Mới đây, nam diễn viên gạo cội 78 tuổi La Gia Anh – "Đường Tăng" của siêu phẩm Đại Thoại Tây Du đã gây tranh cãi với phát ngôn: "Đàn ông về nhà thì sẽ không làm bất cứ việc gì hết. Tôi là đàn ông thì sao phải làm việc nhà? Chẳng lẽ đi rửa bát, trải giường trải chiếu à? Vậy thì còn gọi gì là đàn ông nữa?".

Trong lúc có không ít người chỉ trích nam diễn viên Đại Thoại Tây Du có tư tưởng phong kiến, gia trưởng thì cũng có người bênh vực rằng La Gia Anh có lẽ chỉ đang trêu đùa. Bởi lẽ, trước nay, ông vẫn luôn là người vô cùng mặn mòi, thích "đấu khẩu" nhau với vợ, với người hâm mộ cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Tuy nhiên, cụ thể tài tử này nghĩ gì thì chắc chỉ có người trong cuộc mới biết được.

La Gia Anh được khán giả Việt yêu thích qua vai diễn Đường Tăng trong Đại Thoại Tây Du.

Nam diễn viên gây sốc khi tuyên bố làm việc nhà thì không ra dáng đàn ông.

La Gia Anh là "lá xanh" đình đám của đài TVB, được người người nhà nhà biết đến nhờ góp mặt trong hàng loạt những bộ phim như Mỹ Vị Thiên Vương, Đại Nội Mật Thám, Quốc Sản 007, Vua Bịp, Tổ Trọng Án…

Năm 1987, La Gia Anh quen biết với Uông Minh Thuyên sau 1 lần hợp tác và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Sau gần 20 lần cầu hôn, "Đường Tăng" màn ảnh mới nhận được cái gật đầu từ nữ minh tinh đình đám và chính thức về chung một nhà vào năm 2009. Khi ấy, cặp đôi này đã ngoài 70 tuổi. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, nam diễn viên còn trêu chọc vợ rằng: "Cái thứ này còn nặng hơn cả trang phục diễn kịch Quảng Đông nữa".

La Gia Anh và Uông Minh Thuyên hẹn hò từ rất sớm.

Thế nhưng đến tận tuổi xế chiều, họ mới chịu về chung một nhà.

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng La Gia Anh khiến dân tình sốc đến tận óc khi rạch ròi đến từng đồng về kinh tế. Trang 163 cho biết, họ chia đôi mọi chi phí trong sinh hoạt, từ tiền điện nước, lương người giúp việc đến cả cuộn giấy vệ sinh, khiến hàng xóm phải xì xầm bàn tán: "Giống như bạn cùng phòng thuê chung nhà chứ chẳng giống vợ chồng".

La Gia Anh từng tuyên bố: "Chi phí chữa bệnh tôi tự mình lo hết, không lấy của vợ một đồng nào. Chúng tôi trước giờ luôn độc lập về kinh tế, từ việc ăn cơm cũng phải phân chia tài chính rạch ròi. Tiền mừng tiệc cưới cũng phải để riêng hết".

Theo trang 163, vào năm 2004, La Gia Anh cần phải phẫu thuật để điều trị ung thư gan nhưng tiền không đủ. Nam diễn viên đã giấu vợ, đem bán bộ trang phục biểu diễn hý kịch vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm do thầy của ông tặng trước đó để lấy 80.000 HKD (270 triệu đồng). Bản thân La Gia Anh chia sẻ: "Tôi không muốn nợ ân tình của ai cả, cho dù là vợ chồng cũng vậy". Thậm chí, trong dịp Tết Âm lịch, cặp đôi Cbiz còn treo câu đối: "Ai tiêu người đó trả tiền" khiến netizen tròn mắt kinh ngạc.

Vợ chồng La Gia Anh luôn rạch ròi về kinh tế, mọi chi phí đều chia 50:50.

Tuy nhiên, La Gia Anh – Uông Minh Thuyên luôn quan tâm đến nhau theo một cách rất riêng. Trong khi "Đường Tăng" 4 lần mắc bệnh ung thư thì vợ ông cũng 2 lần chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác. Họ trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Như lời của La Gia Anh thì: "Bệnh của chúng ta gọi là 'ung thư vợ chồng', sau này sẽ được cùng nắm tay đến gặp Diêm vương báo danh".

Trong quá trình điều trị bằng hóa chất, tóc của Uông Minh Thuyên rụng sạch. Vì sợ xấu, bà lén đội tóc giả, không nói cho chồng biết điều này. Dù vậy, La Gia Anh vẫn thấu hiểu được tâm sự của vợ. Ông quyết định cạo trọc, mời bà xã cùng biểu diễn vở kịch Mục Quế Anh Nắm Giữ Ấn Soái để giúp Uông Minh Thuyên lấy lại sự tự tin. Nam diễn viên còn mua sẵn khu mộ địa, muốn được chôn cùng với vợ khi cả hai sang thế giới bên kia.

Dù thường xuyên đấu khẩu nhưng vợ chồng La Gia Anh lại thể hiện "tình thương mến thương" qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Nữ nghệ sĩ họ Uông luôn nhớ rõ mua món ăn mà chồng mình thích, thường xuyên bao 3 hàng ghế đầu trong các buổi biểu diễn của chồng để ủng hộ ông. Còn về La Gia Anh, mỗi năm nhân dịp sinh nhật Uông Minh Thuyên, ông đều chụp lén để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của vợ khi đón tuổi mới.

Khi được hỏi về bí kíp giữ lửa hôn nhân, tài tử Đại Thoại Tây Du nửa đùa nửa thật nói: "Thứ nhất, đừng có kiểm tra điện thoại. Thứ hai, đừng bàn đến tiền nong. Thứ 3, có bị bệnh thì đừng có khóc lóc. Đương nhiên, nếu như bị ung thư thì nhớ phải tìm đến tôi đầu tiên".

Cặp đôi quan tâm nhau theo một cách rất riêng.

Netizen cho rằng, mỗi cặp vợ chồng đều có cách sống riêng, có người thắm thiết mặn nồng thì cũng có những cặp đôi "oan gia ngõ hẹp", thích trêu chọc lẫn nhau như La Gia Anh – Uông Minh Thuyên. Miễn sao người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc, ấm yên là được.

Nguồn: QQ, 163