Sáng 19/7, thị trường trang sức tại TP.HCM ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi liên tiếp 3 thương hiệu kinh doanh kim cương và trang sức thông báo tạm ngừng hoạt động. Điểm chung trong các thông báo là đều nhắc đến những biến động lớn của thị trường, sức mua sụt giảm và mong muốn trở lại với mô hình hoạt động phù hợp hơn trong thời gian tới.

Đầu tiên là Cashion - thương hiệu có gần 288.000 người theo dõi trên Facebook. Trong thông báo chính thức, Công ty Cổ phần Cashion (106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh từ 8h ngày 19/7 trong thời gian 2 tháng để thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Hình ảnh đính kèm thông báo của Cashion

Đơn vị này cho biết Cashion được thành lập với mong muốn mang đến những thiết kế trang sức kim cương tinh tế, giúp nhiều người sở hữu viên kim cương đầu tiên cũng như lưu giữ những cột mốc ý nghĩa trong cuộc sống. Thương hiệu cũng gửi lời cảm ơn tới hàng nghìn khách hàng đã đồng hành cùng các bộ sưu tập.

Tuy nhiên, theo Cashion, những biến động quá lớn của thị trường trong thời gian qua khiến doanh nghiệp không còn đủ điều kiện để duy trì mô hình hoạt động hiện tại. Thương hiệu kỳ vọng sau quá trình tái cấu trúc sẽ sớm quay trở lại với mô hình phù hợp hơn để tiếp tục phục vụ khách hàng.

“Chúng tôi trân trọng thông báo: Cashion sẽ chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ 8:00 ngày 19/07/2026, trong thời gian 02 tháng, để thực hiện tái cấu trúc toàn diện” - phía Cashion thông báo.

Cũng trong sáng 19/7, Hoàng Thứ Jewelry (đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP.HCM) thông báo sẽ “tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu”. Bài đăng xuất hiện trên tài khoản Facebook 8,7 triệu người theo dõi của Hoàng Thứ Jewelry.

Theo chia sẻ của thương hiệu, từ giữa đến cuối tháng 5 đến nay, thị trường trang sức liên tục xuất hiện nhiều biến động. Dù đã nỗ lực duy trì hoạt động với hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp cho biết những thay đổi của thị trường đã vượt ngoài dự tính cũng như khả năng xoay xở. Hoàng Thứ Jewelry khẳng định đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để chuẩn bị cho sự trở lại ổn định hơn trong tương lai.

Tuy nhiên Hoàng Thứ Jewelry không tiết lộ chính xác quãng thời gian ngừng hoạt động và thời điểm quay trở lại.

Thông báo của Hoàng Thứ Jewelry

Tiệm kim cương thứ 3 thông báo tạm nghỉ là Quế Jewelry (166 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP.HCM). Theo đó, tiệm thông báo trên tài khoản Facebook 133.000 người theo dõi rằng “tạm nghỉ từ ngày 19/7 đến hết ngày 3/8” để sắp xếp lại hoạt động.

Trong thông báo gửi khách hàng, Quế Jewelry nhìn nhận giai đoạn hiện nay đang mang đến nhiều khó khăn cho toàn ngành khi thị trường trầm lắng, sức mua giảm và các doanh nghiệp đều phải nỗ lực để duy trì hoạt động. Thương hiệu cho biết việc phản hồi tin nhắn và hỗ trợ khách hàng trong thời gian tạm nghỉ có thể chậm hơn bình thường, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là "một khoảng nghỉ ngắn" trước khi quay trở lại với sự tận tâm, minh bạch và trách nhiệm như đã cam kết.

Bài đăng của Quế Jewelry

Trước đó nhiều tiệm kim cương khác ở khu vực TP.HCM cũng có thông báo tạm nghỉ hoặc đóng cửa.

Cụ thể vào ngày 17/7/2026, trên Fanpage chính thức, thương hiệu PJA Kim Cương - Diamond And Jewelry (413 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM) có thông báo về việc đóng cửa chính thức.

Thương hiệu này cho biết hành trình mang tên PJA sẽ chính thức khép lại và đây là một quyết định cực kỳ khó khăn.

“... đứng trước những biến động khủng hoảng của thực tại, đi qua những câu chuyện tưởng chừng không liên quan và kéo theo nhiều hệ luỵ sau đó. Tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng nhiều khiến hơn 90% khách bán lại tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn. Điều mà 10 năm qua PJA chưa bao giờ để khách phải chờ đợi 1 ngày nào khi thu đổi, tất cả các giao dịch đều được xử lý trong ngày nhanh chóng nhất có thể. Trong khủng hoảng PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực hết sức để xoay chuyển tình thế với hi vọng giữ được thương hiệu bao năm gầy dựng và lòng tin yêu từ khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác dù rất muốn tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài cùng quý khách” , thương hiệu cho hay.

PJA thông báo "khép lại hành trình"

Vào ngày 11/7, cửa hàng kim cương Ngọc Châu Âu (383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, TP.HCM) phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động trong vòng 2 tuần để sắp xếp lại hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nội bộ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp cho biết thị trường đang có nhiều biến động.

Theo thông báo, cửa hàng kim cương Ngọc Châu Âu sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11/7 đến hết ngày 24/7/2026.

Thông báo từ Ngọc Châu Âu

Như vậy trong vòng chưa đầy 10 ngày, đã có 5 tiệm kim cương ở khu vực TP.HCM thông báo tạm dừng hoạt động và đóng cửa.

Trong khi đó, nhiều tiệm kim cương khác ở TP.HCM và các tỉnh thành cũng có cập nhật mới, không đóng cửa hay dừng hoạt động nhưng đưa ra thông báo đến khách hàng.

Cụ thể, Quyên Diamond (376 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM) cho biết vẫn duy trì hoạt động bình thường trong gần 2 tháng qua dù thị trường nhiều khó khăn. Theo chia sẻ, hoạt động thu đổi, thanh khoản cho khách hàng tại cửa hàng vẫn diễn ra liên tục và thời gian xử lý không quá 15 phút.

Quyên Diamond khẳng định toàn bộ sản phẩm đã bán ra đều đúng chất lượng như đã giới thiệu và cam kết với khách hàng, đồng thời mong người mua không vội bán lại sản phẩm trong thời điểm hiện tại vì tâm lý đám đông. Chủ cửa hàng cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, khẳng định cửa hàng vẫn mở cửa hằng ngày và cam kết nỗ lực bám trụ, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong thời gian tới.

(Ảnh: Internet)

Trong khi đó Kimberly Diamond (53 - 55 - 57 Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ) vẫn cập nhật hoạt động trên Facebook bình thường, tính đến chiều ngày 19/7. Song thương hiệu liên tục đưa ra các thông báo mới.

Vào chiều ngày 18/7, Kimberly Diamond thông báo CEO Thông Trần sẽ livestream nhưng không lâu sau đó thông báo này đã không còn được tìm thấy.

Vào ngày 14/7, Kimberly Diamond phát đi một thông báo sau khi ghi nhận các phản ánh từ khách hàng. Doanh nghiệp thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình phục vụ do lượng khách mua bán, trao đổi tăng đột biến trong thời gian ngắn. Phía Kimberly gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời cho biết đang rà soát và chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các thông báo của Kimberly Diamond gần đây

Hiện tại công chúng vẫn đang tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức từ thương hiệu và cơ quan chức năng.