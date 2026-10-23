3 loại rau nhất định nên trồng 1 chậu trong nhà: Hái ăn quanh năm

Hành lá

Hành lá là loại rau gia vị xuất hiện trong nhiều món ăn của người Việt, từ canh, cháo đến trứng chiên, món xào. Thay vì mỗi lần nấu ăn đều phải mua một bó hành mới, các gia đình có thể trồng một chậu nhỏ ngay tại nhà để tiện sử dụng.

Ưu điểm của hành lá là không cần nhiều diện tích, có thể trồng trong chậu nhỏ hoặc tận dụng phần gốc hành còn rễ để trồng lại. Nếu được chăm sóc đúng cách, cây có thể tiếp tục mọc lá mới sau khi thu hoạch.

Để trồng hành lá, nên chọn chậu có lỗ thoát nước, sử dụng đất tơi xốp và đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên. Khi trồng bằng gốc hành, cần giữ phần rễ nguyên vẹn, vùi phần rễ vào đất và để phần gốc phía trên tiếp xúc với không khí.

Trong quá trình chăm sóc, chỉ nên tưới lượng nước vừa đủ để đất giữ được độ ẩm, tránh để nước đọng lâu trong chậu gây úng rễ. Khi lá phát triển tốt, có thể cắt phần lá cần dùng, đồng thời giữ lại gốc và phần lá khỏe để cây tiếp tục sinh trưởng.

Hành lá (Ảnh minh họa)

Rau húng

Rau húng, đặc biệt là húng quế, là loại rau thơm quen thuộc trong nhiều món ăn như phở, bún, món cuốn và các món chế biến từ thịt. Một chậu rau húng đặt ở ban công hoặc bậu cửa sổ có thể giúp gia đình chủ động nguồn rau gia vị tươi mỗi ngày.

Loại rau này có thể trồng bằng hạt hoặc giâm cành. Khi trồng bằng cành, nên chọn cành khỏe, không có dấu hiệu sâu bệnh, cắm vào giá thể ẩm và chăm sóc để cây hình thành bộ rễ mới.

Rau húng cần ánh sáng tự nhiên để phát triển tốt. Vì vậy, nên đặt chậu ở nơi thông thoáng, có nắng phù hợp, đồng thời tưới nước khi đất bắt đầu khô. Không nên tưới quá nhiều khiến đất luôn sũng nước.

Một mẹo giúp cây phát triển nhiều nhánh là thường xuyên ngắt ngọn khi cây đã đủ khỏe. Việc thu hái vừa phải cũng giúp cây tiếp tục ra chồi mới. Tuy nhiên, không nên ngắt quá nhiều lá cùng lúc, đặc biệt khi cây còn nhỏ.

Khi trồng rau húng trong nhà, cần chú ý kiểm tra lá và thân cây để phát hiện sớm sâu bệnh. Nếu cây có dấu hiệu vàng lá, thối gốc hoặc phát triển chậm, nên kiểm tra lại lượng nước, điều kiện ánh sáng và chất lượng đất.

Rau mồng tơi

Mồng tơi là loại rau ăn lá phổ biến, thường được dùng để nấu canh với cua, tôm hoặc thịt. Cây có khả năng sinh trưởng khá nhanh trong điều kiện phù hợp, có thể trồng tại nhà nếu có ban công hoặc khoảng sân nhận đủ ánh sáng.

So với hành lá và rau húng, mồng tơi cần nhiều không gian hơn do phát triển dạng dây leo. Vì vậy, nên chọn chậu đủ sâu, có lỗ thoát nước và chuẩn bị đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ. Nếu trồng ở ban công, có thể bố trí thêm cọc hoặc giàn để cây leo, giúp tiết kiệm diện tích.

Mồng tơi có thể trồng bằng hạt. Trước khi gieo, có thể ngâm hạt trong nước ấm theo hướng dẫn phù hợp với giống để hỗ trợ quá trình nảy mầm. Sau khi gieo, giữ đất đủ ẩm và đặt chậu ở nơi có ánh sáng tự nhiên.

Trong quá trình phát triển, cây cần được tưới nước đều đặn, nhất là khi thời tiết nóng. Tuy nhiên, đất phải thoát nước tốt để hạn chế tình trạng úng rễ. Có thể bổ sung phân hữu cơ đã xử lý phù hợp với nhu cầu của cây, sử dụng theo hướng dẫn.

Khi cây phát triển khỏe và có đủ lá, người trồng có thể thu hoạch những lá hoặc ngọn non, đồng thời giữ lại phần thân và lá cần thiết để cây tiếp tục sinh trưởng. Không nên thu hái quá sớm hoặc cắt trụi cây vì có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và những đợt thu hoạch tiếp theo.