3 ngôn ngữ ngay cả người không có năng khiếu cũng học được, AI khuyên học ngay

Nhiều người thường nghĩ học ngoại ngữ là đặc quyền của những ai có năng khiếu, trí nhớ tốt hoặc phát âm chuẩn. Nhưng thực tế, bí quyết để giỏi ngôn ngữ không nằm ở năng khiếu mà ở việc chọn đúng "đối tượng" để bắt đầu.

Có những ngôn ngữ dễ học hơn hẳn vì cấu trúc đơn giản, ngữ pháp logic và tài nguyên học tập cực kỳ phong phú. ChatGPT gợi ý 3 ngôn ngữ mà ngay cả người "mất gốc", không giỏi ngoại ngữ vẫn có thể học được và thậm chí có thể biến nó thành "vũ khí" nghề nghiệp sau này.

1. Tiếng Anh: Dễ bắt đầu, khó thành thạo nhưng luôn xứng đáng đầu tư

Không phải ngẫu nhiên mà AI vẫn xếp tiếng Anh ở vị trí đầu tiên trong danh sách "ngôn ngữ nên học dù thế nào đi nữa". Tiếng Anh có hệ chữ cái Latin quen thuộc, ngữ pháp khá đều và kho tài nguyên học tập lớn nhất hành tinh từ ứng dụng, video, đến cộng đồng học trực tuyến.

Dù vậy, điểm khiến nhiều người nản là phát âm và lượng từ vựng khổng lồ. Nhưng với tiếng Anh, bạn không cần nói giỏi như người bản xứ. Chỉ cần đạt trình độ giao tiếp và đọc hiểu cơ bản, bạn đã mở ra 80% cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Tiếng Anh hiện vẫn là ngôn ngữ làm việc chính của công nghệ, du lịch, học thuật và các tập đoàn quốc tế, nghĩa là bất kỳ ai đầu tư nghiêm túc đều có thể thu lại gấp nhiều lần giá trị.

Ảnh minh họa

2. Tiếng Hàn: Ngữ pháp logic, bảng chữ cái chỉ học vài ngày

Nghe thì có vẻ khó, nhưng thật ra tiếng Hàn lại là một trong những ngôn ngữ có cấu trúc dễ hiểu nhất châu Á. Hệ chữ cái Hangul được phát minh dựa trên nguyên tắc khoa học, chỉ cần vài ngày là có thể đọc và viết. Ngữ pháp tiếng Hàn tương đối logic, ít bất quy tắc, cách chia động từ rõ ràng.

Thêm vào đó, văn hóa Hàn Quốc phủ sóng khắp châu Á từ Kpop, phim ảnh đến ẩm thực khiến việc tiếp xúc và duy trì hứng thú học trở nên dễ hơn bao giờ hết. Đây là ngôn ngữ "đáng đầu tư" trong 10 năm tới, khi Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, game, làm đẹp và giải trí tại Đông Nam Á, tạo ra lượng lớn vị trí cần người nói song ngữ Việt - Hàn.

3. Tiếng Tây Ban Nha: Âm thanh dễ nghe, viết thế nào đọc đúng thế đó

Với hơn 500 triệu người sử dụng, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến hàng đầu thế giới. Nhưng điều khiến nó đặc biệt "thân thiện" với người mới học là nhờ phát âm gần như viết sao đọc vậy, không có quá nhiều ngoại lệ.

Ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha cũng khá đều, có nhiều từ vựng tương đồng với tiếng Anh nhờ gốc Latin. Chưa kể, nếu bạn học ngôn ngữ này, cơ hội nghề nghiệp sẽ mở rộng sang cả châu Âu và châu Mỹ Latin - những thị trường đang khát nhân lực biết tiếng Tây Ban Nha cho ngành du lịch, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Kết

Không có người không học được ngoại ngữ, chỉ có người chọn sai ngôn ngữ đầu tiên. Việc chọn một ngôn ngữ vừa dễ học vừa mang lại cảm hứng sẽ giúp bạn duy trì động lực đủ lâu để tạo nền tảng, rồi từ đó học thêm ngôn ngữ khác dễ dàng hơn.

Điều quan trọng không phải là nói được bao nhiêu thứ tiếng, mà là biết dùng ngôn ngữ để hiểu thêm về thế giới và chính mình. Vì suy cho cùng, mỗi ngôn ngữ là một cách tư duy mới và biết thêm một cách tư duy, nghĩa là bạn đã mở thêm một cánh cửa tương lai.