Fanpage aFamily

3 góc camera vụ hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TP.HCM, 2 cậu cháu nằm gục trên đường

Hương Trà,
Chia sẻ
Thích0

Cảnh hỗn chiến giữa nhóm người khiến cả khu phố náo loạn.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 15h30 ngày 16/11, người dân sống trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao (TP.HCM) nhìn thấy hai nhóm thanh niên cầm hung khí, lao vào đánh nhau. Ít phút sau, một thanh niên nằm tử vong giữa đường Thuận Giao 19, trên người có nhiều vết thương; một nạn nhân khác bị thương, nằm trong khu nhà trọ cách đó vài mét.

Gần hiện trường vẫn còn vương vãi nhiều gạch đá và cây rựa (dao dài). Còn nhóm gây án nhanh chóng rời đi.

Một phần diễn biến vụ việc đã được 3 góc camera an ninh nhà dân ghi lại. Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, nhóm thanh niên từ nơi khác tìm tới khu nhà trọ để nói chuyện với hai nạn nhân, sau đó dẫn tới mâu thuẫn và đuổi đánh nhau.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao đến đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định tên Nguyễn Hoài Việt Lắm (29 tuổi, quê An Giang), người bị thương là Nguyễn Văn Được (37 tuổi - cậu của Lắm, quê An Giang).

Công an TP.HCM đang truy tìm nhóm đối tượng gây án.

Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 11/18/2025 10:55 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/3-goc-camera-vu-hon-chien-tai-khu-nha-tro-o-tphcm-2-cau-chau-nam-guc-tren-duong-a591349.html
Vụ phát hiện 2 anh em ruột nằm gục giữa cầu: Lời khai của Bùi Quang Sơn
Chia sẻ
Thích0