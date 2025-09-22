Ngày 22/9, đại diện Học viện Hàng không Việt Nam xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết, ngay sau sự việc, đơn vị đã lập tức phát cảnh báo đến toàn trường.

Chiêu trò nhắm đến tân sinh viên

Theo cảnh báo phát đi, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, trong những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Chỉ trong 3 ngày, từ 17-20/9/2025, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Rất may, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các em sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Học viện khuyến cáo sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực; Chỉ tiếp nhận thông tin từ website, fanpage chính thức hoặc giảng viên, cố vấn học tập của Học viện.

Đại diện Học viện khẳng định: “An toàn của sinh viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để bảo vệ sinh viên”.

Học viện đồng thời kêu gọi báo chí và cộng đồng xã hội lan tỏa thông điệp cảnh giác, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ sinh viên trên phạm vi toàn quốc.

Đã có sinh viên bị lừa 500 triệu đồng

Trước đó vào tháng 2/2025, Học viện Hàng không Việt Nam cũng từng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tương tự. Khi đó, đơn vị nhận được trình báo của gia đình một sinh viên bị chiếm đoạt số tiền lớn do tin vào “chương trình học bổng giao lưu sinh viên Úc năm 2025” – thực chất là công văn giả mạo lan truyền trên mạng.

Thông báo cảnh báo của Học viện Hàng không Việt Nam

Theo nội dung công văn giả mạo, đây là học bổng toàn phần của chính phủ Úc với 15 suất tại Trường ĐH New South Wales (ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không). Người tham gia ngoài hồ sơ cá nhân còn phải chứng minh tài chính với số dư tối thiểu 250 triệu đồng.

Nghe theo hướng dẫn, sinh viên N.M.Q. (năm 3, Học viện Hàng không Việt Nam) đã hai lần chuyển tổng cộng 250 triệu đồng cho “người tư vấn”. Sau khi phát hiện, Học viện khẳng định không hề tổ chức bất kỳ chương trình học bổng hay giao lưu nào như trên và phát đi cảnh báo khẩn đến toàn thể sinh viên, phụ huynh.

Thực tế, tình trạng giả mạo các “chương trình du học, việc làm, thực tập quốc tế” để lừa đảo sinh viên diễn ra liên tục. Dù đã nhiều lần được các trường đại học và Bộ GD&ĐT cảnh báo, vẫn có sinh viên sập bẫy, nhất là khi bước vào năm học mới. Để tăng cường phòng ngừa, Học viện Hàng không Việt Nam không chỉ đăng tải thông tin trên các kênh chính thức mà còn gửi cảnh báo trực tiếp đến từng sinh viên.