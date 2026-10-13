3 mỹ nhân đang khuấy đảo màn ảnh Hàn: Doctor X của Kim Ji Won đạt rating cao ngất vẫn bị chê tơi tả

Thị trường phim truyền hình Hàn Quốc đang sôi động trở lại với 3 tác phẩm mới gồm Doctor X, 100 Days of Deception và Between Steps. Dù đều có những điểm đáng chú ý, chất lượng của các bộ phim lại tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Trong khi 100 Days of Deception gây ấn tượng nhờ kịch bản nhiều lớp xung đột, Between Steps ghi điểm bằng cách kể chuyện tinh tế thì Doctor X lại vấp phải không ít lời chê bai, bất chấp rating đã vượt 10% ngay từ tập đầu.

Doctor X: Kim Ji Won bị chê diễn xuất chưa đủ sức thuyết phục

Doctor X xoay quanh bác sĩ phẫu thuật Gye Su Jeong có năng lực chuyên môn xuất sắc, tự tin vào bản thân và không ngại đi ngược những quy tắc thông thường. Với hình tượng nữ chính mạnh mẽ, lạnh lùng và có phần bất cần, bộ phim đặt ra yêu cầu khá cao đối với diễn viên đảm nhận. Tuy nhiên, Kim Ji Won lại chưa thể hiện được trọn vẹn khí chất của nhân vật, khiến màn hóa thân trở thành điểm gây tranh cãi lớn nhất trong những tập đầu.

Một số khán giả nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ cách biểu đạt quen thuộc, chủ yếu dựa vào gương mặt ít cảm xúc và giọng điệu bình thản, chưa đủ sức tạo nên cảm giác áp đảo của một bác sĩ luôn tin rằng mình nắm giữ chân lý. Diễn xuất của Kim Ji Won đôi lúc khá gượng gạo, giống người đang cố tỏ ra nghiêm túc hơn là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Doctor X còn gặp khó khăn trong cách phân bổ vai trò giữa các nhân vật. Nữ chính gần như phải gánh phần lớn sức nặng của câu chuyện, trong khi một số nhân vật phụ có tính cách tương đối giống nhau, chưa đủ nổi bật để tạo ra những màn đối đầu hấp dẫn. Khi tuyến phụ chưa thể hỗ trợ hiệu quả, những hạn chế của vai chính càng dễ bị phơi bày.

Dù vậy, sức hút của Kim Ji Won cùng đề tài y khoa vẫn giúp Doctor X thu hút sự quan tâm và đạt rating đáng chú ý. Nhưng những tập tiếp theo sẽ quyết định liệu Kim Ji Won có thể điều chỉnh cách thể hiện để khiến nhân vật thuyết phục hơn hay không.

100 Days of Deception: Kịch bản nhiều xung đột, diễn xuất bị trừ điểm

Nếu Doctor X bị phàn nàn vì diễn xuất của nữ chính, 100 Days of Deception lại tạo được lợi thế nhờ cách mở đầu nhanh gọn và cấu trúc câu chuyện nhiều lớp. Ngay từ những diễn biến đầu tiên, bộ phim đã đưa người xem vào một kế hoạch bí mật, sau đó liên tục mở rộng xung đột thông qua các nhân vật có thân phận và mục đích khác nhau.

Điểm đáng chú ý là các tình huống không chỉ tồn tại để tạo bất ngờ mà còn gắn với lựa chọn và động cơ của từng người. Khi kế hoạch ban đầu bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của những nhân vật ngoài dự tính, câu chuyện lập tức trở nên căng thẳng. Người xem vừa phải theo dõi diễn biến, vừa tìm cách lý giải hành động của các nhân vật, qua đó có thêm lý do để tiếp tục theo dõi.

Kịch bản rất ấn tượng nhưng diễn xuất của Kim Yoo Jung và Park Jin Young lại không được đánh giá cao. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của cả 2 đôi lúc hơi cường điệu, khiến những phân cảnh cần sự tiết chế chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Nhìn chung, 100 Days of Deception có khởi đầu ổn áp nhờ nhịp phim nhanh, các tình huống liên tiếp và động cơ nhân vật tương đối phức tạp. Nếu duy trì được sự chặt chẽ trong những tập tiếp theo, tác phẩm có thể giữ chân người xem ngay cả khi màn trình diễn của dàn diễn viên chính vẫn nhận về nhiều phản hồi trái chiều.

Between Steps: Không khí tình cảm tinh tế, câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc

Trong 3 bộ phim, Between Steps mang đến màu sắc khác biệt khi lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, chú trọng không khí và những vấn đề đời sống thay vì liên tục tạo ra biến cố lớn. Sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở khả năng lồng ghép những mâu thuẫn xã hội vào các tình huống tưởng như bình thường, để từ đó từng bước bộc lộ tính cách và lựa chọn của nhân vật.

Kim So Hyun đảm nhận vai Lim Yu Jin, nhưng ngoại hình của cô lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng kiểu tóc và tạo hình trong phim chưa thực sự tôn lên nhan sắc của cô, nhất là khi đặt cạnh Kim Ji Won và Kim Yoo Jung. Dẫu vậy, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình để đánh giá Between Steps thì chưa phản ánh đầy đủ thế mạnh của tác phẩm.

Between Steps tạo ra các tình huống đời thường, không cần những màn đối đầu quá kịch tính nhưng vẫn có sức nặng. Nhờ đó, phim không chỉ dừng lại ở câu chuyện tình cảm mà còn khuyến khích người xem suy nghĩ về cách con người đối xử với nhau.

Bên cạnh nội dung, nhịp điệu và cách xây dựng bầu không khí cũng là điểm cộng. Bộ phim dành thời gian cho những khoảng lặng, những tương tác nhỏ và cảm xúc không được nói thành lời. Cách thể hiện này giúp câu chuyện có vẻ tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện để các mối quan hệ phát triển mà không cần dựa quá nhiều vào những tình tiết kịch tính.

Xét trên những tập đầu, 3 bộ phim đang đi theo những hướng riêng. Doctor X có lợi thế về sức hút ngôi sao và đề tài nhưng cần cải thiện cách thể hiện nhân vật; 100 Days of Deception nổi bật nhờ cấu trúc kịch bản giàu xung đột; còn Between Steps tạo thiện cảm bằng cách kể chuyện tinh tế và không khí tình cảm dễ chịu. Cuộc đua vẫn còn dài, nhưng ở thời điểm hiện tại, Doctor X chưa chắc là tác phẩm nổi bật nhất dù có thành tích rating khả quan.