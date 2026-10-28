Ba năm đồng hành - Vạn khoảnh khắc đáng nhớ

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình “3 at 3”, với những khoảnh khắc nhìn lại hành trình ba năm và nâng ly chúc mừng cùng Khách Hàng, Đối Tác và đội ngũ Wyndham Grand Phu Quoc.

3 năm của một hành trình trọn vẹn niềm tin, hợp tác, kết nối và cùng tạo nên những điểm nhấn và thành công.

Bên cạnh hoạt động kỷ niệm, khách mời có cơ hội khám phá hệ thống phòng nghỉ, biệt thự, không gian sự kiện, ẩm thực và các tiện ích giải trí. Những trải nghiệm thực tế mở ra cơ hội kết nối, trao đổi và cùng tìm kiếm những hướng hợp tác mới, góp phần mang đến nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng cho du khách trong nước và quốc tế.

Trong buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông sáng cùng ngày, Wyndham Grand Phu Quoc chia sẻ hành trình phát triển, định hướng All-Inclusive và những cải tiến trong dịch vụ, tiện ích. Đây cũng là dịp để khu nghỉ dưỡng lắng nghe góc nhìn từ truyền thông và chia sẻ những trải nghiệm, những dịch vụ, sản phẩm chăm chút đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng kỳ nghỉ. Xây dựng một hành trình nghỉ dưỡng mang đầy sự thuận tiện, hấp dẫn, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Lễ ký kết đối tác chiến lược tại nhà hàng Atlantis tiếp tục đánh dấu cột mốc hợp tác giữa Wyndham Grand Phu Quoc và các đối tác. Sự kiện thể hiện cam kết đồng hành trong phát triển sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường và đưa những trải nghiệm nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng đến gần hơn với du khách.

Lễ ký kết đối tác chiến lược tại nhà hàng Atlantis tiếp tục đánh dấu cột mốc hợp tác giữa Wyndham Grand Phu Quoc và các đối tác.

Khép lại chuỗi hoạt động là đêm tiệc “Dạ Yến Phương Nam” tại Brew Bar. Trong không gian mang nét hoài niệm thanh lịch, ẩm thực, âm nhạc và những điệu nhảy giao hòa, tạo nên buổi tối đầy cảm xúc để khách mời cùng thưởng thức, kết nối và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

All-inclusive: Hơn cả trọn gói, là trọn vẹn trải nghiệm

Với Wyndham Grand Phu Quoc, All-Inclusive không chỉ là những bữa ăn hay dịch vụ được bao gồm trong gói nghỉ dưỡng. Đó là hành trình tận hưởng xuyên suốt kỳ nghỉ, nơi mỗi ngày mở ra những trải nghiệm mới, những niềm vui bất ngờ và cơ hội gắn kết bên gia đình, người thân, bạn bè.

Từ bữa sáng thong thả, những giờ vui chơi tại hồ bơi và bãi biển, hoạt động dành cho trẻ em, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đến ẩm thực và giải trí buổi tối, mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn theo cách riêng của mỗi du khách.

Để hành trình ấy ngày càng phong phú, khu nghỉ dưỡng liên tục bổ sung và nâng cấp tiện ích, từ cầu trượt nước tại hồ bơi đến cabana và không gian Kids Club. Mỗi cải tiến đều hướng đến mục tiêu mang lại nhiều niềm vui hơn, tăng sự thuận tiện và tạo thêm những khoảng thời gian chất lượng cho khách lưu trú.

Bởi giá trị của một kỳ nghỉ không chỉ nằm ở những gì du khách được tận hưởng, mà còn ở những gì họ mang theo khi trở về – niềm vui, sự gắn kết và những Grand Memories còn đọng lại.

Tiếp nối hành trình “We Create Grand Memories”

Tọa lạc tại Bãi Dài, phía Bắc đảo Phú Quốc, Wyndham Grand Phu Quoc sở hữu 1.378 phòng nghỉ, 21 villa, 7 nhà hàng và quầy bar, hồ bơi rộng 1.500 m² cùng bãi biển riêng cát trắng trải dài. Hệ thống tiện ích đa dạng mang đến nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ gia đình, cặp đôi, nhóm bạn, cũng như các chương trình hội họp, sự kiện và lễ kỷ niệm.

Bước sang năm hoạt động thứ tư, Wyndham Grand Phu Quoc tiếp tục lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ và làm phong phú hành trình All-Inclusive.

Tọa lạc tại Bãi Dài, phía Bắc đảo Phú Quốc, Wyndham Grand Phu Quoc sở hữu 1.378 phòng nghỉ, 21 villa, 7 nhà hàng và quầy bar, hồ bơi rộng 1.500 m² cùng bãi biển riêng cát trắng trải dài.

Với tinh thần hiếu khách và sự đồng hành bền chặt của các đối tác, khu nghỉ dưỡng hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: biến mỗi kỳ nghỉ thành một hành trình đáng nhớ, nơi niềm vui được sẻ chia và những kỷ niệm đẹp tiếp tục được viết nên.

Wyndham Grand Phu Quoc là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao lớn nhất của tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts tại Việt Nam, tọa lạc tại Bãi Dài, phía Bắc đảo Phú Quốc, cung cấp hệ thống 1.378 phòng nghỉ và 21 villa cùng các trải nghiệm ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội họp và sự kiện. Với định hướng phát triển nghỉ dưỡng All-inclusive và tinh thần “We Create Grand Memories”, khu nghỉ dưỡng mang đến không gian để du khách thư giãn, kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.