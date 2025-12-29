3 góc trong nhà càng dơ dáy càng nghèo mạt rệp, làm ăn thất bát, tiền của trôi sông đổ bể

Không ít người than thở rằng mình làm quần quật từ sáng đến tối, tiền kiếm được không ít nhưng cuối cùng vẫn chẳng dư dả. Có người đổi việc, đổi hướng làm ăn, thậm chí vay vốn mở rộng nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Theo phong thủy nhà ở, một trong những nguyên nhân âm thầm nhưng rất phổ biến nằm ở những góc bị bỏ quên trong nhà, nơi càng để bẩn, càng tích tụ khí xấu, kéo tài lộc đi xuống mà gia chủ không hề hay biết.

Góc thứ nhất: Khu vực cửa chính và lối vào

Cửa chính không chỉ là nơi ra vào mà còn được xem là miệng khí của cả căn nhà. Tài lộc, cơ hội, các mối quan hệ đều đi qua vị trí này trước tiên. Thế nhưng, rất nhiều gia đình lại biến cửa chính thành nơi tập kết giày dép bừa bộn, túi đồ, thùng giấy, thậm chí là rác tạm chưa kịp mang đi.

Khi lối vào nhà luôn bẩn và chật chội, cảm giác đầu tiên khi bước vào là nặng nề, bức bối. Về phong thủy, đây là dấu hiệu khí tốt khó vào, khí xấu dễ tích. Gia chủ thường gặp cảnh làm ăn trắc trở, công việc hay bị cản giữa chừng, tiền đến tay rồi lại có chuyện buộc phải chi ra.

Giữ cửa chính sạch sẽ không phải chuyện hình thức. Chỉ cần dọn gọn giày dép, lau nền thường xuyên, tránh để đồ chắn lối là đã tạo khác biệt rất lớn. Một lối vào sáng, thoáng giúp khí lưu thông, tâm trạng con người cũng nhẹ hơn, quyết định tài chính vì thế sáng suốt hơn.

Góc thứ hai: Góc bếp và khu vực sau bếp

Bếp tượng trưng cho tiền bạc, nguồn nuôi sống cả gia đình. Thế nhưng bếp lại là nơi dễ bẩn nhất và cũng dễ bị bỏ qua nhất, đặc biệt là các góc khuất sau tủ, gầm bếp, khu vực thùng rác. Dầu mỡ bám lâu ngày, rác thải để qua đêm, cống thoát nước bốc mùi là những thứ âm thầm tạo ra khí xấu rất mạnh. Người xưa quan niệm bếp bẩn thì tiền bạc khó tụ, chi tiêu thất thường, làm bao nhiêu cũng thấy thiếu.

Không ít gia đình bề ngoài nhà cửa gọn gàng nhưng riêng bếp lại lộn xộn, ẩm thấp. Đây là kiểu nghèo âm, không bộc phát ngay nhưng kéo dài rất lâu. Muốn cải thiện, cần giữ bếp khô ráo, sạch mỡ, đổ rác mỗi ngày và đặc biệt không để đồ hỏng, đồ cũ tích trữ dưới gầm bếp. Bếp sạch thì tài khí mới có chỗ nương lại.

Góc thứ ba: Nhà vệ sinh và các góc ẩm tối

Nhà vệ sinh là nơi xả bỏ uế khí, nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ trở thành nguồn phát tán khí xấu ra toàn bộ không gian sống. Đáng nói hơn là những góc ẩm tối ít ai để ý như góc sau bồn cầu, chân tường, gầm lavabo. Phong thủy coi đây là khu vực nếu dơ dáy kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài vận. Gia chủ dễ gặp cảnh hao tiền vì bệnh tật, chi phí phát sinh bất ngờ, làm ăn không yên.

Giữ nhà vệ sinh sạch không chỉ là cọ rửa bề mặt, mà còn là xử lý mùi, chống ẩm, tránh để nước đọng. Một nhà vệ sinh khô ráo, sáng sủa sẽ giúp khí xấu không lan ra các khu vực khác, từ đó giảm những khoản hao hụt vô hình trong gia đình.

Vì sao dơ dáy lại kéo tài lộc đi xuống

Phong thủy không phải mê tín mà dựa nhiều vào nguyên lý môi trường sống tác động đến tâm lý và hành vi con người. Không gian bẩn khiến đầu óc nặng nề, quyết định dễ sai, chi tiêu thiếu kiểm soát. Sống lâu trong môi trường như vậy, vận khí khó mà đi lên.

Ngược lại, nhà cửa gọn gàng giúp tinh thần sáng suốt, công việc trôi chảy hơn. Nhiều người sau khi dọn dẹp lại những góc bẩn trong nhà đã nhận ra mọi thứ thay đổi theo cách rất tự nhiên, không ồn ào nhưng rõ ràng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm