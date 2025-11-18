3 góc camera vụ hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TP.HCM, 2 cậu cháu nằm gục trên đường

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 15h30 ngày 16/11, người dân sống trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao (TP.HCM) nhìn thấy hai nhóm thanh niên cầm hung khí, lao vào đánh nhau. Ít phút sau, một thanh niên nằm tử vong giữa đường Thuận Giao 19, trên người có nhiều vết thương; một nạn nhân khác bị thương, nằm trong khu nhà trọ cách đó vài mét.

Gần hiện trường vẫn còn vương vãi nhiều gạch đá và cây rựa (dao dài). Còn nhóm gây án nhanh chóng rời đi.

Một phần diễn biến vụ việc đã được 3 góc camera an ninh nhà dân ghi lại. Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, nhóm thanh niên từ nơi khác tìm tới khu nhà trọ để nói chuyện với hai nạn nhân, sau đó dẫn tới mâu thuẫn và đuổi đánh nhau.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao đến đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định tên Nguyễn Hoài Việt Lắm (29 tuổi, quê An Giang), người bị thương là Nguyễn Văn Được (37 tuổi - cậu của Lắm, quê An Giang).

Công an TP.HCM đang truy tìm nhóm đối tượng gây án.