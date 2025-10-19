3 thói quen buổi sáng tốt cho gan, thải độc cơ thể hiệu quả

Trong những năm gần đây, các bệnh lý về gan đang có xu hướng gia tăng. Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận nhiều chức năng như giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa trao đổi chất. Cơ quan này giúp lọc bỏ độc tố, ổn định lượng đường trong máu và sản xuất mật để hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Việc duy trì những thói quen lành mạnh được chứng minh là giúp giảm tải cho gan (Ảnh: Yashoda Hospital)

Khi gan suy giảm chức năng, nó có thể gây ra chuỗi phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến hầu hết các hệ thống khác trong cơ thể. Vì vậy, việc bảo vệ gan và phòng tránh các bệnh liên quan là điều vô cùng quan trọng. Theo Time of India , dưới đây là 3 thói quen buổi sáng đơn giản giúp bạn chăm sóc gan và hỗ trợ thải độc cơ thể.

Duy trì vận động lành mạnh

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giữ cho lá gan của bạn khỏe mạnh và hoạt động tốt là duy trì vận động thường xuyên. Bạn hãy bắt đầu buổi sáng bằng những bài tập thể dục nhẹ nhàng.

Ngay cả những bài tập đơn giản như đi bộ hoặc chạy bộ cũng có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho chức năng gan. Việc tập thể dục đều đặn không chỉ giúp giảm lượng triglyceride trong máu mà còn hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

Ngoài ra, vận động giúp cơ thể thải độc bằng cách tăng tiết mồ hôi để đào thải độc tố qua da, cải thiện tuần hoàn máu và bạch huyết để các cơ quan như gan, thận hoạt động hiệu quả hơn, giảm tích tụ mỡ thừa nơi các chất độc hại có thể bám vào.

Uống cà phê sau bữa sáng

Một tách cà phê vào buổi sáng cũng có thể là “trợ thủ” giúp lá gan của bạn khỏe mạnh hơn. Theo một nghiên cứu năm 2021, những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính thấp hơn 21% và nguy cơ tử vong do bệnh gan giảm gần 50% so với những người không uống cà phê.

Các chuyên gia khuyến nghị có thể uống tối đa khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày để tận hưởng những lợi ích này. Tuy nhiên, để cà phê thực sự tốt cho gan, bạn nên uống cà phê đen nguyên chất, không thêm đường hay sữa.

Cà phê giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên qua đường tiêu hóa. Việc uống cà phê đúng cách và điều độ chính là chìa khóa để tận dụng tối đa lợi ích của thức uống này đối với gan và hệ tiêu hóa.

Uống nước ép củ dền

Củ dền là một trong những thực phẩm tự nhiên giàu vitamin, khoáng chất và đặc biệt chứa betacyanin – sắc tố mang lại màu đỏ đặc trưng và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giải độc gan. Hợp chất này giúp kích thích tuần hoàn máu trong gan, thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố tích tụ, từ đó tăng cường sức khỏe và hiệu suất hoạt động của gan.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sử dụng nước ép củ dền đúng cách có thể giúp cải thiện đáng kể các vấn đề về gan, bao gồm viêm gan, vàng da và nhiễm độc do thực phẩm.