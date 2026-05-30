3 kiểu comment dạo vạch trần một tài khoản có EQ thấp

Không gian mạng là ảo, nhưng tổn thương và sự kém tinh tế để lại qua các dòng bình luận là hoàn toàn có thật. Cách bạn gõ phím dạo trên mạng xã hội nói lên rất nhiều về mức độ trưởng thành cảm xúc của bạn ngoài đời thực.

Trong tâm lý học hành vi mạng, hiện tượng "hiệu ứng giảm ức chế trên mạng xã hội" giải thích rằng việc ẩn mình sau màn hình điện thoại khiến con người có xu hướng bộc lộ những góc tối trong tính cách một cách liều lĩnh hơn. Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao luôn giữ được sự tỉnh táo, thấu cảm và tôn trọng người khác ngay cả khi viết một dòng bình luận vô thưởng vô phạt. Ngược lại, người có EQ thấp lại biến phần comment thành nơi xả những năng lượng độc hại, phô diễn cái tôi vị kỷ qua 3 kiểu hành vi điển hình dưới đây.

Kiểu "chúa tể thượng đẳng" thích đi bắt lỗi chính tả hoặc bẻ cong ngữ cảnh để bắt bẻ

Đây là kiểu tài khoản xuất hiện ở khắp các hội nhóm và trang cá nhân. Thay vì tập trung vào nội dung ý nghĩa mà bài viết hoặc chủ thể đang muốn truyền tải, họ chỉ chăm chăm đi tìm một lỗi chính tả, một dấu câu đặt sai vị trí, hoặc một cách dùng từ chưa hoàn hảo để để lại những bình luận mang tính mỉa mai, dạy đời. Họ cố tình bám vào những tiểu tiết để hạ thấp giá trị câu chuyện của người khác và nâng tầm sự "thông thái" của bản thân.

Tâm lý học chỉ ra rằng, hành vi này bắt nguồn từ nhu cầu khẳng định sự thượng đẳng một cách dễ dãi. Người EQ thấp không có khả năng đóng góp những giá trị sâu sắc cho cuộc thảo luận, nên họ chọn cách dễ nhất là dìm người khác xuống để tự tôn bản thân lên. Sự thiếu tinh tế này không khiến họ trông thông minh hơn, ngược lại chỉ vạch trần một tư duy hẹp hòi, thích săm soi và hoàn toàn thiếu hụt kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu bối cảnh.

Kiểu vô tư chê bai ngoại hình, phong cách sống của người khác dưới danh nghĩa "thẳng tính"

"Sao dạo này trông béo thế", "Mặc bộ này nhìn quê mùa thật sự", "Con gái mà xăm trổ nhìn mất cảm tình"... là những kiểu bình luận dạo quen thuộc của những tài khoản có EQ chạm đáy. Họ thản nhiên tràn vào trang cá nhân hoặc các bài viết của người khác để đưa ra những nhận xét đầy tính định kiến, miệt thị ngoại hình hoặc phán xét lối sống của đối phương dựa trên góc nhìn chủ quan của mình. Khi bị phản ứng, họ thường chống chế bằng văn mẫu: "Tôi thẳng tính nên có sao nói vậy thôi".

Hành vi này tố cáo sự thiếu hụt năng lực thấu cảm nghiêm trọng. Họ nhầm lẫn tai hại giữa sự "thẳng thắn" với sự "vô duyên có hệ thống". Người có EQ thấp không hiểu rằng, lời nói không mất tiền mua nhưng một lời chê bai ác ý vô tri trên mạng có thể hủy hoại tâm lý của một con người. Một người có giáo dưỡng và EQ cao hiểu rằng, nếu không thể nói được những lời tử tế hoặc mang tính xây dựng, lựa chọn thông minh nhất là giữ im lặng và lướt qua.

Kiểu bình luận vô cảm, cợt nhả hoặc "xin link" dưới những bài viết đau thương, nhạy cảm

Biểu hiện độc hại và đáng sợ nhất của người EQ thấp trên không gian mạng là việc để lại những bình luận mang tính đùa cợt, thả icon cười cợt dưới những bài đăng thông báo tin buồn, tai nạn hoặc những câu chuyện tổn thương của người khác. Tệ hơn nữa, dưới những vụ việc nhạy cảm liên quan đến đời tư của các nạn nhân, họ thản nhiên để lại những câu comment xin link, chấm hóng một cách vô cảm, xem nỗi đau của đồng loại như một trò tiêu khiển.

Tâm lý học tội phạm và hành vi mạng gọi đây là sự hủy hoại lòng trắc ẩn do tác động của đám đông. Người EQ thấp bị mất đi bộ lọc đạo đức tối thiểu khi đứng sau nick ảo. Họ coi mạng xã hội là một rạp xiếc và quên mất rằng phía sau mỗi tài khoản bị tổn thương là một con người bằng xương bằng thịt. Việc thiếu nhạy cảm với nỗi đau của người khác là minh chứng rõ ràng nhất cho một tâm hồn cằn cỗi và chỉ số EQ nằm ở vạch số âm.

Mỗi dòng bình luận bồ để lại trên mạng xã hội chính là một viên gạch định hình nên dung mạo tinh thần của bồ trong mắt thế giới. Hãy dùng bàn phím để lan tỏa sự tử tế, thấu cảm hoặc những góc nhìn văn minh, thay vì biến nó thành công cụ bộc lộ sự ích kỷ và nông cạn của bản thân.