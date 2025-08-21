Thứ tiếng “đắt giá” bậc nhất 2 ĐH đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Thủ đô: Trên 96% sinh viên ra trường có việc làm, được doanh nghiệp “săn đón”

ĐH Hà Nội (HANU) và trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (ULIS) là hai ngôi trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Thủ đô. Theo kết quả khảo sát tình hình việc làm mới nhất được các trường này công bố, các ngành liên quan đến đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo 2 ngành về tiếng Hàn là Sư phạm tiếng Hàn Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC, lần lượt ghi nhận 100% và hơn 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Về ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc, 3 năm gần đây mức điểm chuẩn dao động 35,92 - 37,31 điểm, nằm trong top ngành hot tại ULIS. Thí sinh cần đạt khoảng 9 điểm/môn để đỗ Sư phạm tiếng Hàn.

Sinh viên theo học ngành này sau khi ra trường có thể công tác giảng dạy tiếng Hàn trong nước ở các bậc học từ bậc phổ thông tới bậc đại học hoặc có thể công tác tại các trường, tổ chức giáo dục ở nước ngoài. Bên cạnh mảng giáo dục, sinh viên khoa Sư phạm tiếng Hàn cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan khác như nghiên cứu viên, ngoại giao, kinh doanh hay truyền thông… Năm 2025, ngành này lấy chỉ tiêu 25 thí sinh, được hỗ trợ học phí trong suốt chương trình đào tạo.

Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trong khi đó, chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc sẽ theo 3 định hướng Phiên dịch, Hàn Quốc học và Du lịch khách sạn. Sinh viên được trang bị hiểu biết về văn hoá, đất nước, kiến thức chuyên sâu về kinh tế, doanh nghiệp Hàn Quốc, có thể sử dụng tiếng Hàn và tiếng Anh thành thạo.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thể đảm nhận những vị trí công tác như Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên; Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại/Hướng dẫn viên du lịch làm việc phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, du lịch với các đối tác nước ngoài, xử lý các công việc có liên quan đến tiếng Hàn; Nghiên cứu viên/giáo viên giảng dạy, nghiên cứu…

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với một số tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên ngành này cũng như học bổng trao đổi học tập, trải nghiệm tại Hàn Quốc.

Mức điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn 3 năm gần đây dao động 34,92 - 36,38 điểm. Năm 2025, ngành này tại ULIS lấy chỉ tiêu 280 thí sinh, học phí 38 triệu đồng/năm học.

Ảnh minh hoạ

Đại học Hà Nội

Tại ĐH Hà Nội, trong số các sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2023 phản hồi khảo sát của nhà trường, có đến 96% sinh viên có việc làm. Từ 2021 đến 2023, Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành lấy điểm cao nhất trường, thí sinh phải đạt trung bình từ 9 điểm một môn trở lên mới đỗ. Năm 2024, điểm chuẩn ngành này tại ĐH Hà Nội lấy 34,59 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2), trung bình thí sinh cần đạt trên 8,6 điểm/môn.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Hàn tại ĐH Hà Nội trang bị kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hoá, nghiệp vụ trong lĩnh vực Biên – Phiên dịch tiếng Hàn Quốc, có khả năng sử dụng một ngoại ngữ 2.

Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên có cơ hội nhận học bổng thường niên của các tập đoàn lớn, học trao đổi tại một số ĐH danh tiếng tại Hàn Quốc cũng như cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp của Hàn tại Việt Nam.

Đại học Hà Nội

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như Biên - Phiên dịch/ Biên tập viên tại các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, tòa soạn, đài truyền hình; Nhân viên văn phòng/ Trợ lý đối ngoại phụ trách hỗ trợ các công việc liên quan đến đối ngoại, quản lý quan hệ doanh nghiệp, xuất – nhập khẩu, đàm phán, ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng, quản lý dự án và marketing; Giáo viên tiếng Hàn/ Nghiên cứu viên; Nhân viên ngành du lịch tại các đại lý, công ty lữ hành…

Theo TS Phạm Thị Ngọc, Trưởng khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội, hiện có khoảng 9.000 công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam trong đó nhiều tên tuổi lớn như Samsung, LG, Hyosung, Hanwha, Hyundai, CJ và Lotte… vậy nên các chuyên gia nhìn nhận nhu cầu nhân lực biết tiếng Hàn đang tăng và rất đa dạng.

Năm 2025, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại HANU có chỉ tiêu tuyển sinh 200 sinh viên cho chương trình tiêu chuẩn và chương trình tiên tiến. Học phí dao động 780.000 - 1,09 triệu đồng/tín chỉ, sinh viên cần hoàn thành khoảng 150 tín chỉ để tốt nghiệp.