 đã có 1.829 người được tiêm.

Đối tượng được tiêm là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.

Chi tiết 37.911 người được tiêm tại 16 tỉnh/TP trong các ngày từ 8-23/3 như sau: (1) Hải Dương: 17.248 người; (2) Hà Nội: 6.827 người; (3) Hải Phòng: 472 người; (4) Hưng Yên: 2.665 người; (5) Bắc Ninh: 2.653 người; (6) Bắc Giang: 2.941 người; (7) Hòa Bình: 887 người; (8) Hà Giang: 217 người; (9) Điện Biên: 391 người; (10) Đà Nẵng: 117 người; (11) Khánh Hòa: 105 người; (12) Gia Lai: 670 người; (13) TP. Hồ Chí Minh: 926 người; (14) Bà Rịa Vũng Tàu: 87 người; (15) Bình Dương: 1.229 người; (16) Long An: 244 người.

Bộ Y tế cho biết trong tuần này, dự kiến các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19.

Ngày 23/3, Bộ Y tế chính thức phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong chiều 23/3, tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí trước thềm lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phân phối tới Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, Đại sứ Giorgio Aliberti - Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam - cho biết lô vaccine AstraZeneca đầu tiên với hơn 1,3 triệu liều dự kiến đến nơi vào khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.

Cho biết COVAX sẽ bổ sung nhiều loại vaccine khác nhau vào kênh phân phối trong thời gian tới, Đại sứ Aliberti nhấn mạnh, một trong những lý do vaccine AstraZeneca được chọn lựa phân phối trước tiên, do đây là loại vaccine dễ bảo quản, vận chuyển, phù hợp với điều kiện thực tế tại các nước tiếp nhận.

Ngài Đại sứ khẳng định EU sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến Việt Nam. Dự kiến, đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 18 triệu liều vaccine hỗ trợ Việt Nam, bao phủ 15% dân số, hướng đến mục tiêu bao phủ 20% dân số ở giai đoạn đầu.



Đáng chú ý, Đại sứ Aliberti cùng đại sứ các nước thành viên EU tại Việt Nam đều khẳng định tính an toàn của vaccine COVID-19 do AstraZeneca sản xuất. Đại sứ nhấn mạnh, tỷ lệ rủi ro của vaccine này là vô cùng nhỏ (chỉ khoảng 1 trên 1 triệu trường hợp), trong khi lợi ích đem lại cho cộng đồng vô cùng to lớn.