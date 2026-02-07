Dưới đây là những hiểu lầm thường gặp khi sử dụng tủ lạnh.

1. Cứ là rau củ thì cho hết vào tủ lạnh

Không phải loại rau quả nào cũng phù hợp để bảo quản lạnh.

Với rau lá xanh như rau bina, xà lách, cải… nên nhặt bỏ lá dập nát trước, dùng giấy thấm hút bớt nước rồi cho vào túi bảo quản có chừa khe hở để thoáng khí. Thời gian bảo quản tốt nhất không quá 3 ngày để giữ được độ giòn tươi.

Các loại củ như khoai lang, khoai tây, củ cải, khoai mỡ… không nhất thiết phải cho vào tủ lạnh. Nên để nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu bắt buộc bảo quản lạnh, cần bọc kín để tránh ẩm gây nảy mầm.

Nhóm quả như cà chua, dưa leo, ớt xanh, cà tím… nếu chưa chín có thể cho vào túi nhưng không buộc kín hoàn toàn. Khi đã chín, nên bỏ túi và đặt ở nơi thoáng gió, tránh bí hơi khiến quả nhanh hỏng.

Nấm và các loại thực phẩm họ nấm rất dễ hút ẩm, vì vậy cần giữ khô ráo khi bảo quản.

Trái cây nhiệt đới như chuối, xoài, vải… lại sợ lạnh. Nhiệt độ thấp có thể khiến chúng thâm đen, mềm nhũn hoặc khô xơ. Tốt nhất nên để nơi mát và thông thoáng.

Dâu tây, việt quất và các loại quả mọng nên đặt trong hộp có lỗ thoáng, lót giấy thấm ẩm để hạn chế đọng nước và tránh dập nát.

Táo và lê có khả năng thúc chín các loại rau quả khác nhờ khí ethylene, vì vậy nên bảo quản riêng, không để lẫn.

2. Mang nguyên túi nilon siêu thị cho vào tủ lạnh

Túi đựng thực phẩm ngoài chợ hoặc siêu thị có thể là loại đạt chuẩn thực phẩm hoặc không. Một số túi không đạt chuẩn có thể chứa chất hóa dẻo. Ở nhiệt độ thấp, các chất này có thể thôi nhiễm và bám vào bề mặt thực phẩm.

Đặc biệt, túi nilon tái chế có màu có thể tiềm ẩn các chất độc hại như benzo[a]pyrene, một hợp chất có khả năng gây ung thư. Ngay cả túi đạt chuẩn thực phẩm, nếu buộc kín hoàn toàn, rau củ không được “hô hấp” sẽ dễ bị úng, nhanh hỏng.

Vì vậy, không nên để nguyên túi nilon đầy thực phẩm vào tủ lạnh. Hãy thay bằng túi hoặc hộp bảo quản chuyên dụng, phù hợp với từng loại thực phẩm.

3. Cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”

Tủ lạnh không phải tủ tiệt trùng. Nhiệt độ ngăn mát thường khoảng 4 độ C. Mức nhiệt này chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn. Khi thực phẩm được đưa trở lại nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng.

Một số vi khuẩn chịu lạnh tốt như Listeria monocytogenes, tác nhân gây bệnh listeriosis, vẫn có thể tồn tại và phát triển ở môi trường lạnh. Vi khuẩn này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ nhỏ, có thể gây sảy thai hoặc viêm màng não.

Ngăn đông cũng không phải “vùng an toàn tuyệt đối”. Đông lạnh chỉ ức chế vi sinh vật chứ không diệt sạch. Thịt cá rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần càng dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn.

Ngoài ra, thực phẩm đông lạnh quá lâu còn bị giảm chất lượng. Protein và chất béo dần oxy hóa, vitamin như B12 suy giảm. Sợi cơ bị phá vỡ khiến thịt mất nước, khô dai và kém thơm ngon.

Bảo quản thế nào cho đúng

- Nên phân khu rõ ràng trong tủ lạnh. Thực phẩm sống và chín phải để riêng. Đồ chín sắp dùng đặt ở tầng trên cùng của ngăn mát. Thực phẩm chế biến dở để tầng giữa. Thực phẩm sống nên đặt ở tầng dưới để tránh nước nhỏ xuống làm nhiễm chéo.

- Vệ sinh tủ lạnh định kỳ. Nên ngắt điện, để đá tan tự nhiên rồi lau sạch bằng khăn mềm. Khử mùi và loại bỏ nấm mốc thường xuyên giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

- Với thịt cá cần trữ đông lâu dài, nên chia thành từng phần nhỏ bằng túi hoặc hộp đạt chuẩn thực phẩm. Tránh rã đông rồi cấp đông lại. Thời gian bảo quản hợp lý thường trong 1 đến 2 tháng.

Tủ lạnh chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải “két sắt” bảo vệ sức khỏe. Biết cách sắp xếp và sử dụng đúng mới giúp thực phẩm giữ được độ tươi ngon và an toàn trong những ngày Tết bận rộn.

Nguồn và ảnh: QQ