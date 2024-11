3 mẹ con cùng rơi xuống từ thác nước cao 60 mét tử vong, cảnh sát điều tra phát hiện bí mật sau thảm kịch gây sốc

Vụ việc thương tâm xảy ra vào tối ngày 28/10 tại đảo Luna, một điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhìn ra thác Niagara (New York, Mỹ). Nạn nhân là Chianti Means (33 tuổi) cùng hai con nhỏ, 9 tuổi và 5 tháng tuổi. 3 mẹ con đã bất ngờ vượt qua hàng rào bảo vệ và rơi xuống thác từ độ cao khoảng 60 mét, tương đương với tòa nhà 20 tầng.

Thác nước Niagara nổi tiếng

Đảo Luna, nơi xảy ra vụ việc, là một địa điểm thu hút du khách nhờ tầm nhìn đẹp ra thác Niagara. Được ngăn cách bởi một con đường đắp cao, đảo Luna có phần kín đáo hơn so với các điểm ngắm cảnh khác. Nơi đây do Văn phòng Công viên và Giải trí bang New York quản lý và mở cửa 24/24. Hàng rào bảo vệ tại đây chỉ cao ngang ngực, điều này có thể đặt ra một số lo ngại về an toàn.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày. Tuy nhiên, cả ba mẹ con cô Means đều đã tử vong. Đến ngày 30/10, thi thể các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, qua các bước đầu điều tra, cảnh sát xác định đây không phải một tai nạn.

Có nhiều nghi vấn cho thấy đây là một vụ tự tử, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Means được cho là đã ôm 2 con tự vẫn chứ không phải gặp tai nạn

Theo trang LinkedIn cá nhân, cô Means từng là một chuyên viên tư vấn về bạo lực gia đình và tốt nghiệp một trường học ở Buffalo gần đó. Bạn bè của cô bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót trước sự việc. Kayshawna Morgane, một người bạn của Means, đã chia sẻ trên Facebook: "Tôi không nói nên lời, không thể ngừng khóc và không tài nào ngủ được. Trái tim tôi tan nát".

Đây không phải là lần đầu tiên thác Niagara chứng kiến những bi kịch tương tự. Năm ngoái, một người mẹ khác được cho là cũng đã cố tình gieo mình cùng con trai 5 tuổi xuống vực. Người mẹ đã tử vong tại chỗ, nhưng may mắn thay, cậu bé đã được cứu sống.

Nguồn: NYPost