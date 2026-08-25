Trồng rau tại nhà là một “keyword” ngày càng được nhiều người quan tâm. Khi tìm kiếm cụm từ này trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hội nhóm có hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn thành viên, thậm chí có nhóm đạt một triệu người. Mỗi tháng, số bài đăng được chia sẻ trên nhóm này lên tới hơn 300 bài viết, trong đó nhiều nội dung trở nên “viral” nhờ những bức ảnh vườn rau xanh mơn mởn hay vườn cây trĩu quả.

Chị Bùi Phương Linh (sinh năm 1989, tại Phú Thọ) là một trong những người được ngưỡng mộ vì sở hữu khu vườn xanh mướt như vậy. Sân thượng nhà chị tràn ngập màu sắc, quanh năm đa dạng các loại rau quen thuộc với người Việt như rau cải, súp lơ, cà chua, dưa chuột, bắp cải, đậu cove...

Chị Bùi Phương Linh (sinh năm 1989, tại Phú Thọ) khoe cây súp lơ mình trồng được. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trên trang Facebook cá nhân, chị Linh, hiện đang làm thiết kế may đo quần áo, thường xuyên chia sẻ bí quyết gieo trồng và chăm sóc khu vườn sân thượng. Theo chị, khi làm vườn trên cao, mọi người cần lưu ý ba điều.

“Thứ nhất, trước khi trồng rau sân thượng, nên chống thấm nền tốt để về lâu dài không bị thấm trần nhà”, chị chia sẻ. “Thứ hai, nên kê cao chậu so với sàn để dễ quét dọn, cũng như thoát nước tốt. Thứ ba, quét dọn mỗi ngày để lá cây rụng không làm tắc đường ống thoát sàn gây ngập úng.”

Khi được hỏi đâu là những loại rau dễ trồng nhất cho những người mới làm vườn thử sức ngay trong tháng 8 này, chị Linh không ngại chia sẻ: “Rau cải là dễ trồng nhất, tiếp sau là súp lơ, bắp cải, hành lá.”

4 loại rau dễ trồng nhất tháng 8 này

Vườn rau sân thượng với đa dạng các loại rau lá xanh của chị Linh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Linh cho biết giờ là thời điểm tuyệt vời để trồng các loại rau cải như cải bẹ vàng, cải ngọt. Nhóm rau này cung cấp vitamin C, folate, chất xơ cùng các hợp chất thực vật đặc trưng của họ cải, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày.

“Rau cải dễ nảy mầm nên ta có thể gieo trực tiếp vào đất. Lưu ý nên phủ mặt chậu bằng vỏ trấu, rơm hoặc xơ dừa để giữ ẩm và hạt không bị trôi khi tưới. Cây ưa đạm nên định kỳ ta tưới phân đạm cá tự ủ để cây nhanh lớn, xanh tốt.” - chị Linh tư vấn.

Súp lơ tím mà chị Linh trồng trên sân thượng của mình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Loại rau thứ hai mà chị Linh cho rằng rất phù hợp với người mới bắt đầu là súp lơ. Súp lơ có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe đường ruột và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Đây cũng là loại rau ít calo, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Chị Linh cho biết ban đầu, cần gieo hạt súp lơ vào bầu ươm trước rồi mới trồng ra chậu to. “Giá thể ươm hạt gồm 70% xơ dừa (đã xử lý) và 30% phân trùn quế. Cây lớn tầm 4-5 lá có thể chuyển qua chậu to để trồng được.” - chị chia sẻ.

“Giai đoạn đầu ta nên bón phân giàu đạm như đạm cá, phân đậu tương để cây phát triển bộ lá xanh tốt. Giai đoạn cây ra bông, ta ưu tiên phân dơi (vì có hàm lượng lân, kali cao) để bông to đẹp.”

Chị Linh nói trồng bắp cải không hề khó. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bắp cải cũng là loại rau quen thuộc với người Việt, có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu canh, cuốn thịt hoặc làm dưa cải, vừa dễ ăn vừa phù hợp với nhiều bữa cơm gia đình.

Theo chị Linh, khi trồng bắp cải, cần lưu ý khi cây bắt đầu cuộn, cần dinh dưỡng cân bằng, nên bón luân phiên các loại phân đạm cá, phân trứng sữa, phân gà và phân dơi để bắp cuộn chắc, to và đẹp

“Hành cần giá thể thoát nước tốt, và trồng chỗ nhiều nắng." (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm người Việt, thường được dùng để nêm canh, rắc lên các món xào, kho, cháo, phở, giúp món ăn dậy mùi và hấp dẫn hơn.

Chị Linh khuyên nên chọn giống hành ba chài để trồng vì giống này thơm, đẻ nhánh tốt.

“Hành cần giá thể thoát nước tốt, và trồng chỗ nhiều nắng. Hành ưa phân gà nên ta định kỳ bón cho cây để cây luôn xanh tốt, năng suất. Lưu ý khi thu hoạch nên tước lá hoặc tách nhánh, không nên cắt ngay thân.”

Lưu ý cho những người mới bắt đầu làm vườn

Tất cả các loại rau trên nói chung đều dễ trồng khi người trồng hiểu được quá trình phát triển cũng như trồng đúng mùa vụ, chị Linh cho biết.

“Bạn nên chọn giống chuẩn F1 để cây cho năng suất cũng như có khả năng kháng bệnh tốt. Ngoài ra ta cần cải tạo đất, cung cấp phân đầy đủ cho từng giai đoạn của cây. Hiểu đơn giản là cây cần gì thì ta cung cấp đó thì cây sẽ phát triển tốt.”

“Ngoài ra, việc bón phân định kỳ theo từng giai đoạn cũng rất quan trọng. Phân nhà mình sử dụng thường là phân đạm cá, phân bánh dầu, phân đậu tương, phân trứng sữa (tất cả đều tự ủ); các loại phân chuồng đã ủ hoai như: phân bò, phân gà, phân dơi.”

Tóm lại, với những người mới bắt đầu, chị Linh cho rằng không cần vội vàng trồng quá nhiều loại rau mà nên chọn những giống phù hợp với mùa vụ và điều kiện không gian. Khi hiểu được nhu cầu về đất, nước, ánh sáng và dinh dưỡng của từng loại cây, việc chăm sóc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Một khu vườn nhỏ không chỉ mang đến nguồn rau tươi cho gia đình mà còn có thể trở thành khoảng thời gian thư giãn mỗi ngày.