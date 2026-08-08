Trưa 8/8, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích sau sự cố sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, nhóm 6 người gồm: Trương Văn Đ. (20 tuổi), Vũ Hồng C. (19 tuổi), cùng ở tỉnh Quảng Ngãi; Trương Thị Ph. (24 tuổi), Trần Thị Ánh D. (24 tuổi), Nguyễn Th. (30 tuổi) và Mai Thị Ph. (24 tuổi), cùng ở TP Đà Nẵng, đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh.

Tại đây, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng cuốn xuống biển. Nguyễn Th. sau đó bơi được vào bờ và được tàu cá cưu vớt lên an toàn, 3 cô gái còn lại mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, bộ đội biên phòng, dân quân thường trực địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm dọc khu vực bờ biển. Trên biển, một tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, một tàu biên phòng cùng 2 tàu của ngư dân tham gia tìm kiếm.

Được biết, hiện khu vực Mũi Nghê có sóng lớn, gió Tây Nam cấp 6, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.