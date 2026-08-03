3 kiểu cư xử khiến người khác nghĩ bạn có EQ thấp

EQ không phải là khả năng nói chuyện khéo léo hay luôn tỏ ra thân thiện. Điều khiến một người được yêu mến thường nằm ở cách họ cư xử trong những tình huống rất bình thường. Ngược lại, có những hành vi tưởng như vô hại nhưng lại khiến người đối diện nhanh chóng cảm thấy khó chịu, mất thiện cảm và đánh giá bạn là người thiếu tinh tế.

Dưới đây là 3 kiểu cư xử phổ biến mà người có EQ thấp thường mắc phải, đôi khi chính họ cũng không nhận ra.

Luôn muốn mình là người nói cuối cùng

Trong một cuộc trò chuyện, ai cũng có nhu cầu được bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường không dừng lại ở việc chia sẻ ý kiến mà luôn muốn mình là người đúng và là người kết thúc cuộc tranh luận.

Họ có xu hướng ngắt lời, phản bác ngay khi người khác chưa nói hết hoặc cố gắng đưa ra thêm lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình, ngay cả khi cuộc trò chuyện đã không còn cần thiết phải tiếp tục. Với họ, việc "thắng" trong một cuộc tranh luận dường như quan trọng hơn cảm xúc của người đối diện.

Kiểu cư xử này khiến người khác cảm thấy ý kiến của mình không được tôn trọng. Lâu dần, họ sẽ không còn muốn chia sẻ hay trao đổi nữa, bởi bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng dễ biến thành màn phân định đúng - sai.

Người có EQ cao hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần chứng minh mình đúng. Họ biết khi nào nên bảo vệ quan điểm và khi nào nên dừng lại để giữ gìn mối quan hệ.

Chỉ lịch sự khi có lợi cho mình

Một biểu hiện khác của EQ thấp là cách cư xử thay đổi tùy theo đối tượng. Họ rất niềm nở với người có địa vị, có thể giúp ích cho mình, nhưng lại lạnh nhạt hoặc thiếu tôn trọng với những người mà họ cho là "không quan trọng".

Điều này có thể xuất hiện trong nhiều tình huống rất nhỏ: cư xử cộc lốc với nhân viên phục vụ, tỏ thái độ khó chịu với bảo vệ, bỏ qua lời cảm ơn hoặc xin lỗi vì cho rằng điều đó không cần thiết.

Thực tế, cách một người đối xử với những người không thể mang lại lợi ích cho mình thường phản ánh rõ nhất sự trưởng thành trong cảm xúc và nhân cách. Những người xung quanh cũng rất dễ nhận ra sự khác biệt ấy.

Người có EQ cao hiểu rằng sự tôn trọng không phụ thuộc vào chức vụ, thu nhập hay địa vị của đối phương. Họ giữ phép lịch sự như một thói quen, chứ không phải như một công cụ để đạt được điều mình muốn.

Dễ để cảm xúc tiêu cực lan sang người khác

Ai cũng có lúc căng thẳng, mệt mỏi hoặc gặp chuyện không như ý. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường mang cảm xúc tiêu cực của mình trút lên những người xung quanh.

Chỉ vì gặp áp lực trong công việc, họ có thể cáu gắt với người thân. Chỉ vì tâm trạng không tốt, họ trả lời cụt lủn, khó chịu hoặc tỏ thái độ với đồng nghiệp, bạn bè. Trong nhiều trường hợp, người đối diện hoàn toàn không liên quan đến nguyên nhân khiến họ bực bội nhưng lại trở thành người phải hứng chịu.

Kiểu cư xử này khiến các mối quan hệ dần trở nên căng thẳng. Người khác sẽ có cảm giác phải "đoán tâm trạng" của họ trước mỗi lần giao tiếp, từ đó tạo nên khoảng cách và sự dè chừng.

Người có EQ cao cũng có cảm xúc tiêu cực, nhưng họ cố gắng nhận diện và kiểm soát chúng trước khi tương tác với người khác. Họ hiểu rằng cảm xúc của mình là trách nhiệm của mình, không phải gánh nặng để người khác phải chịu thay.

Điều khiến một người được đánh giá cao hiếm khi là những lời nói hoa mỹ hay kỹ năng giao tiếp quá xuất sắc. Thứ tạo nên thiện cảm lâu dài lại nằm ở những hành vi rất nhỏ: biết lắng nghe, giữ sự tôn trọng với mọi người và không để cảm xúc nhất thời làm tổn thương người khác.

Ba kiểu cư xử trên không có nghĩa một người là "xấu" hay "không thể thay đổi". Ngược lại, chỉ cần nhận ra những thói quen của mình và điều chỉnh từng chút một, bất kỳ ai cũng có thể cải thiện EQ. Khi biết đặt mình vào vị trí của người khác và kiểm soát cảm xúc tốt hơn, các mối quan hệ cũng sẽ trở nên dễ chịu, bền vững và tích cực hơn theo thời gian.