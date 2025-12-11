Khoảnh khắc đón thiên thần nhỏ chào đời, cuộc sống của người phụ nữ dường như bước sang một trang hoàn toàn mới, ngập tràn yêu thương nhưng cũng lắm lo toan. Giữa bộn bề bỉm sữa, những đêm thức trắng và sự thay đổi nội tiết tố, việc giữ cho cái đầu lạnh để quản lý tài chính gia đình trở thành một thử thách thực sự. Không ít mẹ bỉm thú nhận rằng, họ đã rơi vào trạng thái "chi tiêu không phanh" hoặc loay hoay không biết tiền đi đâu hết sau khi có con.

Đó không phải là lỗi của bạn, đó là những "cái bẫy" tâm lý rất đỗi tự nhiên của người làm mẹ. Nhưng yêu thương không có nghĩa là phải hy sinh sự an toàn tài chính của chính mình. Chúng ta cần nhìn thẳng vào 3 sai lầm tiền bạc phổ biến này để sửa đổi, hướng tới một năm 2026 vững vàng và an yên hơn.

Sai lầm thứ nhất: "Cơn nghiện" mua sắm đồ em bé và cái bẫy "phải là tốt nhất"

Bạn có thấy mình trong hình ảnh này không: Lướt điện thoại giữa đêm khi đang cho con bú, thấy quảng cáo một chiếc nôi rung tự động "thần thánh", một bộ quần áo sơ sinh hàng hiệu đắt tiền, hay một loại máy móc được review là "cứu tinh cho mẹ bỉm", và rồi bạn chốt đơn không do dự? Tâm lý "đời mình khổ rồi, đời con phải sướng" hay "con đầu cháu sớm phải lo cho đủ đầy" khiến các mẹ rất dễ sa đà vào việc mua sắm quá tay. Chúng ta mua vì nỗi sợ con thiếu thốn, mua vì thấy người khác có thì con mình cũng phải có.

Nhưng sự thật phũ phàng là trẻ sơ sinh lớn rất nhanh, những bộ đồ tiền triệu chỉ mặc được vài lần, chiếc nôi đắt tiền có khi bé chẳng chịu nằm. Việc dồn quá nhiều tiền vào những món đồ dùng ngắn hạn, mang tính hình thức không chỉ gây lãng phí lớn mà còn khiến ngân sách cho các nhu cầu thiết yếu khác (như tiền vắc-xin, tiền sữa, tiền khám bệnh) bị thâm hụt nghiêm trọng. Yêu thương con không đong đếm bằng mác giá trên món đồ, mà bằng sự chăm sóc và một nền tảng gia đình vững chắc, không nợ nần.

Sai lầm thứ hai: Chi tiêu "bù đắp" cảm xúc và mất kiểm soát các khoản nhỏ lẻ

Sau sinh là khoảng thời gian người mẹ cực kỳ nhạy cảm và dễ bị stress. Mệt mỏi vì chăm con, tự ti về ngoại hình, áp lực từ gia đình khiến nhiều chị em tìm đến mua sắm như một liều thuốc tinh thần, một cách "tự thưởng" để xoa dịu bản thân. "Mình đã vất vả thế này, mua một thỏi son, một chiếc váy (dù chưa biết bao giờ mặc lại) có sao đâu?". Hoặc đơn giản hơn là những ly trà sữa đặt vội, những món ăn vặt online để tỉnh táo qua ngày.

Những khoản chi này thoạt nhìn rất nhỏ, chỉ vài chục đến vài trăm nghìn, nhưng khi cộng dồn lại vào cuối tháng, nó lại là một con số khổng lồ "gặm nhấm" thu nhập vốn đã eo hẹp khi mẹ đang nghỉ thai sản. Chúng ta thường dễ dàng bỏ qua những khoản tiền lẻ tẻ này vì nghĩ nó không đáng kể, nhưng chính "kiến tha lâu cũng đầy tổ", những khoản chi không tên để "mua vui" nhất thời lại là nguyên nhân chính khiến mẹ bỉm luôn trong trạng thái "chưa hết tháng đã hết tiền".

