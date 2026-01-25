Bạn có phải fan của nước chấm - nước sốt? Rất nhiều người cảm thấy món ăn không trọn vị nếu không có một chút gia vị để chấm hay rưới thêm. Tuy nhiên, những loại gia vị này đôi khi lại là "kẻ ẩn mình" gây hại với thành phần không lành mạnh, đặc biệt nếu lạm dụng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch theo thời gian. Một chuyên gia dinh dưỡng vừa chỉ ra 3 loại gia vị nên cân nhắc hạn chế nếu bạn quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Mayonnaise

Mayonnaise là một trong những gia vị được yêu thích nhất trên thế giới bởi kết cấu mềm mịn, hương vị phong phú và khả năng “cứu vớt” những chiếc sandwich hay burger trở nên đậm đà hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Kathleen Benson (làm việc tại VNutrition, Mỹ) cho biết, đây cũng là loại gia vị chứa dầu giàu axit béo omega-6, loại chất béo vốn không hoàn toàn xấu nhưng nếu ăn quá nhiều, nhất là khi bạn không bổ sung đủ omega-3, có thể khuếch tán viêm và ảnh hưởng tiêu cực đến mức cholesterol theo thời gian. Ngoài ra, độ năng lượng cao của mayonnaise cũng khiến chúng ta rất dễ tiêu thụ quá nhiều calo mà không hay biết.

Gợi ý thay thế: Có thể thử mayonnaise làm từ dầu oliu hoặc bơ, hoặc dùng các loại sốt tự làm để kiểm soát chất béo và calo tốt hơn.

Nước tương

Nếu bạn là người mê sushi, mì trộn hay các món Á, rất có thể nước tương là "bạn thân" trong gian bếp. Loại gia vị mặn này tạo thêm hương umami hấp dẫn cho món ăn nóng hay lạnh, nhưng đồng thời cũng chứa lượng muối (natri) rất cao, một yếu tố chính góp phần làm tăng huyết áp, từ đó làm tăng gánh nặng lên tim, mạch máu nếu dùng quá mức.

Dù hiện nay có nhiều phiên bản giảm natri, bạn vẫn nên hạn chế dùng quá nhiều trong nước chấm, xào nấu hay khi ướp gia vị vì lượng muối "tích tụ" rất nhanh chỉ với vài thìa nhỏ.

Lưu ý sức khỏe: Chế độ ăn quá mặn không chỉ gây tăng huyết áp mà còn liên quan với rối loạn tim mạch và thậm chí tăng gánh nặng cho thận nếu kéo dài.

Nước sốt salad dạng kem

Khi nhắc đến salad, nhiều người lầm tưởng những loại pha sẵn là tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn soi kỹ nhãn mác ở mặt sau những chai nước sốt salad đặc, béo, bạn sẽ thấy mỗi khẩu phần chỉ khoảng 2 thìa thôi cũng có hàm lượng calo, đường, muối và dầu rất cao.

Những thành phần này có thể làm tăng viêm và ảnh hưởng xấu đến các chỉ số liên quan đến cholesterol và sức khỏe tim mạch nếu dùng thường xuyên trong thời gian dài.

Gợi ý thay thế: Thử nước sốt từ dầu oliu + giấm táo + các loại thảo mộc tươi sẽ giúp giữ salad ngon miệng mà lành mạnh hơn.

Ăn gia vị thế nào để tốt cho tim mạch?

Những loại gia vị quen thuộc như mayonnaise, nước tương hay sốt kem salad tuy ngon và tạo vị, nhưng nếu dùng thường xuyên với lượng lớn có thể góp phần làm tăng huyết áp, rối loạn lipid và cuối cùng là nguy cơ bệnh tim mạch. Hãy cân nhắc giảm lượng muối, chọn phiên bản giảm sodium khi có thể và ưu tiên gia vị tự nhiên, ít chế biến.

(Nguồn: She finds)