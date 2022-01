3 loại củ ở Việt Nam mọc đầy vườn, ở Nhật lại được tôn là "món ăn trường sinh": Vừa giảm đường huyết lại chống được ung thư

Mỗi quốc gia lại khác nhau về thói quen ăn uống và cách chế biến thực phẩm. Nếu như người Trung Quốc thích đồ cay, nhiều dầu mỡ; người Hàn thích đồ ngâm muối; đồ nóng; thì người Nhật lại thích ăn đồ thanh đạm, nhiều rau củ. Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống khoa học của người Nhật là yếu tố chính góp phần làm gia tăng tuổi thọ của họ.

Khẩu phần ăn của người Nhật không quá cao sang, nó bao gồm những món ăn đời thường, thậm chí có món còn vô cùng phần dân dã đối với người Việt. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết được tất cả lợi ích của chúng để tận dụng hiệu quả.

3 loại củ là món ăn trường thọ mà người Nhật yêu thích

1. Khoai lang

Dù khoai lang là thực phẩm phổ biến ở khắp các quốc gia trên thế giới, nhưng có lẽ chưa có đất nước nào lại coi trọng khoai lang như Nhật Bản. Nhật Bản đã làm nhiều cuộc nghiên cứu để chứng minh tác dụng chống ung thư của khoai lang. Món khoai lang tím còn được người dân tỉnh Okinawa của Nhật mệnh danh là thực phẩm của sự trường thọ.

Trong Đông y, khoai lang còn được ví như "thang thuốc bổ" vì tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt...

Khoai lang có nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là beta carotene, axit chlorogenic, vitamin C và E. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

2. Khoai tây



Trong tiếng Nhật, khoai tây còn được gọi là jagaimo, đây là món ăn rất phổ biến trong các dịp lễ hội ở Nhật Bản.

Dù là loại củ dân dã nhưng khoai tây thực sự vô cùng bổ dưỡng. Nghiên cứu khoa học cho thấy khoai tây là loại củ giàu kali, phốt pho, magie, canxi, natri, sắt và kẽm, vitamin C... có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan, tim mạch và bệnh về đường tiêu hóa.

Trong Đông y Việt Nam, khoai tây từ lâu đã được công nhận về tác dụng trị bệnh. Củ khoai tây vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ khí, kiệt tỳ, tiêu viêm, chữa khó tiêu, đau bụng, viêm loét dạ dày...

3. Khoai môn

Khoai môn trong tiếng Nhật được gọi là satoimo, được người Nhật nấu thành súp hay bổ sung trong món cà ri.

Người Nhật yêu thích khoai môn vì loại củ này có chứa chất xơ cao, giúp điều chỉnh lượng glucose và insulin trong cơ thể và từ đó giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Củ khoai môn cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường do chỉ số đường huyết thấp.

Mặc dù củ khoai môn là một loại củ giàu tinh bột, xong nó có chứa hai loại carbohydrate có lợi cho việc quản lý lượng đường trong máu đó là chất xơ và tinh bột kháng, 2 chất này vừa làm chậm tiêu hóa vừa giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn.

Nhiều người Nhật thích ăn nhiều loại củ có tinh bột, nhưng vì sao tỉ lệ béo phì của họ rất thấp?

Theo thống kê, tỷ lệ béo phì ở Nhật Bản chỉ là 4%, hiện giữ vững là đất nước có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới. Nhiều người tự đặt câu hỏi, vì sao người Nhật thích ăn cơm và tiêu thụ các loại củ giàu tinh bột mà lại hiếm khi béo phì? Thì ra cách họ tiêu thụ cũng rất đáng học hỏi.

1. Họ thường kết hợp nhiều loại thức ăn với nhau

Khi người Nhật ăn, họ sẽ ăn nhiều loại thức ăn khác cùng nhau, điều này giúp ngăn ngừa sự mất cân bằng trong chế độ ăn uống, giúp tiêu hoá tốt hơn và tránh tăng cân.

2. Thực phẩm được chế biến đơn giản

Các loại củ quả ở Nhật thường được dùng để nấu súp, luộc, hấp để giữ được tối đa dinh dưỡng và hương vị. Dù chúng chứa nhiều carbohydrate nhưng với những cách chế biến này chúng lại không chứa dầu, muối nên sẽ không gây tăng cân.

3. Chỉ ăn no 70% khi ăn



Nguyên tắc ăn của người dân nước này là không bao giờ ăn quá no, họ chỉ ăn no đến 70% bởi việc ăn quá no sẽ gây tổn hại đến cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

https://afamily.vn/3-loai-cu-o-viet-nam-moc-day-vuon-o-nhat-lai-duoc-ton-la-mon-an-truong-sinh-vua-giam-duong-huyet-lai-chong-duoc-ung-thu-20220125172315444.chn