Sai lầm thứ ba: "Hy sinh" quỹ dự phòng và quên mất tương lai của chính mình

Khi có con, mọi ưu tiên đều dồn về phía đứa trẻ. Điều này là tự nhiên, nhưng nó trở thành sai lầm khi người mẹ hoàn toàn gạt bỏ nhu cầu và sự an toàn tài chính của bản thân sang một bên. Nhiều mẹ bỉm sữa vì muốn lo cho con mà dốc hết tiền tiết kiệm trước đó, thậm chí vay mượn để chi tiêu cho hiện tại, và nguy hiểm nhất là ngừng hẳn việc trích lập quỹ dự phòng khẩn cấp hay các khoản đầu tư cho tuổi già.

Suy nghĩ "bây giờ lo ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra mà tiết kiệm" rất phổ biến. Nhưng cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ, một trận ốm của con, một sự cố công việc của chồng có thể khiến gia đình rơi vào khủng hoảng nếu không có "ấm sứt" phòng thân. Việc quên mất rằng người mẹ cũng cần được đảm bảo về tài chính, cũng cần có một tương lai an nhàn, chính là đang đặt cả gia đình vào tình thế rủi ro dài hạn.

Sửa sai trước thềm 2026: Lộ trình tìm lại sự an yên trong ví tiền

Nhận ra sai lầm không phải để tự trách móc, mà là để thay đổi. Chúng ta còn hơn một tháng nữa để đến 2026, một khoảng thời gian đủ dài để chấn chỉnh lại thói quen và xây dựng lại nền móng tài chính. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thực tế nhất, không cần đao to búa lớn nhưng cần sự kiên trì mỗi ngày.

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là thiết lập lại tư duy mua sắm cho con theo hướng "Tối giản và Thực tế". Trước khi mua bất cứ món đồ gì cho bé, hãy chậm lại một nhịp và tự hỏi: "Món này con dùng được bao lâu? Có sản phẩm nào thay thế rẻ hơn mà vẫn an toàn không? Có thể xin đồ cũ hoặc mua thanh lý không?". Đừng ngại dùng lại đồ cũ của anh chị em, bạn bè cho tặng, đặc biệt là quần áo, xe đẩy, nôi cũi. Trẻ con lớn rất nhanh, việc tái sử dụng không chỉ tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ mà còn là cách sống xanh, bảo vệ môi trường cho chính tương lai của con. Hãy nhớ, con cần nhất là tình yêu và thời gian của mẹ, chứ không phải là những món đồ hiệu đắt đỏ chỉ để chụp ảnh khoe lên mạng.

Tiếp theo, hãy học cách "cai nghiện" chi tiêu cảm xúc bằng quy tắc "24 giờ". Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi và muốn mua một cái gì đó để giải tỏa, hãy bỏ nó vào giỏ hàng nhưng đừng thanh toán ngay. Hãy đợi 24 giờ, hoặc ít nhất là qua một đêm ngủ dậy. Lúc đó, cảm xúc bốc đồng đã lắng xuống, lý trí sẽ quay lại và bạn sẽ nhận ra mình có thực sự cần món đồ đó hay không. Thay vì "đốt tiền" vào mua sắm online, hãy tìm những cách giải tỏa stress lành mạnh và miễn phí hơn như nhờ chồng trông con 30 phút để đi dạo, tắm nước nóng, nghe nhạc thiền, hoặc đơn giản là ngủ một giấc thật sâu. Hãy ghi chép lại chi tiêu, dù là nhỏ nhất, bạn sẽ giật mình khi thấy những ly trà sữa đã ngốn bao nhiêu tiền của mình đấy.

Cuối cùng, hãy quay lại với nguyên tắc "trả cho mình trước" dù chỉ là một số tiền nhỏ. Đừng đợi đến khi dư dả mới tiết kiệm, vì sẽ chẳng bao giờ là dư dả cả khi nuôi một đứa trẻ. Hãy coi khoản tiết kiệm dự phòng là một "hóa đơn" bắt buộc phải thanh toán ngay khi nhận lương hoặc có thu nhập. Dù chỉ là 5%, 10% thu nhập, hay vài trăm nghìn mỗi tháng, hãy kiên quyết cất nó đi. Số tiền này không phải để làm giàu, mà là chiếc phao cứu sinh giúp bạn không bị chìm nghỉm khi sóng gió ập đến, giúp bạn tự tin hơn trong vai trò làm mẹ, làm vợ. Hãy nhớ rằng, một người mẹ hạnh phúc và an tâm về tài chính mới có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc. Bắt đầu sửa sai từ hôm nay, để năm 2026, khi nhìn lại, bạn sẽ thầm cảm ơn bản thân vì đã mạnh mẽ thay đổi.