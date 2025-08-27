3 mỹ nhân Cbiz ép cân quá đà, đẹp đâu chưa thấy mà chỉ thấy gầy trơ xương

Trong làng giải trí Hoa ngữ, quan niệm càng gầy càng đẹp vẫn đang chiếm ưu thế và không ít ngôi sao nữ giữ dáng đến mức khắc nghiệt khiến khán giả lo lắng hơn là ngưỡng mộ. Bởi lẽ, một thân hình quá mức gầy gò đôi khi không mang lại cảm giác thẩm mỹ mà còn khiến công chúng đặt câu hỏi về sức khỏe của nghệ sĩ. Gần đây, 3 nàng mỹ nhân Tống Tổ Nhi, Mạnh Tử Nghĩa và Cổ Lực Na Trát đều trở thành tâm điểm bàn tán vì vóc dáng mảnh mai quá mức.

Tống Tổ Nhi

Tham gia một sự kiện mới đây, Tống Tổ Nhi lựa chọn chiếc váy ngắn màu đen kết hợp cùng mái tóc dài uốn xoăn và nơ cài tóc, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng không phải tạo hình mà chính là đôi chân gầy như "cọng tăm" của cô. Từ những bức ảnh chụp vội của fan và phóng viên, có thể thấy đôi chân của Tống Tổ Nhi nhỏ đến mức gây sốc.

So sánh với hình ảnh trước kia thì Tống Tổ Nhi hiện tại càng gầy hơn. Trong loạt ảnh chụp ở sân bay, nữ diễn viên đứng cạnh trợ lý vốn đã có thân hình thanh mảnh, vậy mà đôi chân của cô còn nhỏ hơn đến 1/3. Nhiều khán giả bình luận rằng mức độ gầy này đã vượt khỏi phạm vi của sự "đẹp".

Thực tế từ tháng 5 vừa qua khi Tống Tổ Nhi dự một sự kiện thời trang, người xem đã nhận ra thân hình gầy rộc của cô cùng cánh tay khẳng khiu quá mức, tạo cảm giác như "ống hút" nhỏ bé. May mắn là gương mặt của Tống Tổ Nhi vẫn giữ được sự đầy đặn và không bị hốc hác, nhờ vậy nên hình ảnh trông không quá tiều tụy.

Tống Tổ Nhi ngày càng gầy

Mạnh Tử Nghĩa

Một gương mặt khác khiến khán giả lo lắng là Mạnh Tử Nghĩa. Tại một sự kiện gần đây, nữ diễn viên mặc chiếc váy dài ánh bạc, vừa bước lên thảm đỏ đã gây ấn tượng nhờ chiều cao và vóc dáng thanh thoát. Nhưng khi nhìn kỹ những bức ảnh chụp cận cảnh, nhiều người nhận ra cô đã gầy đến mức tỷ lệ cơ thể mất cân đối. Bờ vai nhỏ, cánh tay gầy tong teo khiến phần đầu trở nên nổi bật, dễ tạo cảm giác "đầu to, người nhỏ".

Từ ngày gia nhập làng giải trí, Mạnh Tử Nghĩa vốn chưa từng được gắn với hình ảnh mũm mĩm nhưng hiện tại, sự sụt cân của cô lại rõ rệt hơn bao giờ hết. Trong ảnh chụp cùng nhân viên sự kiện, Mạnh Tử Nghĩa làm người đối diện trông "có da có thịt" hơn hẳn dù thực tế họ vốn chỉ có dáng người bình thường.

Xem lại những hình ảnh cũ cho thấy Mạnh Tử Nghĩa cũng từng sở hữu vóc dáng cân đối, vừa vặn, không gầy trơ xương hay thiếu sức sống. So với hiện tại, nữ diễn viên Trần Tình Lệnh khi đó trông tươi tắn và rạng rỡ hơn nhiều.

Thân hình "mỏng như lá lúa" của Mạnh Tử Nghĩa

Cổ Lực Na Trát

Cùng rơi vào tình trạng này còn có Cổ Lực Na Trát khi cách đây không lâu cô xuất hiện tại sự kiện trong chiếc váy bạc lấp lánh nổi bật nhưng dáng người lại gầy đến bất ngờ. Khi mỹ nữ Tân Cương đứng cạnh những nghệ sĩ khác, sự khác biệt càng dễ thấy. So với Lưu Thi Thi cùng tham dự sự kiện vốn nổi tiếng có thân hình mảnh mai thì khán giả vẫn nhận ra Cổ Lực Na Trát mới là người gầy hơn hẳn.

Những hình ảnh tại sân bay cũng phản ánh vóc dáng hiện tại của cô. Nhiều khán giả cho rằng ngay cả nữ trợ lý vốn đã khá gầy cũng trở nên "có da thịt" hơn khi đứng cạnh người đẹp Hiên Viên Kiếm. Hình ảnh này khiến công chúng không khỏi nhớ đến Cổ Lực Na Trát của những năm trước khi cô còn sở hữu thân hình gợi cảm, có sức sống và được khen ngợi nhờ tỷ lệ cân đối.

Không ít người hâm mộ cho rằng, việc Na Trát duy trì dáng vóc quá khắt khe đã khiến cô đánh mất sự cuốn hút tự nhiên. Thay vì tạo cảm giác khỏe mạnh, quyến rũ, thân hình hiện tại lại khiến người xem có chút ái ngại.

Cổ Lực Na Trát gầy đến mức đáng báo động

Nguồn: Sohu