Thịt lợn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Một miếng thịt kho hay ba chỉ nướng có thể khiến ai cũng khó cưỡng. Tuy nhiên, không phải phần nào của con lợn cũng nên ăn thường xuyên. Một số bộ phận nếu sử dụng quá nhiều hoặc chế biến không đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Dưới đây là 3 phần thịt lợn được các bác sĩ khuyến cáo nên thận trọng.

Thứ nhất là thịt cổ lợn

Khu vực cổ là nơi tập trung nhiều hạch bạch huyết. Đây là các cấu trúc thuộc hệ miễn dịch, có chức năng lọc và giữ lại vi khuẩn, virus cùng các chất chuyển hóa. Trong quá trình giết mổ, các hạch bất thường thường được loại bỏ, nhưng các mô bạch huyết nhỏ vẫn có thể còn sót lại. Nếu nguồn thịt không đảm bảo kiểm dịch, nguy cơ an toàn thực phẩm sẽ cao hơn.

Ngoài ra, cổ lợn cũng thường là vị trí tiêm vaccine hoặc thuốc trong chăn nuôi. Nếu quy trình kiểm soát không nghiêm ngặt, khả năng tồn dư thuốc có thể tăng lên. Về cấu trúc, phần thịt này chứa nhiều mô liên kết, khá dai và cần nấu lâu để làm mềm. Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên những phần thịt nạc rõ thớ, có nguồn gốc kiểm dịch rõ ràng thay vì chọn thịt cổ.

Thứ hai là phổi lợn

Phổi là cơ quan hô hấp, có nhiệm vụ trao đổi khí nên dễ tích tụ bụi mịn, vi sinh vật và các tạp chất từ môi trường sống. Cấu trúc phế nang của phổi có nhiều ngóc ngách nhỏ, việc làm sạch hoàn toàn trong điều kiện gia đình khá khó khăn. Nếu chế biến chưa chín kỹ, nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, phổi là cơ quan giàu mạch máu, có thể là nơi ký sinh trùng tồn tại nếu động vật không được kiểm soát thú y chặt chẽ. Vì vậy, nếu sử dụng, cần nấu chín hoàn toàn, tránh các phương pháp xào nhanh hoặc tái. Người có cơ địa dị ứng hoặc hệ hô hấp nhạy cảm cũng nên cân nhắc khi ăn nội tạng nói chung.

Thứ ba là óc lợn

Óc lợn nổi tiếng giàu cholesterol. Trung bình 100 gram não có thể chứa khoảng 2.500mg cholesterol, cao gấp nhiều lần so với nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày của người trưởng thành. Với người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp, việc ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.

Ngoài ra, mô não có xu hướng tích lũy một số kim loại nặng như chì hoặc cadimi nếu môi trường chăn nuôi ô nhiễm. Dù không phải lúc nào cũng vượt ngưỡng an toàn, việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Nếu muốn ăn, nên hạn chế tần suất, ví dụ không quá một lần mỗi tháng và kết hợp nhiều rau xanh giàu chất xơ để hỗ trợ chuyển hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không nên “tẩy chay” thịt lợn, vì đây vẫn là nguồn cung cấp protein, sắt và vitamin nhóm B tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nên ưu tiên các phần như thăn, mông hoặc đùi sau, chọn thịt có dấu kiểm dịch rõ ràng, rửa sạch và nấu chín kỹ.

Quan trọng hơn cả là nguyên tắc ăn đa dạng và điều độ. Không có thực phẩm nào tuyệt đối xấu, nhưng ăn quá nhiều một loại, đặc biệt là nội tạng, có thể khiến nguy cơ tích lũy tăng lên theo thời gian. Giữ cân bằng trong khẩu phần mới là cách bảo vệ sức khỏe bền vững.

