Chúng ta thường nhầm tưởng rằng chỉ cần một ngày cuối tuần ngủ bù là đủ để sạc lại năng lượng. Nhưng thực tế, hệ thần kinh của một người hiện đại vốn luôn bị bủa vây bởi tiếng chuông thông báo, những bảng biểu dồn dập và áp lực phải tiến về phía trước cần nhiều hơn thế.

Khi tâm trí bị quá tải, cơ thể sẽ tự động bật chế độ "báo động ngầm", khiến bạn dù đang nằm nghỉ nhưng lòng vẫn bồn chồn, đầu óc vẫn căng như dây đàn. Bạn không cần thêm những hoạt động náo nhiệt để quên đi thực tại; cái bạn cần là một khoảng lặng đủ an toàn để đối diện và cởi bỏ những nút thắt bên trong.

Đó là lý do hành trình trở lại của Retreat Tĩnh Tâm & Trí Tuệ Nội Tại (Inner Peace & Wisdom Retreat) từ ngày 7 đến ngày 9/8/2026 tại Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An không chọn cách mang đến cho bạn những trải nghiệm giải trí hào nhoáng.

Retreat Tĩnh Tâm & Trí Tuệ Nội Tại (Inner Peace & Wisdom Retreat) từ ngày 7 đến ngày 9/8/2026 tại Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An.

Ngược lại, ba ngày này là một lời mời gọi bạn tạm ngắt kết nối với thế giới lao xao ngoài kia. Giữa tiếng sóng rì rào của bờ biển Hà My nguyên sơ và không gian ngập tràn hương sen tại Heart of the Earth Spa, bạn sẽ được bao bọc bởi thanh âm trong trẻo của chén hạc pha lê và những liệu pháp chữa lành sâu sắc để từ tốn học lại cách thở, cách lắng nghe và tìm lại chiếc neo bình yên vốn luôn có sẵn trong mình.

Đây không đơn thuần là một kỳ nghỉ dưỡng mà là một cái ôm vỗ về cho tâm hồn, giúp bạn học cách điều hòa lại hệ thần kinh, ổn định tâm trí và mang sự cân bằng vững chãi ấy trở về trong từng hơi thở thường nhật.

Hành trình tìm lại sự cân bằng nội tại

Retreat Tĩnh Tâm & Trí Tuệ Nội Tại (Inner Peace & Wisdom Retreat) diễn ra bên bờ biển Hà My nguyên sơ, chương trình được dẫn dắt bởi Judy Xu - Nhà sáng lập Balance Health Hong Kong và Đồng sáng lập Manifest Co-Pilot, cùng bà Sudha Nair - Quản lý Sức khoẻ kiêm Chuyên gia Y học tự nhiên tại khu nghỉ dưỡng.

Chuyên gia khai vấn và trị liệu tinh thần Judy Xu sẽ đồng hành cùng các du khách trong hành trình trị liệu kéo dài 3 ngày Retreat Tĩnh Tâm & Trí Tuệ Nội Tại

Du khách được dẫn dắt vào trạng thái tĩnh tại thông qua những nghi thức chánh niệm tại Heart of The Earth Spa trong 3 ngày Retreat Tĩnh Tâm & Trí Tuệ Nội Tại

Chương trình khai mở sự hiểu biết trọn vẹn về bình yên nội tại thông qua ba khía cạnh riêng biệt:

Trở về với Tĩnh tại: Thông qua các thực hành điều hòa hệ thần kinh, người tham gia được dẫn dắt từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn. Khi những xao động trong tâm trí lắng xuống, người tham gia có thể cảm nhận sâu sắc hơn về sự tỉnh thức bên trong.

Bình yên đến từ sự Tin tưởng: Nuôi dưỡng sự ổn định của cảm xúc và khả năng tìm thấy bình an giữa tâm bão - không né tránh thử thách mà là đối diện với chúng với một tâm thế khác.

Đánh thức Tiềm năng Nguyên bản: Vượt ra ngoài ranh giới của suy nghĩ lý tính. Trong trạng thái "vô" (zero) này, sự sáng suốt và minh triết sẽ hiện hữu thông qua sự có mặt trọn vẹn, tạo nền tảng tự nhiên cho mọi hành động có chủ đích.

Những trải nghiệm nổi bật trong chương trình

Trải dài trong ba ngày, chương trình kết hợp hài hòa giữa chữa lành năng lượng, liệu pháp hơi thở (breathwork), thực hành somatic, yoga và thiền định, cùng các liệu pháp trị liệu chuyên sâu tại Heart of the Earth Spa.

Bạn sẽ mở lòng trong vòng tròn kết nối cùng chuyên gia Judy Xu để cởi bỏ bớt những áp lực vô hình. Tiếp đó, cơ thể được thả lỏng hoàn toàn với liệu pháp năng lượng Reiki, bài massage giải tỏa căng thẳng đặc trưng của Four Seasons và lắng dịu lại bằng thanh âm chữa lành của chén hạc pha lê vào buổi tối.

Khởi đầu ngày mới với yoga và trải nghiệm điều chỉnh nhịp thở breathwork giữa thiên nhiên,giúp xoa dịu những căng thẳng và lo âu trong công việc trong 3 ngày Retreat Tĩnh Tâm & Trí Tuệ Nội Tại.

Đón ngày mới với bài tập Yin Yoga và liệu pháp hơi thở nhẹ nhàng. Bạn sẽ có khoảng lặng để trò chuyện tại hội thảo "Sống thảnh thơi", thực hành thiền Mandala và đặc biệt là trải nghiệm liệu pháp thở Breathwork 9D giúp giải phóng những dồn nén cảm xúc ở tầng sâu mà suy nghĩ lý tính thông thường không chạm tới được.

Sau buổi sáng điều hòa lại cơ thể qua Yoga và tập thở, bạn sẽ học cách chậm lại bên tách trà trong không gian thiền định tĩnh lặng. Hành trình khép lại bằng một bộ quà tặng nhỏ, như những công cụ thiết thực để bạn tiếp tục tự chăm sóc và ổn định hệ thần kinh khi quay lại với nhịp sống thường nhật.

Song hành cùng trải nghiệm trị liệu là Thực đơn Cân bằng được tinh tuyển nhằm hỗ trợ quá trình nuôi dưỡng thân-tâm một cách tỉnh thức xuyên suốt chương trình.