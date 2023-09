3 loại rau “trường thọ” người Nhật cực ưa chuộng, có loại mùi vị khó ăn nên nhiều người không thích

Nhật Bản từ lâu đã là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Ngoài yếu tố di truyền và chất lượng cuộc sống tốt, bí quyết sống thọ của người Nhật thường đến từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt nhất là việc ăn uống và cách sử dụng thực phẩm của họ.

Nhắc tới điều này, chúng ta phải kể đến vùng đất Okinawa tại Nhật Bản.

Người dân Okinawa có tuổi thọ cao đến mức ngạc nhiên.

Từ nhiều số liệu thống kê cho thấy, cứ 100.000 người Okinawa thì có khoảng 68 người sống thọ hơn trăm tuổi, hoặc sắp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của họ. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã rất ấn tượng với cách nơi đây giúp mọi người khỏe mạnh. Từ đó họ đã tìm hiểu và phân tích tại sao người Okinawa lại đạt được mốc tuổi ấy.

Khi tiến hành nghiên cứu, các chuyên gia rất bất ngờ với chế độ ăn ở Okinawa. Mặc dù không hoàn toàn là ăn thuần chay, nhưng chế độ ăn truyền thống Okinawa có đến 90% từ thực vật như hoa quả, rau xanh và các loại hạt.

Theo Yukie Migayuni – một chuyên gia và đầu bếp đến từ Okinawa, sau đây là 3 loại rau củ mà người dân ở đây ăn để giữ sức khỏe và phòng bệnh. Chúng rất rẻ tiền và dễ kiếm, dù ở quốc gia nào cũng mua được nên hãy cố gắng đưa vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Thế nhưng, tiếc là ít ai thích do chúng có vị hơi khó ăn.

Bữa cơm của người dân Okinawa thường có rau củ quả là chủ yếu.

- Mướp đắng

Tuy có vị đắng và cay khó ăn, nhưng mướp đắng là loại thực phẩm mà người Nhật rất chuộng, đặc biệt là cư dân vùng Okinawa. Mướp đắng có tác dụng lọc sạch máu và bài độc cơ thể, kích thích ăn uống và cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp máu lưu thông tốt hơn.

Theo Rachael Link – thạc sĩ y tế tại Đại học New York (Mỹ), trong mướp đắng chứa lượng lớn chất chống oxy hóa flanovoid, có tác dụng giúp tăng cường sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh và giảm viêm. Chưa kể chất này còn bảo vệ hệ tim mạch, giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, ung thư…

Phụ nữ Nhật nói riêng còn ép nước mướp đắng để uống hoặc đắp mặt nạ. Khi sử dụng nguyên chất như vậy, làn da sẽ trở nên mịn màng, giảm mụn. Mướp đắng còn sở hữu các hoạt tính và vitamin C giúp tái tạo da rất nhanh, ngăn ngừa nếp nhăn sớm.

Mướp đắng sở hữu nhiều công dụng cho sức khỏe lẫn ngoại hình.

- Rong biển

Rong biển từ lâu đã được sử dụng làm thực phẩm và thuốc trong nhiều thế kỷ, từ tảo bẹ lớn đến các loại nhỏ hơn. Ngày nay thì rong biển dần trở thành một phần quan trọng trong mâm cơm của người Nhật. Tuy nhiên nhiều người lại không thích rong biển do có vị hơi tanh nếu chế biến không kỹ.

Theo một vài nghiên cứu từ Đại học Kyoto (Nhật Bản), rong biển có khả năng trong việc làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ ở những người mắc bệnh tim mạch. Cụ thể, chất xơ của rong biển làm giảm mức cholesterol máu bằng cách liên kết với muối trong cơ thể, từ đó giảm tổng lượng cholesterol lên đến 18%.

Một khảo sát khác ở vùng đất của những người sống thọ nhất Nhật Bản – Okinawa, đã cho thấy rằng, dân cư ở đây có huyết áp rất ổn định, mức cholesterol trong máu thấp và minh mẫn kể cả khi về già nhờ việc ăn rong biển.

Hãy ăn rong biển thường xuyên hơn để cảm nhận lợi ích từ loại rau này.

Rong biển tuy nhìn "bé xíu" nhưng lại chứa cực nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho làn da. Nếu ăn đều đặn sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó, loại rau này còn có tác dụng điều tiết lượng kiềm trong máu ổn định, giảm tiết dầu và giúp làn da luôn khô ráo sạch sẽ, không còn mụn.

- Khoai lang tím

Vào những năm 1950, người dân Okinawa đã bắt đầu ăn ít cơm lại, sau đó sử dụng khoai lang tím để bổ sung lượng calo cần thiết hàng ngày. Theo các chuyên gia, khoai lang tím chứa nhiều carbs lành mạnh, giàu chất xơ và chứa cực nhiều chất chống oxy hóa cần thiết để duy trì tuổi thọ cao.

Cụ thể hơn, khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanins và vitamin C. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Từ đó hạn chế các bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy, tinh bột kháng từ khoai lang tím làm tăng số lượng Bifidobacteria - một loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Những vi khuẩn này đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột của cơ thể, hỗ trợ sự phân hủy của carbs phức tạp và chất xơ.

Khoai lang tím có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, vừa ngon lại còn bổ.

Bên cạnh đó, chất flavonoid trong khoai lang tím đã được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chất này còn làm giảm stress oxy hóa và kháng insulin bằng cách bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy.

Theo Insider, Healthline