3 loại gia vị được coi là thuốc bổ phổi tự nhiên luôn có sẵn trong nhà bếp, F0 hay hậu Covid-19 dùng đúng sẽ dưỡng phổi trẻ khỏe

Thời gian gần đây, người dân liên tục đi tìm mua những loại thuốc bổ phổi để phổi khỏe hơn trong quá trình điều trị bệnh cũng như hậu Covid-19. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thực ra có những loại gia vị luôn sẵn trong nhà bếp là thuốc bổ phổi tự nhiên, lại tốt cho sức khỏe.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), thực tế thì bạn luôn có ngay "thuốc bổ phổi" trong nhà bếp của mình. Đó đều là những loại gia vị rẻ tiền, dễ mua. Không chỉ tốt cho phổi mà còn có khả năng phòng chống ung thư, làm sạch mạch máu, tốt cho tim mạch, tiểu đường...

3 loại gia vị được coi là thuốc bổ phổi tự nhiên luôn có sẵn trong nhà bếp

1. Tỏi

Theo DS Khuê Vũ, tỏi chứa allicin giúp giảm viêm và chống lại nhiễm khuẩn cho phổi rất tốt.

Allicin là chất dinh dưỡng thực vật chính có trong tỏi, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nó có đặc tính kháng khuẩn, chống ung thư và giảm huyết áp. Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra rằng việc ăn tỏi có tác dụng tích cực đối với những bệnh nhân bị rối loạn đường thở và ung thư phổi.

Bổ sung 2-3 tép tỏi mỗi ngày trong món cà ri, salad và nước xốt salad sẽ giúp bảo vệ phổi của bạn tốt hơn khỏi nguy cơ mắc bệnh, nhất là trong mùa dịch bệnh này.

2. Nghệ

DS Khuê Vũ nhận định, nghệ có tác dụng chống viêm. Bởi, trong nghệ có chứa curcumin. Curcumin là thành phần hoạt chất chính cũng được coi là chất chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn, phòng ngừa ung thư phổi rất tốt. Những đặc tính này làm cho nghệ trở thành gia vị lý tưởng để chống lại các rối loạn viêm nhiễm, ung thư và béo phì.

Do đó, nghệ là loại thuốc bổ phổi tự nhiên bạn không nên bỏ qua trong thời gian này.

3. Gừng

Theo DS Khuê Vũ, gừng có tác dụng làm ấm phổi, tăng lưu thông, long đờm rất tốt.

Loại gia vị này là một trong những phương pháp điều trị tại nhà siêu hiệu quả để điều trị cảm lạnh và đau họng từ lâu đời.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, gừng có chứa một hợp chất hoạt tính sinh học mang tên gingerol. Hợp chất tạo nên vị cay nồng của gừng này cũng giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn, cảm lạnh, chứng đau nửa đầu và tăng huyết áp.

Ngoài 3 loại gia vị trên, bạn nên ăn 11 loại thực phẩm sau để bổ phổi, dưỡng phổi tốt nhất

1. Rau cải bó xôi

Cải bó xôi và các loại rau lá xanh đậm khác như cải xoăn, cải rocket... chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng rau bina có chứa chất phytochemical giúp ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa, giảm viêm và chống ung thư.

Ăn ít nhất một chén rau cải bó xôi mỗi ngày sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giữ cho phổi của bạn luôn hoạt động tốt.

2. Táo

Táo là nguồn giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical (như catechin, axit chlorogenic và phloridzin) giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, ung thư, viêm và bệnh tim mạch.

Ăn một quả táo mỗi ngày vào bữa sáng hoặc như một bữa ăn nhẹ để giữ cho phổi của bạn luôn khỏe mạnh.

3. Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá chép và cá tuyết chấm đen rất giàu axit béo omega-3 EPA và DHA. Chúng được gọi là PUFA hoặc axit béo không bão hòa đa, có đặc tính chống viêm, chống ung thư, chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch.

Ăn cá béo hoặc bổ sung dầu cá có thể giúp kiểm soát sức khỏe tổng thể, bao gồm cả phổi. Nói chuyện với bác sĩ để biết chính xác liều lượng dầu cá bạn nên bổ sung nhé!

4. Quả mọng

Các loại quả mọng, chẳng hạn như dâu tây, mâm xôi, nam việt quất, việt quất chứa axit phenolic, flavonoid, tannin, axit ascorbic và các chất phytochemical có lợi khác.

Những chất này giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim và chống lại các loại ung thư phổi.

5. Quả mơ

Mơ không chỉ ngon mà còn là thực phẩm bảo vệ phổi của bạn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mơ là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin E, beta-carotene và lycopene tuyệt vời. Tất cả các hợp chất này là chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc oxy tự do có hại. Quả mơ có đặc tính chống dị ứng, kháng khuẩn, chống viêm và chống ung thư phổi.

6. Bông cải xanh

Bông cải xanh là vua của tất cả các loại thực phẩm có tác dụng chữa bệnh. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng bông cải xanh là một nguồn cung cấp dồi dào sulforaphane (SFN), có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và kháng khuẩn. SFN cũng đã được khoa học chứng minh có thể ngăn ngừa ung thư phổi, dạ dày và vú.

Hợp chất trong rau họ cải, chẳng hạn như glucosin, đã được chứng minh có thể giảm nguy cơ ung thư phổi tới hơn 20%, đặc biệt là ở phụ nữ.

7. Bưởi

Bưởi được biết đến với đặc tính giúp giảm cân kỳ diệu và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại trái cây ít calo này là một nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, thiamine, axit folic và magiê. Nó cũng chứa một flavone, naringenin, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Giống như táo, bưởi trắng cũng chứa nhiều quercetin và naringin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều bưởi trắng sẽ làm giảm tỷ lệ mắc ung thư phổi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cam quýt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Do đó, bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào để điều trị cảm lạnh thông thường hoặc gặp bất cứ vấn đề nào ở phổi.

8. Đậu, hạt và quả hạch

Đậu, hạt và quả hạch có hai điểm chung. Một là, chúng cung cấp nguồn protein dồi dào. Hai là, chúng có đặc tính chống viêm. Vì vậy, bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn sẽ giúp bạn giảm viêm, cholesterol, huyết áp và kiểm soát mỡ nội tạng. Đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh phổi mạn tính cũng như cải thiện sức khỏe hô hấp.

9. Bơ

Bơ rất giàu vitamin E, K, B6, riboflavin, axit pantothenic, niacin và chứa nhiều axit béo không bão hòa đa. Những loại vitamin này có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và phòng ngừa ung thư phổi. Ăn nửa quả bơ mỗi ngày để giữ dáng và giữ cho phổi khỏe mạnh.

10. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp lycopene, vitamin C và beta-carotene tuyệt vời. Đây là những chất chống oxy hóa và giúp trung hòa các gốc oxy tự do. Do đó, phổi và tất cả các cơ quan quan trọng khác trong cơ thể luôn được bảo vệ.

Chất phytochemical trong ớt chuông đỏ được gọi là capsaicin giúp ngăn chặn sự phát triển của ung thư phổi.

11. Ớt

Ớt chứa capsaicin - nguyên nhân tạo ra sức nóng của ớt và cũng mang lại lợi ích dồi dào cho sức khỏe. Capsaicin có đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư, siêu tốt cho phổi của bạn.

