3 lý do tàu hỏa trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển

Nhiều người thường chỉ nhìn vào giá vé ban đầu mà quên mất những "chi phí chìm" của việc di chuyển bằng hàng không. Một hành khách dày dạn kinh nghiệm chia sẻ, giá vé máy bay có thể rẻ, nhưng cộng thêm chi phí taxi ra sân bay (thường ở rất xa trung tâm), phí hành lý ký gửi, và 2-3 giờ đồng hồ chờ đợi mệt mỏi, tổng chi phí cả về tiền bạc lẫn thời gian lại "đắt đỏ" một cách bất ngờ.

Đây chính là lúc các nền tảng đặt vé đa phương tiện như Vexere phát huy sức mạnh. Vexere cho phép người dùng đặt lên bàn cân so sánh tức thì cả ba lựa chọn: xe khách, tàu hỏa và máy bay. Chỉ trên một màn hình, bạn có thể thấy rõ không chỉ giá vé, mà còn tổng thời gian di chuyển và các chi phí liên quan. Nền tảng này giúp hành khách nhìn thấu "bài toán tổng chi phí", thay vì chỉ bị thu hút bởi giá vé ban đầu.

So sánh và đặt vé xe khách, vé tàu hỏa, máy bay trên cùng 1 màn hình với Vexere

3 lý do khiến vé tàu hỏa là lựa chọn thông minh

Phân tích dữ liệu từ Vexere đã chỉ ra 3 lý do cốt lõi, tương ứng với 3 cung đường tiêu biểu, cho thấy tàu hỏa đang chiếm ưu thế vượt trội, biến hành trình về quê ăn Tết hay du xuân thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Biến di chuyển thành trải nghiệm "check-in"

Thay vì tự lái xe căng thẳng và tốn kém, hành khách có thể bắt đầu chuyến "food tour" ngay trên đoàn tàu "Hoa Phượng Đỏ". Với các toa VIP thiết kế sang trọng, quầy bar, và điểm đến là nhà ga cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố, 2.5 giờ di chuyển bỗng trở thành một trải nghiệm check-in độc đáo. Đặc biệt, với giá vé chỉ từ 124.000 đồng, hành khách có thể dễ dàng chọn chỗ và đặt vé tàu trên Vexere để tận hưởng chuyến đi đầy cảm hứng này.

Dễ dàng chọn chỗ và đặt vé tàu Hà Nội Hải Phòng trên Vexere

Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng: Tối ưu thời gian và chi phí

Đây là bí quyết tối thượng cho các gia đình. Một chuyến tàu đêm giường nằm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí một đêm khách sạn đắt đỏ mà còn tối ưu hóa thời gian. Cả gia đình lên tàu buổi tối và thức giấc tại trung tâm Đà Nẵng vào sáng hôm sau, sẵn sàng cho ngày mới. Đặc quyền lớn nhất chính là cảnh tượng hùng vĩ khi tàu uốn lượn qua đèo Hải Vân – một "phần thưởng" mà không phương tiện nào khác có được.

Tuyến TP.HCM – Nha Trang: Đến thẳng trung tâm thành phố

Lợi thế cạnh tranh của tàu hỏa là đưa hành khách đến thẳng trung tâm Nha Trang lúc rạng sáng. Bạn có thể thong thả ăn sáng, ngắm bình minh và bắt đầu kỳ nghỉ ngay lập tức, thay vì hạ cánh ở sân bay Cam Ranh, tốn thêm 1-2 giờ và một khoản chi phí taxi không nhỏ để vào thành phố. Hơn nữa, với tỷ lệ đúng giờ gần như tuyệt đối (99-100%), tàu hỏa mang lại sự an tâm tuyệt đối để lên kế hoạch, điều mà ngành hàng không (với tỷ lệ trễ chuyến gần 26% trong 9 tháng đầu năm 2024) khó có thể đảm bảo, nhất là trong mùa cao điểm Tết.

Vexere đồng hành cùng hành trình đoàn viên trọn vẹn

Sự trở lại của đường sắt, kết hợp với công nghệ, đã mở ra những lựa chọn di chuyển thông minh. Với vai trò là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, Vexere giúp hành khách dễ dàng tiếp cận những lựa chọn này.

Nền tảng Vexere không chỉ cung cấp đa dạng lựa chọn, so sánh giá minh bạch, mà còn cho phép xem hình ảnh thực tế của toa tàu, chủ động chọn chỗ ngồi và thanh toán an toàn.

Đặc biệt, để hỗ trợ hành khách trong mùa Tết Giáp Thìn, Vexere đang tung ra hàng ngàn khuyến mãi độc quyền. Nổi bật nhất là ưu đãi vé tàu Tết lên đến 25% dành cho khách hàng lần đầu tiên mua vé tàu hỏa trên ứng dụng Vexere. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tối ưu chi phí cho hành trình đoàn viên, biến mỗi chuyến đi về nhà không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là một trải nghiệm thư thái và hiệu quả.