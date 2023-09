Ăn sữa chua đều đặn mỗi ngày, cơ thể bạn thay đổi ra sao?

Giàu chất dinh dưỡng gồm protein, canxi và men vi sinh, sữa chua từ lâu được cho là món ăn rất tốt cho sức khỏe của xương, đường ruột và kiểm soát cân nặng. Khi ăn đều đặn mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ có những thay đổi đáng kể.



9 thay đổi của cơ thể khi ăn sữa chua đều đặn mỗi ngày

1. Tăng cường protein

Sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua Iceland, là nguồn cung cấp protein hoàn hảo. Chúng lại chứa ít đường, chất béo.

Protein giúp bạn no bằng cách giảm hormone gây đói và giảm thiểu cảm giác thèm ăn. Do đó, thực phẩm giàu protein như sữa chua là bữa ăn lý tưởng vào buổi sáng. Bạn nên ăn kèm trái cây, granola, các loại hạt để no lâu.

2. Tốt cho người bị huyết áp cao

Nghiên cứu cho thấy sữa chua tốt cho tim và có thể giúp hạ huyết áp. Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp cho thấy, tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa - đặc biệt là sữa chua - có liên quan đến việc giảm trường hợp bị huyết áp.

Đặc biệt, ăn nhiều sữa chua và kết hợp chặt chẽ với chế độ ăn kiêng Dash giúp hạ huyết áp đến 30% ở bệnh nhân cao huyết áp.

Một nghiên cứu khác cho thấy, lượng protein hấp thụ cao hơn cũng có thể liên quan đến việc giảm huyết áp. Thật tuyệt vời vì sữa chua cũng là thực phẩm giàu protein.

3. Giảm cholesterol xấu

Ngoài giảm huyết áp, sữa chua cũng có thể giúp ích cho tim mạch bằng cách kiểm soát mức cholesterol trong máu.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học về Sữa xem xét tác dụng của sữa chua chứa men vi sinh đối với những người tham gia mắc bệnh tiểu đường type 2. Những gì họ phát hiện ra là việc tiêu thụ loại sữa chua này hàng ngày có liên quan đến việc giảm cholesterol LDL và cholesterol toàn phần.

4. Bổ sung canxi

Canxi rất cần thiết cho các chức năng liên quan đến cơ bắp, dây thần kinh, mạch máu và xương. Ví dụ, xương của bạn chứa một phần lớn canxi. Khi không tiêu thụ đủ canxi thông qua thực phẩm, cơ thể bạn bắt đầu lấy canxi từ xương. Đó là lý do tại sao canxi trong chế độ ăn uống rất quan trọng.

Tất cả các sản phẩm từ sữa, bao gồm cả sữa chua, đều là nguồn giàu canxi. Vì vậy, thường xuyên ăn sữa chua từ sữa một cách thường xuyên là cách hiệu quả để cung cấp canxi cho cơ thể.

5. Cải thiện tiêu hóa

Việc duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh thúc đẩy hoạt động đi tiêu đều đặn, làm giảm đầy hơi và khó chịu ở đường tiêu hóa nói chung. Nó cũng giảm thiểu các triệu chứng liên quan đến bệnh Crohn, viêm loét đại tràng và IBS.

Giới chuyên gia khuyên, bạn nên lựa chọn loại có chứa nhiều chủng vi khuẩn, không chứa nhiều đường bổ sung.

6. Tăng cường miễn dịch

Hệ vi sinh vật của chúng ta ngăn chặn vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể, từ đó hỗ trợ chức năng miễn dịch. Vì sữa chua có chứa men vi sinh giúp đường ruột khỏe mạnh hơn và ruột điều chỉnh chức năng miễn dịch nên ăn sữa chua có thể cải thiện khả năng miễn dịch.

7. Cải thiện sức khỏe tinh thần

Ngày càng nhiều nghiên cứu chứng minh mối liên hệ khăng khít giữa đường ruột và não bộ. Một số nghiên cứu cho thấy, men vi sinh cải thiện trí nhớ, giảm lo lắng, trầm cảm. Mặc dù không nhận thấy ngay sau một khẩu phần sữa chua nhưng nếu ăn thường xuyên, chắc chắn nó sẽ tạo ra sự khác biệt.

8. Cơ thể gửi tín hiệu no đến não

Chọn sữa chua có hàm lượng protein cao sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng sau khi ăn. Điều này đặc biệt đúng nếu sữa chua không chứa chất béo.

Ngoài ra, sữa chua cũng có hàm lượng chất béo và carbohydrate dồi dào, giúp bạn no lâu, ngăn chặn cơn đói.

9. Nhận được nhiều chất dinh dưỡng quan trọng

Ngoài men vi sinh, sữa chua còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác mà cơ thể bạn cần. Ví dụ như phốt pho rất tốt cho sức khỏe xương, magiê hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giấc ngủ và tâm trạng, kali điều hòa huyết áp, khả năng vận động và phục hồi cơ bắp.

Lưu ý ăn sữa chua để tránh gây hại sức khỏe

Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại Hà Nội), sữa chua đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều loại sữa chua mua ở cửa hàng hiện nay thường chứa nhiều đường bổ sung. Nhiều loại có đường ẩn dưới mác sữa chua trái cây, sữa chua có hương vị... Điều này khiến sữa chua trở thành món ăn không tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn đang cố gắng hạn chế ăn đồ ngọt, hãy thử dùng sữa chua không đường, trộn thêm trái cây tươi hoặc một chút mật ong nguyên chất để tăng hương vị, tốt cho sức khỏe.