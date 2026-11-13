3 giờ sáng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập Trung Nguyên, là một trong những doanh nhân Việt Nam nổi bật với phong cách sống và làm việc khác biệt. Từ thói quen thức dậy khi trời còn chưa sáng đến việc lựa chọn sinh hoạt trong một hang đá giữa núi rừng, nhiều câu chuyện đời thường của ông từng khiến công chúng tò mò. Đặc biệt, khung giờ 3 giờ sáng đã gắn với những câu chuyện đáng chú ý trong cuộc đời vị doanh nhân này.

Có những ngày, khi phần lớn mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thức dậy từ 2–3 giờ sáng. Trong căn nhà hang giữa núi rừng M'Drắk, người sáng lập Trung Nguyên ngồi một mình nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài. Đôi khi, ông cầm điện thoại lên, muốn gọi cho một người quen, nhưng rồi lại đặt xuống.

Đó là một chi tiết được chính ông chia sẻ trong cuộc trò chuyện đầu năm 2025. Điều thú vị là hơn một thập kỷ trước, cũng vào khung giờ này, ông Vũ từng có một thói quen hoàn toàn khác: gọi điện cho bạn bè giữa đêm vì trong đầu xuất hiện quá nhiều ý tưởng.

Hai câu chuyện cách nhau hơn 10 năm, cùng bắt đầu từ một chiếc điện thoại lúc rạng sáng, phần nào hé lộ những góc khác nhau trong cuộc sống của người đàn ông gây dựng thương hiệu cà phê Trung Nguyên.

Những cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng

Năm 2014, khi được hỏi về lời than phiền của một người bạn rằng thường xuyên bị ông gọi điện lúc 2–3 giờ sáng, Đặng Lê Nguyên Vũ không phủ nhận. Vị doanh nhân bật cười giải thích rằng vào những thời điểm ấy, "ý tưởng thì tràn ngập, mà mình chỉ có một mình".

Tuy nhiên, ông cũng đặt ra nguyên tắc riêng: nếu điện thoại đổ chuông ba lần mà không có người nghe, ông sẽ dừng lại. Dường như, với người sáng lập Trung Nguyên khi ấy, những ý tưởng có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào, kể cả lúc phần lớn mọi người đã ngủ say.

Thói quen sinh hoạt khác thường này còn thể hiện qua giờ giấc làm việc. Khi được hỏi về việc thường dậy từ 3 giờ sáng, thậm chí có những cuộc họp lúc 1 giờ, ông Vũ cho biết không bắt nhân viên phải ngủ ít giống mình.

Nhưng những ý tưởng và suy nghĩ không ngừng ấy không chỉ xuất hiện khi ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ từng trải qua những năm tháng khởi nghiệp với điều kiện thiếu thốn, khi một chiếc xe đạp cũ cũng là phương tiện quan trọng để gây dựng công việc kinh doanh.

Từ chiếc xe đạp cũ đến thương hiệu cà phê vươn ra thế giới

Năm 1996, Đặng Lê Nguyên Vũ khi ấy vẫn là một sinh viên ngành y. Thay vì tiếp tục con đường đã lựa chọn, ông cùng ba người bạn bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực cà phê. Tháng 8 năm đó, cơ sở cà phê Trung Nguyên ra đời tại Buôn Ma Thuột với nguồn vốn ít ỏi. Những ngày đầu, ông Vũ đạp xe đi thu mua cà phê, mang về rang xay rồi tìm cách phân phối cho các quán.

Nơi khởi đầu của thương hiệu sau này chỉ là một gian nhà gỗ rộng khoảng 2,8 m². Trong không gian chật hẹp ấy, những công đoạn đầu tiên của việc kinh doanh cà phê được thực hiện gần như hoàn toàn thủ công.

Việc một nhóm sinh viên trẻ muốn xây dựng thương hiệu cà phê trong thị trường đã có nhiều cơ sở kinh doanh lâu năm từng khiến không ít người hoài nghi. Thế nhưng, thay vì dừng lại, ông Vũ tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Năm 1998, Trung Nguyên mở rộng hoạt động vào TP.HCM. Từ những quán cà phê đầu tiên, thương hiệu dần phát triển hệ thống kinh doanh và nhượng quyền, từng bước mở rộng ra ngoài Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường ấy, hình ảnh người thanh niên đạp chiếc xe cũ đi mua từng ký cà phê khác xa với vị doanh nhân sau này sở hữu thương hiệu có mặt tại nhiều thị trường quốc tế. Gần hai thập kỷ sau ngày khởi nghiệp, trong cuộc trò chuyện năm 2014, ông Vũ vẫn kể về những đêm đầu óc đầy ắp ý tưởng, đến mức muốn gọi điện cho người khác lúc 2–3 giờ sáng.

Với ông, những khoảng thời gian yên tĩnh khi mọi người đã ngủ cũng là lúc nhiều suy nghĩ xuất hiện. Nhưng khi Trung Nguyên ngày càng mở rộng, cuộc sống của người sáng lập lại có những thay đổi đáng chú ý.

3 giờ sáng của 10 năm sau đã khác

Ngày 16/6/2024, đúng dịp Trung Nguyên tròn 28 năm thành lập, không gian trang trại MM'Drắk vẫn yên tĩnh, không có dấu hiệu của một buổi tiệc hay lễ hội kỷ niệm. Ông Vũ ở riêng trong nhà hang, cách khu vực đón khách gần 2 km. Giữa nơi ấy, thói quen thức dậy lúc 2–3 giờ sáng của ông vẫn được nhắc đến. Chỉ có điều, những cuộc điện thoại đã mang một câu chuyện khác.

Trong chia sẻ đầu năm 2025, ông Vũ kể rằng có những ngày thức dậy rất sớm, ngồi một mình trong nhà hang nhìn ra màn đêm. Đôi khi, ông muốn gọi điện cho những người quen để nhắc nhở về những điều mà bản thân tin rằng có thể xảy đến với họ.

Thế nhưng, không phải cuộc gọi nào cũng được thực hiện. Theo lời ông, từng có những điều ông muốn nhắc nhở nhưng không được người khác lắng nghe. Điều đó khiến ông có lúc băn khoăn giữa việc tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình hay giữ im lặng. Những điều ông đề cập là niềm tin và quan điểm cá nhân, không phải các dự báo đã được kiểm chứng.

Bởi vậy, có những buổi sáng, chiếc điện thoại được cầm lên rồi lại đặt xuống. Chi tiết nhỏ ấy tạo nên một sự đối lập đáng chú ý khi đặt cạnh câu chuyện hơn một thập kỷ trước.

Nhìn lại hành trình từ những ngày đạp xe khởi nghiệp đến khi Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phê có mặt tại nhiều quốc gia, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn gây chú ý bởi cách sống và làm việc theo những nguyên tắc riêng. Dù ở giai đoạn miệt mài gây dựng sự nghiệp hay khi lựa chọn cuộc sống tách biệt giữa núi rừng, ông vẫn dành nhiều tâm trí cho những ý tưởng, suy nghĩ và điều bản thân theo đuổi.